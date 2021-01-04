Первый обзор Samsung Galaxy Buds Pro попал в Сеть до официальной презентации

Предстоящие настоящие беспроводные наушники Samsung (true wireless stereo), Galaxy Buds Pro, впервые попали на YouTube. Видео не только подтверждает технические характеристики наушников и дает нам представление о том, как они выглядят в реальности, но и также позволяет получить некоторые первые впечатления об их работе. Блогер, который получил наушники, сказал, что он просто купил наушники с помощью магазина на Facebook, где они уже продаются. При этом официальная презентация только через несколько дней!

Характеристики Galaxy Buds Pro

Наушники пыле- и водонепроницаемы по стандарту IPX7, поддерживают беспроводную зарядку и имеют активное шумоподавление. Также в Galaxy Buds Pro есть режим прозрачности, который позволяет пользователю слышать, что происходит вокруг, не снимая наушников. Как заявил блогер, режим прозрачности наушников Samsung — один из лучших, который он испытывал. Но шумоподавление отстает от того, что предлагают Apple AirPods Pro.

Время автономной работы Galaxy Buds Pro составляет до 8 часов, это время увеличивается до 28 часов в сочетании с зарядным чехлом. По этой характеристики наушники примерно такие же, как и предыдущие tws беспроводные наушники Samsung, Galaxy Buds Live.

Чем отличаются Galaxy Buds Pro от Galaxy Buds Live

Помимо улучшенного активного шумоподавления и режима прозрачности, Galaxy Buds Pro являются внутриканальными, а не сделаны в форме фасоли, как Galaxy Buds Live.

Из других характеристик новых наушников можно отметить и то, что емкость аккумуляторов наушников составляет 58 мАч, а зарядного кейса — 472 мАч. Для сравнения, в Galaxy Buds Live емкость батареи кейса такая же, но у каждого наушника она чуть больше — 60 мАч. Также Galaxy Buds Pro имеют улучшенные драйверы и защиту от воды и пыли.

Дизайн заочного кейса имеет форму квадрата со скругленными углами. Это похоже на представленные в этом году Galaxy Buds Live и сильно отличается от прямоугольного дизайна Buds+.

Что лучше — Galaxy Buds Pro или AirPods Pro?

Основные конкуренты новых наушников от Samsung, которые сейчас успешно продаются, Huawei FreeBuds Pro и Apple AirPods Pro, оснащены и активным шумоподавлением, и прозрачностью, и многими другими функциями.

По сути Galaxy Buds Pro являются ответом Samsung соответствующим наушникам от Apple. И судя по тому, что я услышал в первом видеообзоре, Galaxy Buds Pro не уступают AirPods Pro по звуку, а в чем-то даже лучше них. Например, здесь более точный режим прозрачности, а также улучшенное время автономной работы. С другой стороны, судя по отзывам, у Apple лучше получилось сделать активное шумоподавление в наушниках. А это, на мой взгляд, главное в устройстве такого типа. Приставка «Pro» намекает на то, что у наушников не только должен быть хороший звук, они также обязаны изолировать по-максимуму от шумов поблизости.

Мы обязательно попробуем Galaxy Buds Pro, как только они появятся в России. И сравним их с AirPods Pro — тогда будет ясно, удалось Samsung обойти Apple, или нет.

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Когда презентация Samsung

Все признаки указывают на то, что Galaxy Buds Pro будут представлены на следующем мероприятии Samsung Unpacked, которое официально должно состояться 14 января. Среди других устройств, ожидаемых на презентации, — линейка смартфонов Galaxy S21, а также устройства отслеживания Samsung, как Apple AirTags или Tile.

Для Samsung это в порядке вещей, когда в Сети у кого-то оказываются экземпляры еще не вышедших устройств. Если та же Apple следи за этим, и в интернете появляются максимум фотографии с заводов, то здесь блогер по сути получил рабочий экземпляр наушников, которые еще официально не показали. Странная тема, конечно. А вы за подобное? Расскажите, что думаете об этом в комментариях и в нашем Телеграм-чате.