Полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые пригодятся тебе в 2024 году

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Иван Герасимов

Новый год позади и наверняка многие из нас остались не только с приятным послевкусием праздника, но еще и вдобавок с пустым кошельком. Правда, это вовсе не повод отказывать себе в покупках, так как именно они помогают справиться с плохим настроением! АлиЭкспресс поможет от него избавиться: в недрах маркетплейса скрыты тысячи прикольных и полезных товаров, которые обойдутся крайне дешево. Чтобы вы не тратили время, отобрали их за вас: в нашей свежей подборке есть десяток практичных находок, на которые стоит потратить последние деньги.

Полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые пригодятся тебе в 2024 году. Эти товары можно купить, даже если не осталось денег после НГ. Фото.

Эти товары можно купить, даже если не осталось денег после НГ

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Настольная лампа на прищепке

Настольная лампа на прищепке. Эта крутая лампа может стать твоей за сущие копейки. Фото.

Эта крутая лампа может стать твоей за сущие копейки

Порадуйте себя, купив на последние эту удобную лампу. За счет прищепки она легко крепится к любой поверхности, а также обеспечивает отличное освещение. Управлять им можно при помощи комплектного пульта.

Цена: 690 рублей

Крутая лампа

Необычные деревянные пазлы

Необычные деревянные пазлы. Эти крутые паззлы помогут скоротать холодные зимние вечера. Фото.

Эти крутые паззлы помогут скоротать холодные зимние вечера

Пропустили кого-то из близких и забыли купить подарок? Не парьтесь по поводу денег: на Али есть крутые деревянные пазлы, которые одно удовольствие собирать! Самый небольшой размер обойдется всего в 500 рублей — он состоит из сотни деталей.

Цена: 510 рублей

Деревянные пазлы

Тренировочные петли TRX

Тренировочные петли TRX. Петли TRX — универсальный тренажер на все группы мышц, который обойдется дешевле абонемента в спортзал. Фото.

Петли TRX — универсальный тренажер на все группы мышц, который обойдется дешевле абонемента в спортзал

Решили начать 2024 год с чистого листа? Ликуйте! Для этого вовсе не обязательно тратить уйму денег. В частности, если речь касается спорта. Можно купить петли TRX домой и тренировать разные группы мышц. Это универсальный тренажер, который занимает крайне мало места и практически безвреден для здоровья.

Цена: 880 рублей

Универсальный тренажер

Недорогие зимние перчатки

Недорогие зимние перчатки. Перчатки — прост топ. Сам ношу их уже не первый год и вам советую. Фото.

Перчатки — прост топ. Сам ношу их уже не первый год и вам советую

Так и не утеплились на зиму, посчитав, что и так сойдет? Эти удобные флисовые перчатки спасут вас от холодов, а заодно дополнят ваш образ. Они сшиты очень качественно, поэтому они вне сомнений прослужат вам несколько лет подряд.

Цена: 300 рублей

Перчатки на зиму

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Хорошие проводные наушники для телефона

Хорошие проводные наушники для телефона. Этим наушникам не страшен холод благодаря прочному кабелю. Фото.

Этим наушникам не страшен холод благодаря прочному кабелю

Зима — настоящее испытание для гаджетов с аккумуляторами. Зачем вам эта лотерея? Рекомендуем проводные наушники, которым не страшна разрядка и отключение на морозе. Они выдают хорошее звучание, качественные басы, но в то же время отлично подходят для прослушивания подкастов. Цена — топчик.

Цена: 110 рублей

Проводные наушники

Крутая термокружка с крышкой

Крутая термокружка с крышкой. Топовая термокружка с крышкой стоит не так дорого как ты думаешь. Фото.

Топовая термокружка с крышкой стоит не так дорого как ты думаешь

Согреться этой зимой вам также поможет любимый горячий напиток. Взять его можно куда угодно, особенно, если под рукой есть такая клевая термокружка из нержавейки. У нее есть крышка, поэтому при необходимости можете использовать ее как обычную, работая в офисе. Ручка же придает ей надежности и оберегает вас от ожогов.

Цена: 440 рублей

Термокружка для кофе

Набор пальчиковых батареек

Набор пальчиковых батареек. Комплект батареек точно никогда не будет лишним. Фото.

Комплект батареек точно никогда не будет лишним

А вы знали, что один из самых популярных товаров на АлиЭкспресс — это батарейки? Оказывается, их заказывают чаще всего! О качестве, конечно, умалчивают, но вряд ли покупатели будут брать на маркетплейсе неликвид. Вот отличный комплект, которого хватит надолго — вам лишь остается выбрать количество в упаковке.

Цена: от 380 рублей

Комплект батареек

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Недорогие стильные наручные часы

Недорогие стильные наручные часы. Часы выглядят очень стильно и в них совершенно не чувствуется дешевизна. Фото.

Часы выглядят очень стильно и в них совершенно не чувствуется дешевизна

В принципе, если денег после праздников почти не осталось, можете порадовать себя, купив стильные наручные часы. В них ничто не выдает дешевизну — выглядят они ровно как оригинал от Casio. Прозрачный дизайн придает им универсальности, поэтому сможете носить их с любой одеждой.

Цена: 210 рублей

Крутые наручные часы

Хороший кабель для зарядки

Хороший кабель для зарядки. Оплетка кабеля долговечна, поэтому способна пережить практически любой оригинал, стоящий в разы дороже. Фото.

Оплетка кабеля долговечна, поэтому способна пережить практически любой оригинал, стоящий в разы дороже

Давно пользуетесь изношенным кабелем для зарядки, сто раз перемотанным в местах излома скотчем? Пора бы от него избавиться! К счастью, на Али можно найти отличные провода по вменяемой цене! Вот шикарный кабель Type-C от Baseus с нейлоновой оплеткой, который служит долго и поддерживает мощность до 60 Вт.

Цена: от 180 рублей

Кабель Baseus

Водонепроницаемый чехол для телефона

Водонепроницаемый чехол для телефона. Водонепроницаемый чехол отлично защищает смартфон от жидкостей. Фото.

Водонепроницаемый чехол отлично защищает смартфон от жидкостей

Не зря говорят «готовь сани летом»: прямо сейчас, пока банковский счет не изобилует средствами, можете смело себе позволить водонепроницаемый чехол. Купить его нужно прямо сейчас, чтобы перед поездкой в теплые края забыть о проблеме! В него помещается любой смартфон с диагональю экрана до 7 дюймов и защелкивается во избежание попадания влаги. Классная вещь, которая пригодится круглый год.

Цена: 300 рублей

Защитный чехол

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