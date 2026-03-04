Плюсы и минусы CMF Watch 3 Pro: кому подойдут недорогие смарт-часы и стоит ли их покупать

Минувшим летом компания CMF, которая является суббрендом Nothing, выпустила третье поколение смарт-часов. Новые CMF Watch 3 Pro слегка переименовали, переставив «цифру», а также доработали дизайн, систему и железо. Однако у многих юзеров эти недорогие умные часы находятся на задворках личного рейтинга и очень зря. Они во многом чертовски хороши и функционально уж точно не уступают гаджетам от Xiaomi. А где-то даже и лучше Apple Watch.

Разбираемся, стоит ли покупать CMF Watch 3 Pro, и кому они подойдут

Как выглядят CMF Watch 3 Pro

Часы CMF Watch 3 Pro представлены в трех вариантах: темно-сером, светло-сером и ярком оранжевом. Первые два я бы назвал «гражданскими» — для повседневной носки в виде незамысловатого аксессуара, дополняющего образ. Они имеют аккуратный дизайн без лишних элементов.

Как выглядят CMF Watch 3 Pro. У часов приятный наощупь безель. Фото.

У часов приятный наощупь безель

А вот последние — своеобразная Ultra-версия. У них прикольный шероховатый безель и колесико с насечками и оранжевыми точками. Выглядит брутально, по спортивному, узнаваемо, особенно с оранжевым ремешком.

Как выглядят CMF Watch 3 Pro. Экран очень яркий, есть настраиваемый Always On. Фото.

Экран очень яркий, есть настраиваемый Always On

Есть два главных отличия от CMF Watch Pro 2: это отсутствие сменного безеля и уменьшенный дисплей. Первый пункт вроде как был киллер-фичей, второй — помогал удобно пользоваться часами. Но лично я не считаю эти моменты даунгрейдом. Смена безелей не так практична (это же не ремешок), а дисплей и без того огромен даже на мужском запястье. В общем, новые часы CMF смотрятся потрясно, радуют глаз, но все-таки не помещаются под рукав куртки.

Характеристики CMF Watch 3 Pro

ХарактеристикаЗначение
Экран1.43 дюйма, AMOLED, 466×466, 670 нит
Аккумулятор350 мАч
Автономность13 дней
НавигацияDual-band GPS (L1 + L5), ГЛОНАСС
Память
ЗащитаIP68
Вес52,4 г

У CMF Watch 3 Pro очень яркий качественный экран с Always On Display. Безель выступает над ним, защищая от ударов, но в то же время иногда мешает пользоваться меню. А иногда не получается отключить экран, накрыв ладонь. Кстати, отдельный респект ребятам из Nothing за циферблаты: здесь они действительно стильно отрисованы, имеют минималистичный дизайн и настраиваются. Есть даже конструктор, чтобы создать свои!

Характеристики CMF Watch 3 Pro. В часы встроены десятки стильных циферблатов. Фото.

В часы встроены десятки стильных циферблатов

Часы CMF поддерживают вызовы по Bluetooth: можно и отвечать на звонки, и совершать их, введя номер или использовав сохраненный. Также они корректно отображают уведомления из всех приложений, легко настраиваются без смартфона и даже имеют нормальный перевод меню. Запутаться в настройках сложно.

Характеристики CMF Watch 3 Pro. С часов можно выполнять звонки или отвечать на них благодаря встроенному динамику и микрофону. Есть даже распознавание текста из аудио! Фото.

С часов можно выполнять звонки или отвечать на них благодаря встроенному динамику и микрофону. Есть даже распознавание текста из аудио!

Сопряжение со смартфоном производится через приложение Nothing X. Я был очень удивлен, когда узнал, насколько продуманный в нем раздел «Здоровье» — не хуже, а то и лучше, чем у Mi Fitness. Можно легко просмотреть все данные о тренировках, изучить историю активности, активировать постоянный мониторинг здоровья и даже настроить тренера по бегу.

Какие умные часы купить для тренировок

С недавних пор я активно занимаюсь бегом, а поэтому обращаю внимание на удобство часов во время тренировок. По CMF Watch 3 Pro есть несколько замечаний — хороших и не очень. В первую очередь, отмечу, что у часов с умом продумано пространство на экране в режиме тренировки. Есть два экрана с показателями, перелистываются свайпом. Двойное нажатие колесика активирует паузу.

