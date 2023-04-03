Отличные товары с АлиЭкспресс, которые пригодятся всегда. За ними не нужно идти в магазин

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Иван Герасимов

На АлиЭкспресс есть, наверное, вообще всё: можно найти даже кофе от производителей, которые ушли в прошлом году! Но если вас это не интересует, то можете прикупить что-то недорогое и актуальное — на каждый день. В обычной рознице подобные покупки обойдутся раза в 2-3 дороже, но только не на нашем любимом маркетплейсе! Нашли для вас десятку хороших товаров на Али, которые можно смело покупать, не боясь потерять в качестве. Есть и смарт-часы, и товары для дома, и акустика — в общем, все, как вы любите!

Отличные товары с АлиЭкспресс, которые пригодятся всегда. За ними не нужно идти в магазин. Нашли 10 хороших товаров, ради которых не нужно ходить в магазин. Фото.

Нашли 10 хороших товаров, ради которых не нужно ходить в магазин

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Удобный пульт для Андроид-приставки

Удобный пульт для Андроид-приставки. Это очень хороший пульт с необходимым набором функций. Фото.

Это очень хороший пульт с необходимым набором функций

Купили телевизор со Смарт ТВ или приставку, но вам достался неудобный пульт дистанционного управления? Не переживайте — вот отличный от Vontar, который точно стоит купить. У него удобный форм-фактор и множество кнопок, которые можно перепрограммировать. Также в него встроен микрофон для голосового управления, а также функция аэромыши, которая заменит вам обычную компьютерную. Топ за свои деньги!

Цена: 930 рублей

Пульт для Андроид ТВ

Подушка из натуральных материалов

Подушка из натуральных материалов. У подушки очень хорошие отзывы. Фото.

У подушки очень хорошие отзывы

Сколько лет вашей подушке? Наверняка вы давно намеревались ее сменить, но руки все никак не доходили! Нашли отличную подушку, которая сделана из натуральных материалов с добавлением лечебных трав, которые улучшат ваш сон. Вдобавок она не теряет форму со временем — такого не бывает с обычной перьевой!

Цена: 820 рублей

Хорошая подушка для сна

Недорогие большие наушники

Недорогие большие наушники. Наушники Hoco стоят недорого и звучат хорошо. Фото.

Наушники Hoco стоят недорого и звучат хорошо

Хорошие полноразмерные наушники вовсе не должны стоить дорого. Вот отличная модель от Hoco, которая прослужит вам не один год: в нее встроен Bluetooth 5.0 и мощные батареи — хватит на 12 часов воспроизведения. Громкость составляет до 90 дБ, но также вас порадует качество сборки. Обязательно присмотритесь!

Цена: 950 рублей

Большие наушники Hoco

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Недорогая беспроводная мышь

Недорогая беспроводная мышь. Гаджеты Logitech можно без проблем достать на АлиЭкспресс. Фото.

Гаджеты Logitech можно без проблем достать на АлиЭкспресс

Logitech ушла из России, но ее товары по-прежнему можно купить на Али. Фирменные компьютерные мыши — одни из лучших на рынке. Вот один из компактных вариантов, для которых не нужен провод: работает на частоте 2,4 ГГц. Радуют приятные щелчки и удачный форм-фактор.

Цена: 650 рублей

Мышь Logitech

Держатель для телефона на велосипед

Держатель для телефона на велосипед. Очень надежный держатель, который должен быть у каждого велосипедиста. Фото.

Очень надежный держатель, который должен быть у каждого велосипедиста

Перед тем, как достать свой велосипед и начать готовить его к летнему сезону, не забудьте купить держатель для смартфона. Он отличается от аналогов тем, что сделан не из пластика, а из алюминия. Вдобавок здесь надежные крепления, поэтому смартфон точно не упадет при езде по ямам.

Цена: 580 рублей

Держатель на руль велосипеда

Чехол на руку для тренировок

Чехол на руку для тренировок. Чехол держится надежно и позволяет спрятать любой смартфон во время бега. Фото.

Чехол держится надежно и позволяет спрятать любой смартфон во время бега

Ну, а если держатель вам не нравится или вы планируете больше бегать, то вам понадобится чехол для телефона на руку. Вот отличный вариант для любого смартфона с диагональю до 7 дюймов. В нем даже есть небольшой кармашек, куда можно спрятать карты, ключи или протянуть провод от наушников.

Цена: 740 рублей

Спортивный чехол

Хорошие часы Amazfit

Хорошие часы Amazfit. Шикарные часы Amazfit, которые оценит фанат тренировок. Фото.

Шикарные часы Amazfit, которые оценит фанат тренировок

Далеко не все жалуют смарт-часы даже в 2023 году. Но зачем покупать обычные, когда есть умные практически по одинаковой цене? Нашли для вас Amazfit Neo, которые выглядят как электронные! Тут и защита от воды 5 АТМ, и Bluetooth 5.0, и мониторинг сердечного ритма. Вся информация выводится на монохромный дисплей — такой оригинальный дизайн вы точно оцените!

Цена: 2300 рублей

Смарт-часы для спорта

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Надежный кабель для зарядки

Надежный кабель для зарядки. Аксессуары от Uslion — одни из самых надежных на Али. Фото.

Аксессуары от Uslion — одни из самых надежных на Али

Хороший кабель для зарядки телефона — мастхэв для любого из нас. Впрочем, он может стоить дешево! Вот отличный вариант от Uslion с нейлоновой оплеткой и специальным креплением, чтобы он не перетерся у основания. Не забудьте выбрать нужную длину — от полуметра до трех!

Цена: от 90 рублей

Кабель Type-C

Набор для чистки наушников

Набор для чистки наушников. В наборе есть все необходимое для того, чтобы избавить наушники от загрязнений. Фото.

В наборе есть все необходимое для того, чтобы избавить наушники от загрязнений

Не так важно, беспроводные у вас наушники или TWS, их время от времени нужно чистить. Есть готовый набор, чтобы вам не пришлось экспериментировать с зубочистками: в нем сразу и щеточки, и насадка с острым концом. Можно чистить и кейс.

Цена: 100 рублей

Набор для чистки

Салфетки для протирки экранов

Салфетки для протирки экранов. Продавец поставляет сразу 30 штук в комплекте — хватит надолго. Фото.

Продавец поставляет сразу 30 штук в комплекте — хватит надолго

И самое главное — за смешные деньги можно купить хорошие салфетки из микрофибры, которыми вы будете протирать экраны своих гаджетов и другие поверхности. Это ведь лучше, чем кусок непонятной ткани или футболка, не так ли? В одной упаковке сразу 30 штук — хватит надолго. Забирайте, пока не подорожало!

Цена: 90 рублей

Салфетки для экранов

Ну, а если вам этого мало, дополнительную порцию шикарных товаров вы всегда можете найти в Телеграм-канале «Сундук Али-Бабы»!

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