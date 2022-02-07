Полезные товары с AliExpress, которые пригодятся вам в конце зимы

Удивительно быстро пролетела зима: ждать тепла осталось совсем немного. Следовательно, стоит начать готовиться к весне. В этом вам помогут отличные товары, которые мы нашли для вас на AliExpress. Сегодня поговорим о заботе о здоровье, полезных привычках и даже частично начнем готовить свой любимый автомобиль к весне. Все товары исключительно высокого качества и даже со скидками. Готовьте ваши денежки — мы начинаем тратить!
Содержание
- 1 Недорогой автомобильный держатель для телефона
- 2 Наушники для тренировок в зале
- 3 Удобная соковыжималка
- 4 Как измерить давление в шинах
- 5 Какой увлажнитель воздуха купить
- 6 Удобная маска для сна
- 7 Хорошая термокружка в машину
- 8 Хороший недорогой ирригатор
- 9 Зарядка для нескольких устройств
- 10 Недорогие кроссовки для бега
Недорогой автомобильный держатель для телефона
Не знаю, как так выходит, но зимой многие товары приходят в негодность. Они ломаются, разваливаются или попросту теряются. Держатель для смартфона — одна из самых уязвимых вещей в быту. Чем он сложнее, тем проще его сломать. Нашли для вас прекрасный вариант от Baseus: никаких лишних конструкций, просто присоединяете его и закрепляете смартфон.
Цена: 389 рублей
Наушники для тренировок в зале
Купить хорошие наушники — непростая задача. А наушники для тренировок — особый нишевый продукт. В нем должны совпасть и форм-фактор, и качество звука, и хороший аккумулятор. BUFLOIK — отличный вариант за приятную цену. Большой плюс — хорошие микрофоны. Почитайте комментарии — пользователи хвалят этот товар.
Цена: 1136 рублей
Удобные наушники для тренировок
Удобная соковыжималка
Близится весна — время заручиться новыми привычками. В наше время крайне необходимо начать следить за своим здоровьем. Спорт — понятное дело. Как насчет правильного питания? Нашли для вас классную портативную соковыжималку, которую можно взять с собой. А еще ее можно использовать просто в качестве стакана для напитков.
Цена: от 673 рублей
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Как измерить давление в шинах
Весна приближается, а это значит, что скоро вам придется менять резину. Как измерить давление в шинах? Вот вам отличный брелок с измерителем давления. Простой и удобный, самое главное — надежный вариант на каждый день. Смело добавляйте в корзину!
Цена: 226 рублей
Какой увлажнитель воздуха купить
Если за зиму вы еще не запаслись удобным увлажнителем воздуха, то весной он вам точно понадобится: грязь засохнет и превратится в пыль. Страдаете аллергией или просто не хотите дышать чем попало? Вот вам недорогой вариант для комнаты: включайте на ночь и наслаждайтесь. Кстати, сейчас со скидкой!
Цена: 1312 рублей
Удобная маска для сна
Кажется, Xiaomi делает вообще все. Как насчет паровой маски для сна? Никакого электромагнитного излучения и вреда для здоровья. А еще она заряжается через Type-C. Все сделано с умом и пользой для здоровья. Есть три цвета на выбор.
Цена: 1106 рублей
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Хорошая термокружка в машину
Холодное время года, кажется, никогда не закончится в нашей стране. Как насчет горячего кофе с утра, который можно взять прямо из дома? Отличный надежный вариант с емкостью 380 или 510 мл. А еще 5 цветов на выбор. Она не проливается, так что, можно смело переворачивать ее вверх ногами. Но делать так, конечно же, все же не стоит.
Цена: от 584 рублей
Хороший недорогой ирригатор
Один из самых необходимых гаджетов в нашей сегодняшней подборке — это ирригатор. Чистите зубы щеткой и думаете, что этого достаточно? Во-первых, зубы не стоит чистить сразу после еды — повредите эмаль. Во-вторых, это можно делать ирригатором, вычищая полость рта от остатков пищи. Кстати, это самый недорогой вариант — в розничных магазинах вы такого недорогого варианта не найдете.
Цена: 1341 рубль
Зарядка для нескольких устройств
С каждым годом путешествовать становится все сложнее, а количество гаджетов неумолимо увеличивается. Видели нормы ручной клади? Все адаптеры с собой уже не увезешь. Берите классный адаптер от Baseus: у продавца есть варианты на 2 и 3 устройства.
Цена: от 1060 рублей
Адаптер для нескольких устройств
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Недорогие кроссовки для бега
Решили кардинально поменять образ жизни и наконец заняться спортом? Многие совершают одну и ту же ошибку — сразу закупаются дорогущими брендовыми аксессуарами для тренировок. Цена на кроссовки и вовсе может достигать 5-6 тысяч рублей. Спорт должен быть доступнее — видимо, в Xiaomi все понимают, поэтому создали хорошие недорогие беговые кроссовки. А еще они очень легкие: подойдут и для бега на улице, и для бега в зале. Не забудьте выбрать нужный размер в таблице, чтобы ногам было удобно.
Цена: 1667 рублей
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