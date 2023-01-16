Отличные товары с АлиЭкспресс, о которых вы давно мечтали, но не решались купить

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Иван Герасимов 0

Казалось бы, чем старше мы становимся, тем больше можем позволить. Но на деле оказывается иначе: те вещи, которые хотелось купить в юношестве, забываются, а новые уже не так впечатляют. Тем не менее, у каждого из нас есть определенный список желаемых гаджетов, которые мы когда-нибудь купим. Чтобы это «когда-нибудь» не превратилось в «никогда», нужно почаще себя радовать! Попробовали угадать те вещи, который хотел бы получить каждый: вот 10 отличных товаров с АлиЭкспресс от известных производителей, которые точно стоит купить в 2023 году и наконец воплотить мечту в реальность.

Отличные товары с АлиЭкспресс, о которых вы давно мечтали, но не решались купить. Нашли товары с Али, о которых вы наверняка давно мечтали. Вот они! Фото.

Нашли товары с Али, о которых вы наверняка давно мечтали. Вот они!

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Магнитная лампа Baseus

Магнитная лампа Baseus. Можно заказать светильник сразу с двумя креплениями и пользоваться ими в разных комнатах. Фото.

Можно заказать светильник сразу с двумя креплениями и пользоваться ими в разных комнатах

Наверняка вам всегда хотелось удобную настольную лампу, которую можно устанавливать в любом месте. Вместо традиционных, с гнущейся ножкой, обратите внимание на светильник Baseus: он работает от аккумулятора, которого хватает надолго, а еще легко снимается с держателя. Можно менять яркость и цветовую температуру благодаря кнопкам на корпусе.

Цена: 1510 рублей

Лампа Baseus

Недорогой телевизор на кухню

Недорогой телевизор на кухню. Телевизор показывает очень четко и имеет неплохой звук за свои деньги. Фото.

Телевизор показывает очень четко и имеет неплохой звук за свои деньги

Как ни крути, но телевизор по-прежнему является основным гаджетом в доме, а модели со Smart TV покупают далеко не все. Вот отличная модель от Polarline с ярким экраном на 24 дюйма: телек можно установить на кухню или в комнату, чтобы время от времени поглядывать интересные передачи. Ну, или чтобы играть на приставке. Фишка в том, что на Али он стоит дешевле, чем в российской рознице — надо брать!

Цена: 7800 рублей

Телевизор недорого

Недорогой фен для волос

Недорогой фен для волос. Просто хороший и надежный фен, которого, вероятно, у вас не было. Фото.

Просто хороший и надежный фен, которого, вероятно, у вас не было

Зима продлится еще как минимум два с половиной месяца, поэтому вам наверняка пригодится фен для волос. Зачем? А затем, чтобы вы не выходили из дома с мокрой головой, рискуя простыть. У него три режима работы, а еще он очень тихий в отличие от магазинных аналогов, которые шумят как Airbus A380. Купите прямо сейчас — не откладывайте на потом!

Цена: 1300 рублей

Фен Xiaomi

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Вертолет на радиоуправлении

Вертолет на радиоуправлении. Хотели вертолетик на радиоуправлении? Так вот же он! Фото.

Хотели вертолетик на радиоуправлении? Так вот же он!

В детстве каждый мечтал о вертолёте на пульте управления. Что ж, пришло время исполнить собственное детское желание: вот отличная модель с пультом и встроенной батареей. Он способен держаться в воздухе до 10 минут без пауз, а подзарядить его можно через USB. Круто, что продавец кладет в комплект еще две запасных лопасти на случай жесткой посадки.

Цена: 600 рублей

Вертолетик на радиоуправлении

Недорогой робот-пылесос для дома

Недорогой робот-пылесос для дома. Недорогая модель, которая неплохо убирается за свои деньги. Фото.

Недорогая модель, которая неплохо убирается за свои деньги

Давно хотели, чтобы робот-пылесос делал все за вас, но боитесь расставаться с крупной суммой денег? Вот отличная модель, которая стоит копейки. Сила всасывания составляет 1500 Па, аккумулятора на 2400 мА*ч хватит на 70 минут, а уровень шума — всего 55 дБ. Будет убираться, пока вас нет дома!

Цена: 1990 рублей

Робот-пылесос за копейки

Полноразмерные наушники для диджеев

Полноразмерные наушники для диджеев. Наушники даже имеют встроенный микрофон для разговоров — можете использовать их с любым устройством! Фото.

Наушники даже имеют встроенный микрофон для разговоров — можете использовать их с любым устройством!

Вы видели, сколько стоят полноразмерные наушники? Хорошие — целое состояние! Впрочем, есть отличные модели за пару тысяч, которые ничем не хуже. Сменные амбушюры аккуратно прошиты красной строчкой, а гарнитуру можно складывать и брать с собой в поездки. Можно спокойно подключить к плееру, компьютеру или смартфону. Отзывы — исключительно положительные.

Цена: 2200 рублей

Наушники большие

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Компактный плеер для музыки

Компактный плеер для музыки. В 2023 году плеер намного полезнее смартфона. Фото.

В 2023 году плеер намного полезнее смартфона

Музыкальные MP3-плееры по-прежнему актуальны: с ним в кармане удобно тренироваться, подключать к AUX в машине и просто слушать новые песни, которых нет в стриминговых сервисах. Вот надежная модель от RUIZU со встроенным дисплеем: мощным аккумулятором, 4 или 8 Гб встроенной памяти и поддержкой карт памяти.

Цена: 1440 рублей

MP3-плеер дешево

IP-камера для дома

IP-камера для дома. Камеру можно установить на полку и аккуратно прикрыть. Фото.

Камеру можно установить на полку и аккуратно прикрыть

Безопасный дом тот, в котором есть камера наблюдения. Хорошая модель не должна стоить дорого: нашли для вас удобную, которая еще и работает с мобильным приложением, без проводов и даже умеет снимать в темноте.

Цена: 1450 рублей

Камера видеонаблюдения

Удобная подушка дешево

Удобная подушка дешево. У подушки с Али сотни хвалебных отзывов. Возможно, ее-то вам и не хватало для комфортного сна. Фото.

У подушки с Али сотни хвалебных отзывов. Возможно, ее-то вам и не хватало для комфортного сна

А давно ли вы меняли подушки? Наверняка спите на старых и удивляетесь, почему с утра болит шея. Смените ее на новую, например, на эту от BuyFirst: она имеет размеры 50*70 и массу хвалебных отзывов от покупателей. Вероятно, оцените и вы!

Цена: 600 рублей

Подушка для сна

Стильные недорогие мужские часы

Стильные недорогие мужские часы. Часы выглядят очень брутально. А их происхождением и ценой вряд ли кто-то будет интересоваться. Фото.

Часы выглядят очень брутально. А их происхождением и ценой вряд ли кто-то будет интересоваться

Недорогие наручные часы существуют! В 2023 году мало кто выбирает традиционные без «умных» функций, но даже за полторы-две тысячи можно найти хороший вариант. Например, такие шикарные мужские «котлы» от NaviForce с кожаным ремешком, защитой от воды и даже встроенным цифровым дисплеем. Быстрее заказывайте, чтобы вам обзавидовались!

Цена: 1380 рублей

Классные наручные часы

Вылетают приложения на Андроиде? Чтобы справиться с этой проблемой, прочтите наш материал: в нем мы объяснили все способы избавиться от этого раз и навсегда.

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