«Почему отказ от комплектной зарядки в Google Pixel 6 это хорошо…»

Google Pixel 6 еще не был полностью представлен, но на фоне трендов последнего времени для него уже решили не включать в комплект зарядное устройство. Google подтвердила эту информацию и действительно не будет включать адаптеры для зарядки в комплекты Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Не все остались довольны этой новостью, о чем свидетельствуют многочисленные опросы, проводимые нами и нашими коллегами из других изданий. До недавнего времени адаптер для зарядки был единственным гарантированным аксессуаром, который в ходил в комплект поставки телефона. Теперь же времена меняются и производители начали повторять друг за другом это непопулярное действие. Но стоит ли из-за этого расстраиваться?

Телефоны без зарядного устройства

Samsung не включила адаптеры для зарядки во флагманы этого года, начиная с серии Galaxy S21, и вы не найдете их и в новых складных устройствах. Но на самом деле это нормально.

Компании часто утверждают, что удаление аксессуаров, таких, как адаптеры для зарядки, из упаковки — полезно для окружающей среды и сокращает количество электронных отходов, что является обоснованным аргументом. Поскольку потребители покупают сотни миллионов телефонов ежегодно с тоннами проводов и адаптеров, с этим не трудно согласиться.

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Влиет ли производство аксессуаров на экологию

По данным Apple, в зарядных адаптерах используется наибольшее количество вредных материалов, таких, как медь, олово и цинковая руда. Компания рассчитывает сэкономить 861 000 тонн этих материалов за счет исключения зарядных устройств, а сокращение объемов добычи приведет к меньшим выбросам и меньшему загрязнению окружающей среды.

Однако Нил Шах, вице-президент по исследованиям Counterpoint Research, отмечает, что хотя окружающая среда может иметь значение, важно отметить, что ”у этой стратегии есть серьезная финансовая причина”.

Бренд может сэкономить десятки миллионов долларов, отказавшись от зарядных устройств. Происходит это не только из-за того, что аксессуар не кладут в коробку, но и из-за уменьшения ее размера как минимум на 35%. Значит, и довезти ее будет дешевле, так как в контейнер войдет примерно на те же 35% больше смартфонов. Тут, кстати, тоже положительное воздействие на природу — меньше машин/кораблей/поездов/самолетов отправится от завода к магазину.

Хотя экологический аспект может быть в значительной степени просто пиар-ходом, Google, похоже, не слишком стремилась использовать это в своих интересах. Вместо этого компания предпочла более простой подход. Согласно The Verge, Google утверждает, что у вас, скорее всего, уже есть зарядные устройства, и это действительно так. Что-то более официальное мы услышим на презентации Pixel 6.

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Нужна ли вторая зарядка для телефона

Не так давно я разбирал ящик с проводами и нашел в нем 19 адаптеров питания, треть из которых были на 2 и более разъемов. Это только те, которые лежат без дела, не считая примерно 4-5 адаптеров, которые распределены по квартире и используются на постоянной основе. Допустим, это связано с особенностями моей работы с гаджетами, но даже если сократить это количество в 5 раз, все равно запас будет большой. Тем более, что сейчас можно купить много недорогих, но качественных адаптеров питания. В том числе и на AliExpress.

А еще те, кто отказался от комплектной зарядки, не блещут скоростью этих устройств. Apple, Samsung и Google не предлагают таких быстрых зарядок, как некоторые китайские компании. Они кладут зарядку в комплект еще и для того, чтобы пользователи получили все преимущества запатентованных технологий. Значит, их аналоги можно купить относительно недорого, даже если они нужны, но…

Уверен, что почти у всех есть как минимум несколько лишних адаптеров питания, и производители об этом знают. Так к чему же тогда подобное накопительство и зачем требовать от производителей еще больше адаптеров?

Добавим сюда еще и то, что фанаты Apple, Samsung и Google часто придерживаются одного бренда, а значит, имеют оригинальные адаптеры питания от старых телефонов или купленные отдельно, как дополнительные.

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Нужно ли покупать телефон с зарядкой

Решение Google не поставлять Pixel 6 с адаптером для зарядки — это еще не конец света. Pixel 5a уже доказал, что Google может правильно расходовать заряд батареи. А с новым чипом Tensor, который используется в грядущем флагмане, вопрос энергопотребления будет стоять еще менее остро.

Не думаю, что я одинок в том, что было бы неплохо, если бы это решение привело к снижению стоимости смартфонов в результате общей экономии для производителей. Но не стоит забывать, что отказ от чего-то необязательно должен привести к непосредственному снижению стоимости. Оно может быть и опосредованным. Например, производитель планировал повысить цену, но отказался от адаптера и не стал этого делать. В итоге, можно считать, что так он снизил цену.

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Дорожают ли смартфоны

Пора бы нам привыкнуть, что никто ничего не делает бесплатно. Если в комплекте будет адаптер, мы за него все равно так или иначе заплатим. Так может лучше отказаться от него и дать нам выбор, покупать ли его или нет, чем сразу повышать цену смартфона на стоимость того самого адаптера, заставляя нас думать, что он бесплатный?

Единственное, чего мне не хватает в такой ситуации, вариантов комплектации с адаптером питания. Например, если условный телефон стоит 50 000 рублей, а отдельный фирменный адаптер питания для него 2 000 рублей, чтобы набором они продавались за 51 000 рублей. Впрочем, даже Apple и так снизила цену на свои зарядники после того, как исключила их из комплекта. А вы говорите жадность.