Подборка недорогих товаров с AliExpress на 2024 год, которые нужно не забыть купить уже сейчас

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Иван Герасимов

Новый год все ближе, а значит, что время не только подводить итоги, но и делать полезные покупки на будущее. Естественно, что у каждого из нас корзина на АлиЭкспресс наполнена собственным набором товаров — ни в чем себе не отказывайте и закупитесь уже сейчас! А заодно присмотритесь к тем, что мы нашли для вас — у нас тут поистине универсальные находки, которые придутся по душе каждому. Есть всё: от одежды и прикольных мелочей до полезных гаджетов. Все это можно купить по лучшей цене только на Али!

Подборка недорогих товаров с AliExpress на 2024 год, которые нужно не забыть купить уже сейчас. Эти товары с Али нужно взять на следующий год уже сейчас! Фото.

Эти товары с Али нужно взять на следующий год уже сейчас!

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Зарядка для геймпадов PS5

Зарядка для геймпадов PS5. Эта док-станция оперативно зарядит ваши геймпады от PS5. Фото.

Эта док-станция оперативно зарядит ваши геймпады от PS5

PlayStation 5 является одной из самых популярных консолей. Чтобы зарядить геймпады и подготовиться к игровой сессии, используйте эту удобную док-станцию: благодаря индикации на корпусе она сообщит вам об уровне заряда. Подключить к ней можно сразу два джойстика, благодаря чему не понадобятся дополнительные провода.

Цена: 1080 рублей

Док-станция для геймпадов

Недорогая электрическая щетка

Недорогая электрическая щетка. Недорогая электрическая щетка — прекрасный подарок себе и близким. Фото.

Недорогая электрическая щетка — прекрасный подарок себе и близким

Электрическая зубная щетка — универсальный подарок на любой праздник. К счастью, она еще и стоит недорого: возьмите модель от Seago со встроенным аккумулятором и 5 режимами чистки. В комплект уже входят сменные насадки, а вам остается лишь выбрать цвет.

Цена: 990 рублей

Электрическая щетка

Фен с ионизацией недорого

Фен с ионизацией недорого. Фен Soocas H5 стильно выглядит и отрабатывает каждый потраченный рубль. Фото.

Фен Soocas H5 стильно выглядит и отрабатывает каждый потраченный рубль

Еще один гаджет, без которого явно не обойтись — это фен для волос с ионизацией от Soocas. Он легкий и достаточно тихий — до 76 дБ. Сушит длинные волосы примерно за 5 минут с мощностью до 1800 Вт, что очень полезно зимой или холодной осенью. Ну, а алюминиевый корпус делает его долговечнее магазинных аналогов да и в руках такой держать приятно.

Цена: 2200 рублей

Фен для волос

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Дешевый увлажнитель воздуха

Дешевый увлажнитель воздуха. Гаджет от Deerma нестыдно выглядит и отлично увлажняет сухой из-за отопления воздух. Фото.

Гаджет от Deerma нестыдно выглядит и отлично увлажняет сухой из-за отопления воздух

Увлажнитель воздуха — крайне полезная вещь, особенно зимой. К счастью, она стоит не так дорого, как вы думаете: яркий пример — Deerma Air Humidifier DEM-F628! Он имеет вместительный пятилитровый резервуар, бесшумен и подойдет для любой комнаты площадью до 30 квадратных метров. Топовая вещица и просто хороший подарок!

Цена: 2420 рублей

Фен с ионизацией

Удобная полка для ванной

Удобная полка для ванной. У продавца огромный ассортимент полок для ванной — выберите свою! Фото.

У продавца огромный ассортимент полок для ванной — выберите свою!

Порадуйте себя мелочами — успейте купить недорогую полку для ванной. Только взгляните: у продавца есть несколько цветов, комплектаций, среди которых есть даже угловые. Все имеют перфорацию и сделаны из металла, поэтому она прослужит долго и не будет наполняться водой!

Цена: от 450 рублей

Полка в ванную

Крутые беговые кроссовки

Крутые беговые кроссовки. Эти кроссовки стоят недорого, но выглядят явно дороже. Фото.

Эти кроссовки стоят недорого, но выглядят явно дороже

Новый год — отличное время завести полезные привычки, например, наконец начать заниматься спортом. К счастью, занятие это не такое дорогостоящее, как говорят: для него вполне сгодятся эти удобные кроссовки. Амортизирующая подошва и дышащая ткань позволят вам тренироваться с комфортом, а внешний вид будет радовать вас изо дня в день — выглядят они явно дороже, чем стоят!

Цена: 2540 рублей

Крутые кроссовки

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Беспроводные наушники для телефона

Беспроводные наушники для телефона. Наушники Anker хороши не только для тренировок, но и просто на каждый день. Фото.

Наушники Anker хороши не только для тренировок, но и просто на каждый день

Для тренировок вам также понадобятся спортивные наушники. Например, эти — Anker X10. Они имеют мощную батарею, за счет которой проработают от одного заряда до 8 часов, а также крепление для уха, чтобы вы могли слушать любимые треки во время интенсивных тренировок. Подходит гарнитура для любого смартфона и легко настраиваются через приложение.

Цена: 5580 рублей

Наушники Anker

Необычный прикроватный будильник

Необычный прикроватный будильник. Яркость дисплея настраивается, поэтому он не будет слепить глаза посреди ночи. Фото.

Яркость дисплея настраивается, поэтому он не будет слепить глаза посреди ночи

Не проспать важные мероприятия поможет этот компактный прикроватный будильник. Он не только симпатично выглядит, но и имеет LED-дисплей с настройками яркости, а также удобную сенсорную панель для отключения звука. Мелочь, а приятно, да еще и со скидкой по купону продавца.

Цена: 1400 рублей

Удобный будильник

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Недорогой аналог AirTag для Андроид

Недорогой аналог AirTag для Андроид. Компактную метку можно положить в кошелек или повесить на ключи, чтобы найти, если потерял. Фото.

Компактную метку можно положить в кошелек или повесить на ключи, чтобы найти, если потерял

Чтобы не потерять важные вещи, рекомендую иметь в арсенале GPS-метку. Например, такую — чистый аналог AirTag, который совместим с Андроид. Он работает по Bluetooth и отображает последнее местоположение, а также имеет встроенное отверстие для ключей.

Цена: 300 рублей

GPS-метка для смартфона

Приставка на Андроид ТВ

Приставка на Андроид ТВ. Приставка на Андроиде сэкономит вам деньги на покупке нового телевизора. Фото.

Приставка на Андроиде сэкономит вам деньги на покупке нового телевизора

Откажитесь от покупки нового телека в пользу этой недорогой и мощной Андроид-приставки. В минимальной комплектации вас уже ожидает 2 Гб оперативки и 16 Гб хранилища, но в максимальной ее будет в два раза больше! Вдобавок она имеет продуманное охлаждение, поэтому не будет греться даже при длительном просмотре контента.

Цена: от 2270 рублей

Приставка на Андроиде

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