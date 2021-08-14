Почему Type-C лучше MicroUSB

Смартфоны и другие гаджеты всё активнее переходят на новый формат разъема Type-C, заменяя старый добрый, но беспощадно устаревший MicroUSB. Этот формат появился не так давно, но он уже есть в iPad Pro, во всех Яндекс.Станциях и прочих повседневных гаджетах. Обновление разъема в смартфонах достигло апогея, однако, до сих пор можно встретить людей, которые просят «зарядку для Андроида, но не Type-C». Чем же так примечателен новый разъем? Чем он лучше привычного MicroUSB? Раскладываем всю информацию о разъеме Type-C по полочкам.

Что такое USB Type-C

Начнем с того, что Universal Serial Bus (USB) — это компьютерный интерфейс, который активно применяется для подключения периферийных устройств к компьютеру. Раньше телефоны имели собственные разъемы, что очень бесило пользователей устройств, но со временем все смартфоны перешли на такие разъемы (за исключением iPhone, конечно же). Изначально было два типа разъемов — Type-A и Type-B. У них есть уменьшенные версии — Mini и Micro. Разъемов стало невероятно много, поэтому решили это прекратить, посмотрев на универсальный Lightning. Вместе со стандартом USB 3.1 представили USB Type-C или просто USB-C. Появление такого разъёма позволило решить самые разные проблемы, например, отказаться от схемы, когда Type-A подключался к компьютеру, а Type-B к периферийному устройству. Читайте подробную информацию о том, как менялись технологии в нашем канале Яндекс.Дзен!

Чем Type-С отличается от MicroUSB

Меня часто спрашивают при покупке смартфона, чем один разъем отличается от другого. Вот краткий список основных отличий.

Type-C — это разъем будущего. Сейчас все больше флагманов и новейших гаджетов оборудуют таким интерфейсом. Даже если планируете часто подключать устройство к компьютеру без поддержки Type-C, то просто приобретите переходник.

Такой разъем удобнее подключать, чем MicroUSB. В смартфон достаточно лишь воткнуть этот кабель и зарядка начнется.

Он более устойчив к повреждениям и долговечнее благодаря своей конструкции.

У Type-C выше скорость передачи данных (от 5 до 10 Гбит/с вместо 480 Мбит/с у MicroUSB)

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Почему Type-C лучше MicroUSB

Новый разъем полон самых разных фич. Например, процесс зарядки смартфона стал намного быстрее, ведь мощность увеличилась аж до 100 Вт! Основная суть появления Type-C — это повысить мощность и сократить время зарядки гаджетов. К сожалению, до сих пор не все смартфоны поддерживают быструю зарядку или могут использовать подобную мощность. Однако ребята из Xiaomi, например, делают все, чтобы ускороить этот процесс. Type-C хорош и тем, что быстро нашел применение не только в смартфонах, но и других гаджетах — умных колонках. Многие производители самых привычных девайсов уже начали активно внедрять этот разъём в свои устройства.

Type-C гораздо практичнее всех предыдущих разъемов. Во-первых, его удобнее вставлять в смартфон, а не выбирать, какой стороной попасть. Больше нет причин носить с собой разные блоки от разных устройств. Да и флэшки с Type-C стали более распространенными. Кстати, о скорости: такой показатель достигается за счет дополнительных контактов для передачи данных. Это много, но стоит помнить, что новый разъем может использоваться не только для подключения девайсов и аксессуаров. В ближайшем будущем мы увидим, на что он способен. Расскажите, в каких ваших гаджетах уже есть USB Type-C — ждем вас в нашем уютном Telegram-чате!

Думали, что Type-C годится только для зарядки и передачи данных? Не только! Старый добрый разъем 3,5 мм уходит в прошлое — ему на смену пришел как раз Type-C. Зачем это нужно? Чтобы повысить качество звучания музыки, работать с шумоподавлением и даже расширить набор функций обычных проводных наушников. Новый разъем позволит не только совершать ежедневные манипуляции, но и добавить новых фишек, о которых мы даже не задумываемся! Действительно, очень приятно, что в современные умные колонки добавляют именно Type-C.

Какие минусы у Type-C

К сожалению, Type-C еще не настолько популярен, как MicroUSB. То есть, грубо говоря, не у каждого прохожего получится «прикурить зарядку» такого типа. К тому же, некоторые бюджетные смартфоны до сих пор не гнушаются укомплектовывать старым разъемом. Несмотря на то, что новый разъем стал надежнее и удобнее, его конструкция все равно недостаточно крепкая, как у Lightning.

Присмотритесь к вашей технике в доме. Уверен, что большая часть гаджетов по-прежнему на MicroUSB. Следовательно, чтобы перевести все на новый формат, придется озаботиться покупкой переходников — сомнительное удовольствие, не правда ли?

USB Type-C — это универсальный порт, гораздо практичнее устаревшего, хоть и проверенного MicroUSB. Мы не задумываемся об этом, когда ставим смартфон или планшет на зарядку, но ведь в нем действительно много разных функций. К сожалению, возможности порта всегда ограничены самим смартфоном, а чтобы выяснить, насколько «умен» именно ваш порт, надо изучать спецификации.