В последнее время многие говорят про новый трекер от FitBit, но от этого у меня на лице не дрогнула ни одна мышца. Он мне совершенно безразличен, и я даже не подумаю его купить. Многие скажут, что я не прав, и спросят, как можно не любить такие классные устройства. Можно! И мой личный опыт использования большого количества гаджетов является тому подтверждением. Да, мнение субъективное, но на каждый день я уже давно отказался от трекеров активности на руку. Готов рассказать почему и выслушать ваше мнение в конце. Как обычно, уделяю ему очень много внимания и хочу с ним ознакомиться.

Плюсы использования трекеров активности

На мой взгляд, у трекеров активности есть только два плюса, которые можно считать существенными. Это цена и компактный размер. Возможно, кто-то назовет что-то еще из личных предпочтений, но я для себя не могу набрать больше двух. Это стало первой причиной, по которой я отказался от трекера, но об этом чуть ниже.

Я выбираю словосочетание трекер активности, так как подавляющее большинство пользователей этого гаджета на имеет отношения к фитнесу. Поэтому не фитнес-браслет. Умным я этот гаджет тоже не считаю. Поэтому не смарт-браслет

С ценой все понятно. Есть китайские no-name, но они строятся на одной общей платформе и просто выпускаются под разными брендами. В итоге, можно купить трекеры разных производителей, которые работают с одним приложением. Есть вариант наоборот, когда разные трекеры одного бренда требуют разные приложения. Зато такие трекеры стоят копейки. Зачастую цена не доходит даже до тысячи рублей. Правда, и качество часто оставляет желать лучшего. Конечно, такое бывает и среди смарт-часов, о плюсах которых мы писали ранее.

С преимуществами маленького размера вопрос более спорный, так как носить на руке что-то больше все равно достаточно комфортно. Если я уже что-то надел на руку, мне все равно, какого оно будет размера. Мне неудобно печатать с браслетом на руке, но это будет и со здоровенными ”котлами”, и с миниатюрным Mi Band. В спортзале небольшой размер тоже сомнительное преимущество. Места там хватает. Могу согласиться с тем, что рукав за большие классические или смарт-часы цепляется больше, но тоже не всегда.

Я привел примеры того, почему считаю преимущества трекеров сомнительными, теперь поговорим о непосредственных минусах.

Минусы фитнесс-браслетов

Главным их минусом я считаю слабую функциональность. По сути они не умеют ничего, кроме показа времени и подсчета шагов. Остальные функции работают через раз, а подсчет данных зачастую ооочень условный и примерный. На основании этого считать гаджет умным у меня просто не поворачиваются мысли. Это как выключатель с Wi-Fi. С чего он умный-то? Максимум функциональный. Ох уж этот маркетинг!

Обзор одного их трекеров: Xiaomi Mi Band 4 — почему все забывают о минусах?

Из-за того, что функций в браслете так мало, я предпочитаю пользоваться обычными часами, которые можно купить за эти же деньги и выбрать их дизайн, а не пользоваться типовыми вариантами. Если трекер поддерживает смену ремешков, я еще могу его принять. В противном случае нет.

”А как же уведомления со смартфона?” — скажете вы. Я осознанно не стал относить это к плюсам. Тот трекер, который сможет выдать хоть сколько-то приличную вибрацию, стоит уже почти как недорогие смарт-часы. Они будут вибрировать также, но функций в них будет намного больше. Да и реализованы они будут лучше. Поэтому данный плюс я скорее отнесу к минусам.

Почему не стоит покупать новый FitBit

В свое время общение с носимой электроникой я начал с подаренного мне FitBit Flex.

У него даже не было экрана, а прогресс тренировок можно было смотреть на табло с четырьмя индикаторами. Последовательно загораясь, они показывали уровень заряда 25%, 50%, 75% и 100%. Более подробную информацию можно было найти в приложении. По тем временам это уже было очень круто, я с удовольствием им пользовался. Он был чем-то новым. Потом я сменил его на другие браслеты, ну а дальше вы знаете из первых строк этой статьи.

Муки выбора: Смарт-часы или фитнес трекер?

В прошлом году Google решила пойти любимым путем Apple и купить FitBit со всеми его потрохами. Такой шаг логичен, если ты хочешь возродить бренд или если тебе нужны его наработки для своего продукта. Еще раз привет, Apple. Судя по большому количеству утечек, которые периодически всплывают то тут, то там, новый трекер выйдет уже совсем скоро. Он будет называться FitBit Charge 4

Британский магазин аксессуаров MobileFun уже показал на своем сайте две модели устройства под названием Fitbit Charge 4.Есть еще и Fitbit Charge 4 Special Edition. Fitbit Charge 3 2018 года также продавался в двух вариантах: обычном и специальном.

Проблема в том, что стоит это устройство в зависимости от версии от 139 до 159 фунтов. В рублях это около 13 000 и 15 000 рублей соответственно. Даже наличие NFC не оправдывает такую цену для трекера. За эти деньги можно купить неплохие смарт-часы от Huawei или Samsung. Пользователи iPhone и вовсе могут купить Apple Watch Series 3 примерно за эти же деньги.

Сменные ремешки стоят тоже не дешево. Раскошелиться на запасной вариант придется на 29 фунтов или примерно 2 800 рублей. Ну, ладно Apple, тут уже все привыкли, но FitBit…

Дополнительный гвоздь в крышку цены вбивает то, что, скорее всего, в новинке не будет GPS, который хоть как-то мог бы оправдать такую высокую цену.

FitBit уже давно не получал обновлений. С выхода третьего поколения прошло уже два года, так что выход новинки выглядит очень логичным, но покупать его я бы не стал.

Какой трекер купить

Если мы все же говорим о покупке трекера, а я не убедил вас в обратном, то я бы не рекомендовал покупать что-то дороже 4000 рублей. Если у вас есть на это бОльшая сумма, я бы предложил уже присмотреться к смарт-часам. Они будут функциональнее, удобнее и будут прилично выглядеть. Тем более, почти все часы поддерживают замену ремешков на универсальные. Даже к Apple Watch можно приделать ремешок хоть от дедушкиных довоенных, если купить переходник. На ”Алике” его можно купить за пару сотен рублей и собрать дома секунд за 45-47 без специальных навыков.

Конечно, выхода FitBit надо еще дождаться, но при такой цене они очень быстро вывалились из моего списка интересов. На фоне расплодившихся конкурентов, особенно Xiaomi Mi Band 4, их покупка выглядит очень сомнительной затеей.