Полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые пригодятся тебе в 2024 году

Новый год позади и наверняка многие из нас остались не только с приятным послевкусием праздника, но еще и вдобавок с пустым кошельком. Правда, это вовсе не повод отказывать себе в покупках, так как именно они помогают справиться с плохим настроением! АлиЭкспресс поможет от него избавиться: в недрах маркетплейса скрыты тысячи прикольных и полезных товаров, которые обойдутся крайне дешево. Чтобы вы не тратили время, отобрали их за вас: в нашей свежей подборке есть десяток практичных находок, на которые стоит потратить последние деньги.

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Настольная лампа на прищепке

Порадуйте себя, купив на последние эту удобную лампу. За счет прищепки она легко крепится к любой поверхности, а также обеспечивает отличное освещение. Управлять им можно при помощи комплектного пульта.

Цена: 690 рублей

Крутая лампа

Необычные деревянные пазлы

Пропустили кого-то из близких и забыли купить подарок? Не парьтесь по поводу денег: на Али есть крутые деревянные пазлы, которые одно удовольствие собирать! Самый небольшой размер обойдется всего в 500 рублей — он состоит из сотни деталей.

Цена: 510 рублей

Деревянные пазлы

Тренировочные петли TRX

Решили начать 2024 год с чистого листа? Ликуйте! Для этого вовсе не обязательно тратить уйму денег. В частности, если речь касается спорта. Можно купить петли TRX домой и тренировать разные группы мышц. Это универсальный тренажер, который занимает крайне мало места и практически безвреден для здоровья.

Цена: 880 рублей

Универсальный тренажер

Недорогие зимние перчатки

Так и не утеплились на зиму, посчитав, что и так сойдет? Эти удобные флисовые перчатки спасут вас от холодов, а заодно дополнят ваш образ. Они сшиты очень качественно, поэтому они вне сомнений прослужат вам несколько лет подряд.

Цена: 300 рублей

Перчатки на зиму

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Хорошие проводные наушники для телефона

Зима — настоящее испытание для гаджетов с аккумуляторами. Зачем вам эта лотерея? Рекомендуем проводные наушники, которым не страшна разрядка и отключение на морозе. Они выдают хорошее звучание, качественные басы, но в то же время отлично подходят для прослушивания подкастов. Цена — топчик.

Цена: 110 рублей

Проводные наушники

Крутая термокружка с крышкой

Согреться этой зимой вам также поможет любимый горячий напиток. Взять его можно куда угодно, особенно, если под рукой есть такая клевая термокружка из нержавейки. У нее есть крышка, поэтому при необходимости можете использовать ее как обычную, работая в офисе. Ручка же придает ей надежности и оберегает вас от ожогов.

Цена: 440 рублей

Термокружка для кофе

Набор пальчиковых батареек

А вы знали, что один из самых популярных товаров на АлиЭкспресс — это батарейки? Оказывается, их заказывают чаще всего! О качестве, конечно, умалчивают, но вряд ли покупатели будут брать на маркетплейсе неликвид. Вот отличный комплект, которого хватит надолго — вам лишь остается выбрать количество в упаковке.

Цена: от 380 рублей

Комплект батареек

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Недорогие стильные наручные часы

В принципе, если денег после праздников почти не осталось, можете порадовать себя, купив стильные наручные часы. В них ничто не выдает дешевизну — выглядят они ровно как оригинал от Casio. Прозрачный дизайн придает им универсальности, поэтому сможете носить их с любой одеждой.

Цена: 210 рублей

Крутые наручные часы

Хороший кабель для зарядки

Давно пользуетесь изношенным кабелем для зарядки, сто раз перемотанным в местах излома скотчем? Пора бы от него избавиться! К счастью, на Али можно найти отличные провода по вменяемой цене! Вот шикарный кабель Type-C от Baseus с нейлоновой оплеткой, который служит долго и поддерживает мощность до 60 Вт.

Цена: от 180 рублей

Кабель Baseus

Водонепроницаемый чехол для телефона

Не зря говорят «готовь сани летом»: прямо сейчас, пока банковский счет не изобилует средствами, можете смело себе позволить водонепроницаемый чехол. Купить его нужно прямо сейчас, чтобы перед поездкой в теплые края забыть о проблеме! В него помещается любой смартфон с диагональю экрана до 7 дюймов и защелкивается во избежание попадания влаги. Классная вещь, которая пригодится круглый год.

Цена: 300 рублей

Защитный чехол