Отличные товары с АлиЭкспресс, которые пригодятся всегда. За ними не нужно идти в магазин

На АлиЭкспресс есть, наверное, вообще всё: можно найти даже кофе от производителей, которые ушли в прошлом году! Но если вас это не интересует, то можете прикупить что-то недорогое и актуальное — на каждый день. В обычной рознице подобные покупки обойдутся раза в 2-3 дороже, но только не на нашем любимом маркетплейсе! Нашли для вас десятку хороших товаров на Али, которые можно смело покупать, не боясь потерять в качестве. Есть и смарт-часы, и товары для дома, и акустика — в общем, все, как вы любите!
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Содержание
- 1 Удобный пульт для Андроид-приставки
- 2 Подушка из натуральных материалов
- 3 Недорогие большие наушники
- 4 Недорогая беспроводная мышь
- 5 Держатель для телефона на велосипед
- 6 Чехол на руку для тренировок
- 7 Хорошие часы Amazfit
- 8 Надежный кабель для зарядки
- 9 Набор для чистки наушников
- 10 Салфетки для протирки экранов
Удобный пульт для Андроид-приставки
Купили телевизор со Смарт ТВ или приставку, но вам достался неудобный пульт дистанционного управления? Не переживайте — вот отличный от Vontar, который точно стоит купить. У него удобный форм-фактор и множество кнопок, которые можно перепрограммировать. Также в него встроен микрофон для голосового управления, а также функция аэромыши, которая заменит вам обычную компьютерную. Топ за свои деньги!
Цена: 930 рублей
Подушка из натуральных материалов
Сколько лет вашей подушке? Наверняка вы давно намеревались ее сменить, но руки все никак не доходили! Нашли отличную подушку, которая сделана из натуральных материалов с добавлением лечебных трав, которые улучшат ваш сон. Вдобавок она не теряет форму со временем — такого не бывает с обычной перьевой!
Цена: 820 рублей
Недорогие большие наушники
Хорошие полноразмерные наушники вовсе не должны стоить дорого. Вот отличная модель от Hoco, которая прослужит вам не один год: в нее встроен Bluetooth 5.0 и мощные батареи — хватит на 12 часов воспроизведения. Громкость составляет до 90 дБ, но также вас порадует качество сборки. Обязательно присмотритесь!
Цена: 950 рублей
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Недорогая беспроводная мышь
Logitech ушла из России, но ее товары по-прежнему можно купить на Али. Фирменные компьютерные мыши — одни из лучших на рынке. Вот один из компактных вариантов, для которых не нужен провод: работает на частоте 2,4 ГГц. Радуют приятные щелчки и удачный форм-фактор.
Цена: 650 рублей
Держатель для телефона на велосипед
Перед тем, как достать свой велосипед и начать готовить его к летнему сезону, не забудьте купить держатель для смартфона. Он отличается от аналогов тем, что сделан не из пластика, а из алюминия. Вдобавок здесь надежные крепления, поэтому смартфон точно не упадет при езде по ямам.
Цена: 580 рублей
Чехол на руку для тренировок
Ну, а если держатель вам не нравится или вы планируете больше бегать, то вам понадобится чехол для телефона на руку. Вот отличный вариант для любого смартфона с диагональю до 7 дюймов. В нем даже есть небольшой кармашек, куда можно спрятать карты, ключи или протянуть провод от наушников.
Цена: 740 рублей
Хорошие часы Amazfit
Далеко не все жалуют смарт-часы даже в 2023 году. Но зачем покупать обычные, когда есть умные практически по одинаковой цене? Нашли для вас Amazfit Neo, которые выглядят как электронные! Тут и защита от воды 5 АТМ, и Bluetooth 5.0, и мониторинг сердечного ритма. Вся информация выводится на монохромный дисплей — такой оригинальный дизайн вы точно оцените!
Цена: 2300 рублей
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Надежный кабель для зарядки
Хороший кабель для зарядки телефона — мастхэв для любого из нас. Впрочем, он может стоить дешево! Вот отличный вариант от Uslion с нейлоновой оплеткой и специальным креплением, чтобы он не перетерся у основания. Не забудьте выбрать нужную длину — от полуметра до трех!
Цена: от 90 рублей
Набор для чистки наушников
Не так важно, беспроводные у вас наушники или TWS, их время от времени нужно чистить. Есть готовый набор, чтобы вам не пришлось экспериментировать с зубочистками: в нем сразу и щеточки, и насадка с острым концом. Можно чистить и кейс.
Цена: 100 рублей
Салфетки для протирки экранов
И самое главное — за смешные деньги можно купить хорошие салфетки из микрофибры, которыми вы будете протирать экраны своих гаджетов и другие поверхности. Это ведь лучше, чем кусок непонятной ткани или футболка, не так ли? В одной упаковке сразу 30 штук — хватит надолго. Забирайте, пока не подорожало!
Цена: 90 рублей
Ну, а если вам этого мало, дополнительную порцию шикарных товаров вы всегда можете найти в Телеграм-канале «Сундук Али-Бабы»!