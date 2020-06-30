Почему я лучше куплю фитнес-браслет вместо смарт-часов

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Иван Кузнецов 1

Сегодня стало как-то неприлично иметь в своём арсенале только один смартфон. Поэтому в дополнение к нему многие покупают разного рода аксессуары вроде фитнес-браслетов, беспроводных наушников и смарт-часов. Причём для большинства это именно что аксессуар, который призван подчеркнуть их продвинутость. Ведь если вы носите электронное устройство в ушах или на запястье, вам удалось, во-первых, купить его, а, во-вторых, подключить к смартфону, что для многих до сих пор является весьма нетривиальной задачей, судя по запросам в гугле. Но, если покупать, то что?

Лучшие смарт-часы — это фитнес-браслеты

Смарт-часы или фитнес трекер? Что выбрать?

У меня никогда не было смарт-часов независимо от смартфона, которым я пользовался, и я по-прежнему не собираюсь их покупать. На мой взгляд, это абсолютно бесполезная трата денег, которая совершенно не оправдана при наличии таких устройств, как фитнес-браслеты. Именно они для меня являются наиболее практичным аксессуаром из того обилия решений, которые доступны сегодня на рынке.

Сколько стоят смарт-часы

Функциональные смарт-часы слишком дороги

Фитнес-браслеты дёшевы, и это их основное преимущество. Если вы откроете Яндекс.Маркет, то увидите, что самая многочисленная категория смарт-часов приходится на сегмент 7-10 тысяч рублей. Но почти все из них либо принадлежат ноунейм-брендам, либо не продаются в России официально и требуют танцев с бубном для локализации и адаптации под наши реалии, либо обладают крайне урезанным набором функций. То есть такие решения явно ориентированы не на массового покупателя, а на гиков.

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Основные же продажи приходятся на сегмент 10-20 тысяч рублей. К нему как раз относятся все те смарт-часы, о которых вы слышите в рекламе и встречаете в обзорах на YouTube. Huawei Watch GT, Honor Magic Watch, Galaxy Watch, Xiaomi Mi Watch, Apple Watch, Garmin и другие. Эти смарт-часы уже отличаются несравнимо большей известностью по сравнению с поделками Amazfit, Digma, Figma и остальных брендов из Поднебесной, более привлекательным дизайном и, собственно, всё. Ведь по большому счёту ничем выдающимся они похвастать не могут.

Смарт-часы или фитнес-браслет

Фитнес-браслеты, по сути, умеют всё то же самое, что и смарт-часы

Как бы странно это ни звучало, но с функциональной точки зрения смарт-часы сегодня почти не отличаются от фитнес-браслетов. Давайте подумаем, что они делают? Измеряют пульс, подсчитывают шаги, показывают время, присылают уведомления, позволяют оплачивать покупки бесконтактным способом, исполняют роль будильника. Да, иногда встречаются и другие функции вроде измерения давления и снятия показаний ЭКГ. Но, во-первых, такие возможности на рынке Android доступны только одним смарт-часам, а, во-вторых, в России они всё равно не действуют.

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Так за что же, в таком случае, переплачивать? Ведь тот же Xiaomi Mi Band 4 с NFC можно купить за 2-2,5 тысячи рублей, и он будет исполнять ровно те же задачи, что и Galaxy Watch Active 2. Да, в случае с фитнес-браслетом вы лишаетесь большого экрана, на котором удобно потреблять информацию. Но, будем честны, какую такую информацию вы потребляете на часах? Ведь, если я ничего не путаю, сегодня смартфоны с экраном на 5,5 дюймов считаются слишком маленькими, чтобы с ними было комфортно работать. Что и говорить про 1,5-дюймовый дисплей с закруглёнными краями, которые обрезают примерно треть всей информации?

Фитнес-браслеты лучше смарт-часов

Некоторые фитнес-браслеты оказываются даже функциональнее, чем смарт-часы

Возможно, вы не знали, но активировать NFC можно даже в китайском Xiaomi Mi Band 4. Это очень просто. Всего-то и нужно, что установить кастомное приложение Mi Fit, которое автоматически заменит китайскую прошивку на российскую и заставит модуль ближнего поля работать с отечественными банковскими картами. Подробную инструкцию читайте по этой ссылке.

А ведь производители современных фитнес-браслетов просекли фишку и постепенно превращают их в полноценные медицинские гаджеты. Вы только представьте себе, что сегодня на рынке уже куча решений за 1,5-3 тысячи рублей, которые измеряют уровень кислорода в крови, контролируют качество сна и определяют признаки некоторых хронических заболеваний сердца. Да многие смарт-часы за 20-30 тысяч рублей этого по-прежнему не умеют. Поэтому, если вы хотите купить максимально практичный гаджет, который бы не висел на вашем запястье мёртвым грузом и не тянул карман, берите фитнес-браслет. Не пожалеете.

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1 комментарий Оставить свой

  1. alex86m6

    Соглашусь.

    Часы должны работать. Как можно дольше. Именно как часы.

    Всю остальную фигню — в смарт-браслет.

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