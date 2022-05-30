Отличные товары с AliExpress, если не знаете, что подарить

С каждым годом дарить подарки становится все труднее: полезные вещи дешевеют и каждый сам в силах себе их позволить. Но если идей совсем нет, то вот вам небольшая подсказка: собрали для вас 10 отличных товаров с AliExpress, которые будет рад получить каждый. Здесь и товары для дома, и для здоровья, а также классные аксессуары для смартфонов. Уверены, получатель будет счастлив, а вы угодите ему, не тратя слишком много денег. Товары очень крутые: придется решить, дарить их, оставить себе или раскошелиться, заказав сразу две штуки. Решать, конечно же, вам!

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Внешний жесткий диск

Первый гаджет, который можно смело дарить — внешний SSD-диск для хранения данных. Он заключен в алюминиевый корпус и подключается через Type-C, благодаря чему на высокой скорости можно перекидывать данные. У продавца есть разные объёмы хранилищ (от 500 Гб до 16 Тб) и даже цвета, так что, любой владелец ПК будет счастлив получить его.

Цена: от 734 рублей

Внешний жесткий диск

Очки с блютузом

Xiaomi пока не выпустила в массы свои умные очки, но есть кое-что не менее крутое — очки с Bluetooth. Благодаря им можете слушать музыку до 4-х часов (по сути, тут наушники с костной проводимостью) или отвечать на звонки. При необходимости можно поменять стёкла на нужный цвет, легко достав их из оправы.

Цена: 1956 рублей

Очки с Bluetooth

Электроштопор для вина

Пожалуй, самый популярный товар, выбираемый в качестве подарка. Работает от аккумулятора или батареек, а дополнительно можно заказать пробки для вина и другие примочки, которые пригодятся на кухне. Можете смело электроштопор — мой такой же работает без проблем уже третий год.

Цена: от 1016 рублей

Купить электроштопор

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Подставка для капсул Неспрессо

К сожалению, компания Nespresso ушла из России, прикрыв все бутики. А это значит, что придется искать аналоги товарам компании. Например, держатель для капсул — удобнейшая вещь для кофемана. В официальных магазинах такой аксессуар стоит около 3 тысяч, если не больше, а здесь — почти в три раза дешевле. Добавляйте в корзину, если тоже не любите хранить капсулы в коробках.

Цена: 1159 рублей

Подставка для капсул

Необычные часы на стену

Если совершенно нет идей, что дарить, покупайте настенные часы. Но помните, что они должны быть максимально оригинальными и необычными. Например, такие: управлять подсветкой можно с пульта, а лампа может менять цвет автоматически или при нажатии. Также часы отображают температуру и работают в ночном режиме, самостоятельно снижая яркость.

Цена: 1947 рублей

Классные часы в подарок

Недорогая блютуз-колонка

Самый лучший подарок, если не знаете, что дарить — это Bluetooth-колонка. Даже если у человека все есть, то колонки, скорее всего, у него нет. Во всяком случае, такой точно. В ней мощный аккумулятор на 1500 мА*ч, Bluetooth 5.0, FM-радио, встроенная память 16 Гб, поддержка microSD и AUX. Все это умещается в компактный корпус, напоминающий HomePod от Apple, и весит всего 380 грамм.

Цена: 1289 рублей

Крутая блютуз-колонка

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Недорогой набор инструментов

Даже если получатель подарка в последний раз пользовался отверткой еще в прошлом десятилетии, это не значит, что она ему не нужна. Тем более, когда тут полноценный набор: сразу пару десятков бит, шестигранники, пинцет и коврик для ремонта телефона. Шикарный подарок на все случаи жизни, который уже точно не передаришь, а оставишь себе!

Цена: 1463 рубля

Купить набор инструментов

USB-нагреватель для кружки

Иногда работы накапливается столько, что некогда не то, что ответить на сообщения, но даже чаю налить. Или он стоит рядом, но превращается в прохладительный напиток. Проблема решена: ловите удобный нагреватель для кружки, который работает от USB. Следите за температурой нагрева и пользуйтесь симпатичным ночником — все это в этом гаджете есть.

Цена: 1531 рубль

Нагреватель для кружки

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Подушка для шеи Xiaomi

Студенческая жизнь приучила многих из нас спать в любом положении. Например, сидя. Но делать это нужно правильно: чтобы шея не перекосилась, используйте специальную подушку. Ее конструкция позволяет зафиксировать голову в правильном положении и избежать болей, а с помощью застежки ее можно зафиксировать где угодно, чтобы не потерять.

Цена: 1124 рубля

Купить подушку для шеи

Постельное белье из хлопка

С годами начинаешь серьезнее относиться к некоторым вещам. Например, к собственному комфорту. Поэтому самый практичный подарок из сегодняшней подборки — постельное белье. Простыня, сделанная из хлопка, очень удобно крепится за матрас и не сползает со временем. Вам остается лишь выбрать нужный размер и цвет: честно говоря, такое даже дарить жалко — лучше оставить себе любимому.

Цена: 1775 рублей

Удобное постельное белье