Какие умные часы купить для тренировок. CMF Watch 3 Pro хороши по части спортивных режимов. Но требуется время на калибровку GPS. Фото.

CMF Watch 3 Pro хороши по части спортивных режимов. Но требуется время на калибровку GPS

  • GPS работает неплохо, хотя перед стартом тренировки требует 10-20 секунд на определение местоположения.
  • По итогу можно посмотреть сводку с картой и другими показателями вплоть до длины шага.
  • Для каждой тренировки можно указать цель по шагам, калориям и расстоянию, причем прямо с запястья.

Но есть и неприятные нюансы: не скажу, что после этого готов избавиться от часов, но после Mi Band 10 как-то неприятно.

  • Нельзя выйти в меню во время тренировки.
  • Always On Display во время бега переключается в режим отображения времени, поэтому требует двойного нажатия экрана. У Mi Band можно было просто повернуть запястье.
  • Не всегда быстро срабатывает автояркость и дисплей остается затемненным.

А еще GPS в CMF Watch 3 Pro немного «врёт», отображая расстояние — уменьшает его метров на 50-100. После привычной 10-километровой пробежки можете быть неприятно удивлены своим «результатам». Но все это решается калибровкой: на форуме Nothing пишут, что часам требуется около 10 тренировок, чтобы дистанция начала определяться корректно.

Недостатки CMF Watch 3 Pro

Вообще сложно что-либо предъявлять часам за 4,5 тысячи рублей. Но я все же заранее назову недостатки CMF Watch 3 Pro, чтобы вы были к ним готовы при покупке. Готовьтесь к тому, что текст на циферблатах не переведен на русский : всюду сокращения на английском языке (дни недели, расстояние, калории и прочие элементы). На фоне Apple Watch это, конечно, расстраивает, но если у вас был Mi Band, то вроде и норм.

Недостатки CMF Watch 3 Pro. Информация о тренировке не отображается на экране постоянно — нужно его активировать. Фото.

Информация о тренировке не отображается на экране постоянно — нужно его активировать

  • Неприятно сильная вибрация. Даже если установить минимальный уровень, часы все равно дребезжат и отвлекают.
  • В некоторых сценариях колесико остается бесполезным. Например, в меню не везде им можно листать списки. Двойное нажатие настраивается, но вряд ли из этого списка вам что-то пригодится.
  • В Nothing OS нет отдельного виджета для рабочего стола со статистикой активности. Только уровень заряда.
  • Если включить быстрые жесты в настройках, они могут срабатывать случайно.
  • Нет встроенной памяти для установки приложений и собственная оболочка вместо Wear OS.

Однако, все это нивелирует стильная прошивка в духе Nothing — плавная, интуитивно понятная, с аутентичным дизайном. Таких на рынке нет, ведь производители чаще всего просто копируют watchOS, причем очень плохо.

Сколько держат заряд флагманы 2026 года

Стоит ли покупать CMF Watch 3 Pro

Да, недостатки у CMF Watch 3 Pro есть, но плюсы все равно оправдывают свою стоимость. Получаем удобный, красивый и функциональный аксессуар на каждый день. Да еще и практически по цене того же Mi Band 10, только чуть крупнее. Отдельно отмечу приложение Nothing X, в котором отображаются сразу все устройства бренда и оперативно настраиваются. Ну и отменная совместимость с любыми ОС.

Стоит ли покупать CMF Watch 3 Pro. В целом, CMF Watch 3 Pro хороши по всем фронтам, плюсов у них больше, чем недостатков. Фото.

В целом, CMF Watch 3 Pro хороши по всем фронтам, плюсов у них больше, чем недостатков

Если вы ищете продуманные, самобытные смарт-часы для спорта и просто на каждый день, то CMF Watch 3 Pro станут прекрасным выбором. Таких на рынке действительно мало. В каком-то смысле они больше похожи на Apple Watch, но уж точно не на дешевые китайские смарт-часы с АлиЭкспресс.

Теги
