Некоторое время назад, когда мир только увидел реверсивную зарядку, я говорил о том, что она не имеет перспектив и нужна только для того, чтобы продать смартфон, в котором она установлена. В рекламах показывалось, что это решение позволяет заряжать другие смартфоны. Я пробовал так сделать, но предсказуемо зарядка была ооочень медленной. При этом при зарядке оба смартфона сильно грелись и ”донор” очень быстро разряжался. На днях я столкнулся с ситуацией, в которой я изменил свое мнение об этой функции. Она заставила меня не только задуматься над этим, но и захотеть смартфон с реверсивной зарядкой, которых сейчас почти нет на рынке.

Что такое реверсивная или обратная зарядка

Не так давно в смартфоностроении начала внедряться функция, которая многим до сих пор кажется ненужной. Я говорю о беспроводной зарядке. Раньше я относился к ней спокойно и пользовался только иногда, но теперь почти всегда держу смартфон на зарядной станции и просто забыл о том, что такое разряженный аккумулятор. Ничего особенного делать не приходится, а эффект есть. Да, скорость зарядки в этом случае получается более низкой, но она и используется больше для поддержания, а не быстрой зарядки. Про которую можно поговорить отдельно.

Ответим на интересный и важный для всех вопрос. Почему зарадка смартфона быстро садится.

Реверсивная беспроводная зарядка реализована на базе обычной беспроводной зарядки. Просто катушка внутри смартфона может как ”принимать” поле, так и создавать его. Учитывая, что это смартфон, а не электрическая розетка, скорость зарядки предсказуемо становится очень низкой из-за малой мощности. Именно это изначально меня и отпугнуло, когда я думал об этой функции.

Когда я изменил свое мнение о реверсивной беспроводной зарядке

Сейчас я пользуюсь связкой из двух телефонов, одним из которых является iPhone 11 Pro. Его я использую для прослушивания музыки и подкастов. К нему у меня есть наушники AirPods Pro с беспроводным зарядным кейсом. Так я и оказался в ситуации, когда наушники у меня сели, а немного музыки попрежнему хотелось.

От розетки наушники за пару десятков минут заряжаются на несколько часов прослушивания. Но розетки-то у меня и не было. При этом я сидел за столом и спокойно мог разложить смартфон и наушники.

В этой ситуации я понял, что смысл в реверсивной зарядке все же есть. Правда, она скорее выступает, как страховка. Эта функция почти не занимает места внутри корпуса, не влияет на вес и не портит внешний вид. Зато в экстренной ситуации может помочь зарядить что-то небольшое.

Изредка это даже можно использоваться для зарядки другого смартфона, но мой опыт показал, что это та еще затея. Тогда я от Huawei P30 Pro заряжал iPhone X и за 30 минут зарядки прибавилось только пара процентов аккумулятора. Ситуация осложнялась тем, что я ехал в машине и не мог разместить смартфон строго друг над другом.

Возможно, если бы смартфоны ровненько лежали на столе, было бы лучше, но нет. Позже я провел эксперимент и понял, что скорость зарядки почти не изменилась, но субъективно они меньше грелись. И да, естественно смартфоны были без чехлов, чтобы ничего не влияло на скорость зарядки.

Можно ли пользоваться беспроводной зарядкой

Многие не пользуются беспроводной зарядкой из-за того, что переживают за аккумулятор своего смартфона. С одной стороны, опасения обоснованы, ведь температура при таком способе передачи энергии выше. Да и вообще, происходит какая-то непонятная магия, которой многие боятся.

Можно ли вообще пользоваться беспроводной зарядкой? Отвечаем.

При этом стоит понимать, что вы можете испортить свой смартфон плохим кабелем, неоригинальным блоком питания или внешним аккумулятором. Иногда даже хороший PowerBank может спалить контроллер питания в смартфоне или просто навредить батарее. При передаче по кабелю есть очень много всего, что может вызвать повышенные риски от скачка напряжения на блоке питания до замыкания при попадании в разъем влаги. Я уже рассказывал, как пользователи сами убивают свои смартфоны и это там тоже есть.

В данном случае беспроводная зарядка по сути является самым щадящим способом передачи энергии. Пусть она и не зарядит смартфон за 30-40 минут.

В каких ситуациях удобна беспроводная зарядка

Даже если мы постоянно пользуемся смартфоном, ничего не мешает в промежутках класть его не просто на стол, а на специальную площадку. Я всегда знал, что много им пользуюсь, но недооценивал, как долго он лежит на столе, пока не начал пользоваться беспроводной зарядкой.

В итоге, я поставил одну дома и одну на работе и всегда отправлялся в путь с 90-100 процентами заряда. Кабелем я не пользовался по несколько недель.

Особо удобными я считаю зарядки вертикального типа. Современные смартфоны, в полку которых мы ждем прибавления, имеют функцию разблокировки по лицу. Когда приходит сообщение, экран включается, ты смотришь на него и сообщение само отображается на экране. Можно настроить разблокировку так, чтобы открылся домашний экран. В этом случае смартфон включится и можно будет сразу ответить. Так или иначе, но смартфон не надо будет брать в руки, чтобы получить информацию из уведомления.

Все это делает беспроводную зарядку действительно удобным способом наполнения гаджета энергией. А еще теперь я понял для чего нужна реверсивная зарядка и буду относиться к ней более уважительно.

А что выдумаете по поводу обычной беспроводной зарядки и реверсивной? Есть ли они в ваших смартфонах и как часто вы ими пользуетесь? Поделитесь мнением в комментариях или нашем Telegram-чате.