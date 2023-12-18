Подборка недорогих товаров с AliExpress на 2024 год, которые нужно не забыть купить уже сейчас

Новый год все ближе, а значит, что время не только подводить итоги, но и делать полезные покупки на будущее. Естественно, что у каждого из нас корзина на АлиЭкспресс наполнена собственным набором товаров — ни в чем себе не отказывайте и закупитесь уже сейчас! А заодно присмотритесь к тем, что мы нашли для вас — у нас тут поистине универсальные находки, которые придутся по душе каждому. Есть всё: от одежды и прикольных мелочей до полезных гаджетов. Все это можно купить по лучшей цене только на Али!

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Зарядка для геймпадов PS5

PlayStation 5 является одной из самых популярных консолей. Чтобы зарядить геймпады и подготовиться к игровой сессии, используйте эту удобную док-станцию: благодаря индикации на корпусе она сообщит вам об уровне заряда. Подключить к ней можно сразу два джойстика, благодаря чему не понадобятся дополнительные провода.

Цена: 1080 рублей

Док-станция для геймпадов

Недорогая электрическая щетка

Электрическая зубная щетка — универсальный подарок на любой праздник. К счастью, она еще и стоит недорого: возьмите модель от Seago со встроенным аккумулятором и 5 режимами чистки. В комплект уже входят сменные насадки, а вам остается лишь выбрать цвет.

Цена: 990 рублей

Электрическая щетка

Фен с ионизацией недорого

Еще один гаджет, без которого явно не обойтись — это фен для волос с ионизацией от Soocas. Он легкий и достаточно тихий — до 76 дБ. Сушит длинные волосы примерно за 5 минут с мощностью до 1800 Вт, что очень полезно зимой или холодной осенью. Ну, а алюминиевый корпус делает его долговечнее магазинных аналогов да и в руках такой держать приятно.

Цена: 2200 рублей

Фен для волос

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Дешевый увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха — крайне полезная вещь, особенно зимой. К счастью, она стоит не так дорого, как вы думаете: яркий пример — Deerma Air Humidifier DEM-F628! Он имеет вместительный пятилитровый резервуар, бесшумен и подойдет для любой комнаты площадью до 30 квадратных метров. Топовая вещица и просто хороший подарок!

Цена: 2420 рублей

Фен с ионизацией

Удобная полка для ванной

Порадуйте себя мелочами — успейте купить недорогую полку для ванной. Только взгляните: у продавца есть несколько цветов, комплектаций, среди которых есть даже угловые. Все имеют перфорацию и сделаны из металла, поэтому она прослужит долго и не будет наполняться водой!

Цена: от 450 рублей

Полка в ванную

Крутые беговые кроссовки

Новый год — отличное время завести полезные привычки, например, наконец начать заниматься спортом. К счастью, занятие это не такое дорогостоящее, как говорят: для него вполне сгодятся эти удобные кроссовки. Амортизирующая подошва и дышащая ткань позволят вам тренироваться с комфортом, а внешний вид будет радовать вас изо дня в день — выглядят они явно дороже, чем стоят!

Цена: 2540 рублей

Крутые кроссовки

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Беспроводные наушники для телефона

Для тренировок вам также понадобятся спортивные наушники. Например, эти — Anker X10. Они имеют мощную батарею, за счет которой проработают от одного заряда до 8 часов, а также крепление для уха, чтобы вы могли слушать любимые треки во время интенсивных тренировок. Подходит гарнитура для любого смартфона и легко настраиваются через приложение.

Цена: 5580 рублей

Наушники Anker

Необычный прикроватный будильник

Не проспать важные мероприятия поможет этот компактный прикроватный будильник. Он не только симпатично выглядит, но и имеет LED-дисплей с настройками яркости, а также удобную сенсорную панель для отключения звука. Мелочь, а приятно, да еще и со скидкой по купону продавца.

Цена: 1400 рублей

Удобный будильник

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Недорогой аналог AirTag для Андроид

Чтобы не потерять важные вещи, рекомендую иметь в арсенале GPS-метку. Например, такую — чистый аналог AirTag, который совместим с Андроид. Он работает по Bluetooth и отображает последнее местоположение, а также имеет встроенное отверстие для ключей.

Цена: 300 рублей

GPS-метка для смартфона

Приставка на Андроид ТВ

Откажитесь от покупки нового телека в пользу этой недорогой и мощной Андроид-приставки. В минимальной комплектации вас уже ожидает 2 Гб оперативки и 16 Гб хранилища, но в максимальной ее будет в два раза больше! Вдобавок она имеет продуманное охлаждение, поэтому не будет греться даже при длительном просмотре контента.

Цена: от 2270 рублей

Приставка на Андроиде