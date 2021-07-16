Почему я не пользуюсь картами памяти?

Карты MicroSD уже много лет выручают пользователей по всему миру — достаточно лишь установить ее в устройство и сразу же появляется дополнительный объем памяти. Несколько лет назад я пытался снимать собственный блог, и мне пришлось использовать MicroSD, ведь в экшн-камере Sony не было собственной памяти. Вообще, после пары неприятных случаев я перестал использовать карточки памяти. Почему стоит перестать их использовать?

В 2013 году я впервые отправился в Италию. Моим смартфоном тогда был HTC 8S на Windows Phone — его камеры мне было достаточно, чтобы запечатлеть на память прекрасную страну. Буквально через пару месяцев после поездки случилось то, что подорвало мое доверие к MicroSD — она перестала читаться. Я перепробовал все способы, но карта памяти так и не завелась. Конечно, я признаю свою вину, ведь должен был первым делом перенести фотографии на компьютер, но не сделал этого.

Когда я выбирал карту памяти для камеры Sony, то выяснилось, что их великое множество и отличаются скоростью чтения и записи данных. Топовые карточки с хорошей скоростью дорогие, а дешевые — очень медленные. К сожалению, я отношусь к тем людям, кто выбирают вариант подешевле, а потом страдают от этого. Зачем это нужно? Проще приобретать устройство со встроенной памятью, чем потом мучаться из-за утраченных данных — как раз об этом мы регулярно пишем в нашем Яндекс.Дзен.

Еще один важный момент, который я узнал — у карт памяти есть лимит на количество циклов записи и чтения данных. То есть, любая карта, которую активно используют в своих целях, в один момент просто выйдет из строя как и произошло в моем случае. Неудобно и то, что нельзя узнать срок жизни у карточки — абсолютно верного способа нет, так что ожидать поломки придется постоянно. В такой ситуации очень сложно придется тем, кто не любит/не хочет/не умеет/не успевает делать резервные копии — однажды они останутся у разбитого корыта.

Коллеги пишут: Артем Сутягин тоже не любит телефоны с картами памяти

MicroSD, по сути, являются портативными устройствами. Но не везде ими можно воспользоваться.

Важная проблема — не везде есть разъемы для подключения. Например, на моем старом ноутбуке Lenovo был разъем для подключения карт памяти, а на новом ноутбуке от Huawei его уже нет. Придется заморочиться с поиском адаптера. Во-вторых, если вставлять MicroSD, которая использовалась на Android, прочитать данные не получится, ведь смартфон шифрует их.

Еще мне не нравятся MicroSD в играх. Безусловно, это очень удобно, когда игра установлена не на смартфон, а на флэшку. Ведь она требует очень много ресурсов — данные сохранений и другие вспомогательные файлы занимают очень места. Устанавливать игру на MicroSD — та еще боль. Данные теряются, не работают саундтреки и отваливаются текстуры. Но самое главное — весь процесс идет коту под хвост, потому что возникают ошибки и лаги, даже если использовать это зло под названием «MicroSD высокого класса» (и за много денежек). Развитие карт памяти просто не успевает за развитием мобильной индустрии, в результате чего страдают пользователи.

Сильно напрягает, насколько плохо работает поиск на устройстве с MicroSD. Даже если форматировать карточку на смартфоне, то это не гарантирует слаженной работы. Результат — искать по отдельности или вовсе вручную. А это очень раздражает! К тому же, никогда не помнишь, куда по умолчанию сохраняются документы — приходится искать в двух местах. К этому стоит добавить и то, что в 2021 году все больше файлов хранятся в облачных хранилищах — карты памяти потихоньку теряют свой смысл, ведь облачные технологии намного надежнее.

Заходите в наш уютный Telegram-чат, там можно поделиться своими мыслями по поводу будущего карт MicroSD

Производители потихоньку отказываются от MicroSD, делая огромный запас встроенной памяти на смартфонах. Раньше на смартфоне делали смешные по объёму хранилища на 4, 8 гб, из которых половину занимала система как на моем бывшем HTC 8S. Я очень надеюсь на то, что более надежные облачные технологии скоро придут на смену устаревшим карточкам, а производители перестанут устанавливать слоты для них в свои гаджеты.