Полезные товары для дома и жизни, которые дешевле купить на АлиЭкспресс, чем в обычных магазинах

АлиЭкспресс — сокровищница, в которой можно найти не только технику, но и самые обыкновенные товары для дома, которые мы постоянно используем в быту. Несмотря на то, что цены на маркетплейсе регулярно растут, некоторые покупки здесь все же выгоднее, чем в обычных офлайн-магазинах. Это касается всего, чего угодно — и мелочей, и крупных товаров. Чтобы вам не пришлось тратить свое время на их поиск, собрали недорогие товары для жизни в одной подборке. Присмотритесь к ним — вполне вероятно, вы давно хотели их купить, но забывали!

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Крутой фен для волос

Xiaomi делает устройства на все случаи жизни. Один из них — фен для волос с поддержкой быстрой сушки и мощным движком. Он имеет лаконичный дизайн и несколько режимов работы, а также поддерживает ионизацию. Весит он всего 338 г и легко помещается в сумку, не делая ее тяжелее.

Цена: 5200 рублей

Фен для волос

Электробритва Xiaomi

Еще один крутой гаджет от китайского бренда — компактная электробритва с плавающей головкой. Последняя сделана в формате 4D, что позволяет удалять волоски, делая минимум движений. Гаджет держит заряд целый месяц и поддерживает защиту от защемления, а также имеет защиту от воды по стандарту IPX7. Это означает, что сможете чистить бритву сразу после использования!

Цена: 1910 рублей

Бритва Xiaomi

Прикроватный светильник с клипсой

Любите читать перед сном? Тогда этот светильник с клипсой создан для вас. Он поддерживает 3 уровня яркости и управляется касанием, позволяя менять температуру свечения. Гибкая ножка помогает установить подсветку под нужным углом, а встроенный аккумулятор — забыть про розетку поблизости.

Цена: 880 рублей

Светильник прикроватный

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Мощная ТВ-приставка на Андроиде

Новый Смарт-телевизор — непозволительная роскошь для многих из нас. Да и зачем, если можно прокачать старый с помощью Андроид-приставки? Нашли отличную модель в комплектации 4/64 Гб и мощным чипом, а также привлекательной внешностью. Недорогой ТВ-бокс поддерживает 4К и имеет Андроид 12 из коробки, поэтому сможете пользоваться более-менее актуальной операционкой еще долгое время.

Цена: от 3800 рублей

ТВ-бокс на Андроиде

Подушка в виде батона

Если вы сделали дома ремонт или перестановку, но уютнее так и не стало, возможно, эта подушка-батон сможет это исправить! Она поставляется в трех размерах, поэтому подойдет даже для самых требовательных покупателей. Обратите внимание, что у нее очень реалистичный цвет и сами вырезы, поэтому она может пробуждать аппетит посреди ночи! Необычная подушка определенно должна стать вашей!

Цена: от 770 рублей

Необычная подушка-батон

Меламиновые губки для уборки

Пролили вино на обои или диван? Или просто испачкали одежду и хотите ее как можно быстрее очистить? Вам пригодятся меламиновые губки. Они обладают сложной структурой, благодаря чему отлично впитывают любую жидкость, позволяя избавиться от следов. Забирайте сразу комплект от 10 штук — в хозяйстве точно пригодится. Например, почистить светлые кроссовки.

Цена: от 190 рублей

Меламиновые губки

Недорогой вертикальный пылесос

Держите свой дом в чистоте! Сделать это поможет недорогой вертикальный пылесос с насадками для различных поверхностей. Внешне он напоминает Dyson да и в по функциональности ничем не уступает. Мощный движок на 28 кПа, турбощетка с подсветкой и встроенный дисплей для управления, зато цена — намного ниже!

Цена: 9030 рублей

Беспроводной пылесос

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Карманный Wi-Fi роутер

Если у вас нет домашнего Интернета, но есть желание постоянно оставаться на связи и не убить аккумулятор смартфона, обзаведитесь карманным хотспотом. Принцип его работы крайне прост — устанавливаете сим-карту и раздаете Wi-Fi на свои устройства! Он имеет встроенный аккумулятор и позволяет подключить до 10 устройств, так что, идеально подойдет для использования на даче.

Цена: 1490 рублей

Карманный хотспот

Полка на стену для ванной

Добавит функциональности и стиля вашей ванной эта удобная полка для ванной. Она поставляется в комплектации от 30 сантиметров длиной и позволяет без труда разместить принадлежности вроде тюбиков с кремами или гелями. Проста в установке, лаконична, стоит недорого и высоко оценена пользователями АлиЭкспресс!

Цена: от 880 рублей

Полка для ванной

USB-кабель для зарядки смартфона

Хороший кабель для зарядки пригодится в быту, даже если у вас нет проблем с аксессуарами. С его помощью можно заряжать различные мелочи вроде смарт-часов и повербанков, а также подключать к источнику питания бытовые приборы. Его плюс в том, что он имеет долговечную оплетку из нейлона, которой не страшны перегибы при повседневном использовании.

Цена:

Кабель Ugreen