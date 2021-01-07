Почему быстрая зарядка медленно заряжает

Быстрая зарядка – это одна из тех технологий, к которым мы настолько привыкли, что уже даже не замечаем её. Более того, то, что раньше считалось быстрым, сегодня воспринимается как чрезвычайно медленное. Шутка ли – заряжать смартфон целый час. Ведь это же целая вечность, хорошо, что сейчас есть технологии, которые позволяют напитать аккумулятор телефона меньше чем за полчаса. Но некоторым не светит и часа, несмотря на то что они берут самый мощный зарядник. Интересно, в чём может быть дело?

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Немногие знают, что даже если смартфон поддерживает быструю зарядку, а вы для его зарядки используете мощный блок питания, это совершенно не гарантирует, что он будет заряжаться быстро. Конечно, в большинстве случаев выполнения этих условий оказывается достаточно, чтобы уже через 40-60 минут получить заряженный аппарат. Но некоторые пользователи сталкиваются с тем, что не могут преодолеть порог в полтора-два часа, вне зависимости от используемого ЗУ. Так происходит из-за несовместимости профилей электропитания.

Не идёт быстрая зарядка

Говоря простым языком, профиль электропитания – это показатель того, какую мощность может выдавать зарядное устройство для питания аккумулятора. Она определяется как произведение силы тока (амперы) и электрического потенциала (вольты). Например, 14,5В x 2A = 29 Вт или 5,2В x 2,4А = 12,48 Вт. Профили питания, как правило, не фиксированы и могут быть разными, причём чем их больше, тем лучше. Это повышает вероятность того, что профили зарядника и смартфона совпадут, и они будут работать в паре друг с другом на максимальной мощности.

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Практика показывает, что некоторые производители экономят и внедряют минимум профилей. А если они не совпадают, то зарядка будет идти на минимальной мощности и, соответственно, займёт довольно много времени. Но ведь не будешь разыскивать в характеристиках зарядного блока упоминание поддерживаемых профилей электропитания, тем более что многие ими пренебрегают. Так что же делать, чтобы не нарваться на несовместимый зарядник? Нужно просто выбирать зарядные устройства с поддержкой стандарта Power Delivery 3.0.

Какой быстрый зарядник купить

Это самый современный стандарт быстрой зарядки, который поддерживает максимально возможное количество профилей. Просто ищите на упаковке, странице товара или ценнике обозначения USB-PD 3.0, PD 3.0, Power Delivery 3.0 и т.д. Ну, а если вам лень заниматься даже этим или вы не решаетесь полагаться на собственную внимательность, предлагаю вам обратить внимание на этот зарядник от Baseus. Да, он стоит довольно недёшево – почти 2 тысячи рублей, — но зато имеет мощность 65 Вт и поддерживает все основные профили питания.

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Зарядник мощностью 65 Вт – это очень универсальное решение, которое сможет удовлетворить все ваши задачи. Такой блок питания можно использовать в паре как со смартфоном, так и с планшетом, и даже ноутбуком. Всё-таки 65 Вт – это довольно много, и многим лэптопам такая мощность даже не требуется. Но самое главное, что этот блок питания производится по технологии GaN. Это значит, что в его основе лежит нитрид галлия. Он более энергоэффективен, чем кремний, и требует применения меньшего количества компонентов, за счёт чего ЗУ получается более компактным, меньше греется и страдает от меньших потерь энергии.