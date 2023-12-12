Подборка дико крутых товаров с АлиЭкспресс, которые хочется купить просто так и без скидок

В преддверии Нового года крайне важно сохранить позитивный настрой. Можно, конечно, сколь угодно пытаться это сделать при помощи еды или сериалов, но ничто не поднимает настроение так, как покупки на АлиЭкспресс. К счастью, для этого вовсе не обязательно быть миллионером или дожидаться зарплаты — купить недорогие товары можно прямо сейчас буквально на сдачу в магазине. Что есть? Например, зарядка для телефона, отличные блютуз-наушники и различная теплая одежда, без которой не обойтись в холода. Ныряйте в подборку и добавляйте понравившиеся находки в корзину!

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Крутые беспроводные наушники

Наушники Nothing — настоящее чудо на фоне одноликих китайских гарнитур. Стильный дизайн, мощная начинка и совместимость с любым смартфоном — вот что могут они предложить за сравнительно невысокую стоимость. Рекомендую самые простые — Nothing Ear (Stick) — отличный подарок себе или близким без повода!

Цена: 4800 рублей

Хорошие наушники

Зарядка Baseus на 2 устройства

Если вы не хотите тратить лишнее время и деньги на кучу зарядок, возьмите адаптер от Baseus. Он имеет два разъема USB-A, которые по-прежнему актуальны, а также мощность в 10.5 Вт. Этого более чем достаточно, чтобы заряжать наушники, смарт-часы и прочие гаджеты!

Цена: 870 рублей

Зарядка Baseus

Необычный прикроватный светильник

Хотите сделать небольшой сюрприз кому-то из близких, не потратив лишнего? Купите светильник в виде динозаврика или любого другого животного! Он работает от аккумулятора и имеет компактные размеры, за счет чего поместится на любой полке. Подсветки как раз достаточно для чтения.

Цена: 170 рублей

Необычная лампа

Xiaomi выпустила игровые смарт-часы с ChatGPT. Они дешевые и очень крутые

Мощные противоударные смарт-часы

Если любите заниматься спортом зимой на открытом воздухе, вам совершенно точно нужно оставаться на связи. В этом помогут надежные смарт-часы ONEGRA с мощной батареей и поддержкой всех функций по наблюдению за здоровьем. Однако их суть еще и в защитных свойствах — в частности, в надежном алюминиевом корпусе и прочном стекле! Они идеально дополнят ваш образ во время тренировок, а еще не разрядятся в течение 7-10 дней!

Цена: 2800 рублей

Защищенные смарт-часы

Необычный повербанк для телефона

Нашли для вас необычный повербанк в виде кассеты! Это не просто гаджет в оригинальном форм-факторе, а недорогая портативка с быстрой зарядкой на 18 Вт. Зачем он нужен? Ну, во-первых, это просто прикольно. Во-вторых, по сравнению с аналогами он имеет более компактные габариты. Выбирайте свой дизайн и заказывайте!

Цена: 1670 рублей

Повербанк для телефона

Недорогое термобелье на зиму

Для тренировок да и просто долгих прогулок в холода вам крайне необходимо утеплиться. Вот отличный недорогой комплект термобелья из плотного материала приятного наощупь. Подходит и для спорта, и на каждый день, не электризуется и отлично сидит под основной одеждой. Берите — в обычных магазинах такое стоит дороже!

Цена: 3000 рублей

Комплект термобелья

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Крутые перчатки с подогревом

Вдогонку к термобелью не забудьте перчатки с подогревом! Это очень практичная штука, которая не только согреет вас в лютый мороз, но и даст нормально пользоваться телефоном. Ну, а подключить их можно к обычному повербанку — подойдет тот, что мы посоветовали выше.

Цена: 830 рублей

Перчатки с подогревом

Теплая подставка под ноги

В холода дома тепло далеко не у всех. Если у вас холодные полы да и вообще отопление не радует, не забудьте эту удобную подставку для ног. Она не только не даст замерзнуть вашим ступням, но и поможет исправить проблемы с осанкой! Ну, а как дополнение, можно класть ее под спину, пока спите.

Цена: 1200 рублей

Подставка для ног

Надежный кабель Type-C для зарядки

Хороших кабелей для зарядки не так много как вы думаете! Вот один из них — от Baseus, поддерживающий быструю зарядку Quick Charge 3.0 до 60 Вт. Подойдет даже для ноутбуков и прослужит долго за счет нейлоновой оплетки с укрепленным штекером, а также совместим с Айфоном и не только.

Цена: от 190 рублей

Кабель Baseus

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Зимние перчатки для смартфона

Вовсе не обязательно покупать варежки, чтобы носить их в холода. Эти теплые перчатки сделаны из теплого материала, защищающего от морозов, а специальное покрытие на кончиках пальцев позволяет пользоваться смартфоном! Забирайте, но не забудьте добавить понравившийся цвет перед заказом.

Цена: 240 рублей

Перчатки недорого