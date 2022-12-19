Отличные товары на все случаи жизни, которые проще купить на АлиЭкспресс, чем в магазине

Несмотря на санкции, в магазинах по-прежнему полно товаров для дома и смартфона на любой вкус. Однако за некоторыми вовсе не обязательно куда-то ходить, так как велик шанс, что в наличии не будет именно того, что хочется вам. То ли дело АлиЭкспресс: можно не только подобрать вещицу для себя, но и узнать из отзывов, насколько она качественная на самом деле. Отобрали для вас шикарные товары, которые проще всего купить на Али, чем ходить в магазин и искать нужную модель: тут и приспособления для дома, для компьютера, смартфона и даже для велосипеда. Поторопитесь: на некоторые из них временно действует скидка!

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Щетка для чистки цепи велосипеда

Пока велосезон на паузе, самое время запастись аксессуарами, которые пригодятся уже через 4-5 месяцев. Возьмите в свой арсенал щетку для чистки цепи: за время покатушек запчасть быстро покрывается грязью, поэтому ее приходится чистить. Правда, с помощью щетки можно в разы ускорить этот процесс и даже не снимать цепь.

Цена: 150 рублей

Щетка для чистки цепи

Замок для рюкзака

Собрались в путешествие или часто оказываетесь в людных местах? Тогда вашему рюкзаку нужна защита в виде кодового замка: он имеет длинную 7,5-сантиметровую дужку, поэтому сгодится не только для рюкзаков, но и чемоданов или велосипедов. При этом основная часть довольно компактная и не мешает пользоваться вещью!

Цена: 330 рублей

Замок для рюкзака

Отбеливатель для обуви

На полках магазинов полно разных отбеливателей для обуви, но найти реально рабочий вариант очень сложно. Вот отличный крем для чистки кроссовок, который я опробовал лично: в офлайн-рознице его не встречал — только на Али. Справляется с желтизной на белых кедах, даже если вы не чистили их несколько лет. Мои Конверсы снова стали как новенькие без стирки!

Цена: 580 рублей

Крем для кроссовок

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Замок для ящика стола

Мои домашние животные любят открывать ящики просто так, но я нашел отличный способ прекратить это: заказал на Али удобные замки для ящиков стола, которые надежно защелкиваются. Сломать, забыв об их наличии, очень сложно — они крепкие, хоть и сделаны из пластика. Настоятельно рекомендую!

Цена: 60 рублей

Замок для стола

Держатель для телефона на рюкзак

В iPhone 14 Apple внедрила новую фишку под названием Action Mode — обновленную стабилизацию для съемок в движении. Похожие технологии есть и у других производителей. Так что, если хотите их опробовать сполна, запаситесь держателем для рюкзака: он надежно держит любой смартфон, позволяя снимать видео на ходу без рук. Потом спасибо скажете!

Цена: 750 рублей

Держатель для телефона

Маленькая USB-лампочка

В магазинах я не раз замечал аналоги таких лампочек — уверен, видели и вы. Только их размеры намного больше, поэтому подключить аксессуар к ноутбуку в качестве дополнительной иллюминации вряд ли получится. А вот эту лампочку с Али — без проблем: установил парочку лампочек сзади в системный блок, чтобы было проще подключать кабель в темноте!

Цена: 40 рублей

Купить USB-лампочку

Кронштейн для монитора

Чтобы монитор ПК стал удобнее, лучше всего установить его на кронштейн: крепится он за край стола и выдерживает экраны массой до 9 кг. При этом вращать его можно на 360 градусов вокруг своей оси, а провода можно спрятать внутрь корпуса. Со сборкой разберется даже ребенок!

Цена: 1200 рублей

Купить крепление для монитора

Как найти наушники, если они потерялись дома или на улице

Недорогие беруши для сна

В аптеках и магазинах продаются беруши, но таких как на Али вы точно не найдете: они принимают форму уха, но на ощупь материал не такой мягкий и ломучий. Вдобавок хранить их удобно в специальном чехле, чтобы они не потерялись.

Цена: 100 рублей

Купить беруши

Мягкая игрушка гусь

Икея ушла из России, забрав с собой легендарные игрушки в виде акул. Да и зачем, если есть такой крутой гусь с АлиЭкспресс? У продавца есть несколько размеров и цветов, а качество — на уровне шведского бренда. В общем, отличный аксессуар для дома по низкой цене!

Цена: от 360 рублей

Мягкая игрушка в виде гуся

Недорогие TWS-наушники

Беспроводные наушники — один из самых желаемых подарков на любой праздник. Так что, если на карте осталось не так много денег, то это не повод отказываться от хорошего гаджета. Нашли для вас гарнитуру Ugreen с Bluetooth 5.0, мощной батареей, управлением касанием и компактным кейсом. Они действительно стоят своих денег: в отзывах пользователи хвалят наушники, отмечая еще и хорошее качество звука. Купить их со скидкой можно по ссылке ниже.

Цена: 2040 рублей

Хорошие наушники Ugreen

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