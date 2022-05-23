Прикольные мелочи с AliExpress, которые нужно купить прямо сейчас

На АлиЭкспрессе регулярно попадаются на глаза приятные товары, которые, порой, сложно отнести к категории гаджетов: я регулярно откладываю их отдельно, чтобы потом рассказать вам о них. Накопилась очередная партия прикольных товаров, которые пригодятся на все случаи жизни: тут вам и кое-что для компьютера, и для дома, для ремонта. Можете быть уверены: все проверено, работает и стоит своих денег. У товаров высокие оценки, хорошие отзывы — всё как вы любите! Вооружайтесь своими картами и заказывайте, пока не разобрали!
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Содержание
Браслет для Mi Band
Пожалуй, самый стильный аксессуар, который когда-либо находили на Алике: выполнен из натуральных тканей, отлично сидит на руке и не натирает ее, есть для разных моделей, а носить можно, наверное, с любой одеждой. Обязательно добавьте в корзину!
Цена: 122 рубля
Пленка для тонировки окна
Скоро лето, хотя, на первый взгляд, так и не скажешь! Тем не менее, уверены, нам предстоят десятки солнечных дней. Чтобы оградить себя от избытка ультрафиолета, лучше заранее обклеить окна в квартире вот такой пленкой: есть несколько цветов и размеров, а для клейки нужно просто снять верхний прозрачный слой.
Цена: 564 рубля
Лампочка для умного дома
Умный дом — наше всё! Для этого даже не нужны дорогие аксессуары — подойдут добротные аналоги. Возьмите лампу Tuya: она ничем не отличается от оригинальной лампочки Яндекса. Если вдруг будут проблемы с настройкой — вот инструкция.
Цена: 334 рубля
Недорогие блютуз-наушники
Redmi Buds — топовые наушники, которые стоят неоправданно дешево: именно поэтому их нужно брать прямо сейчас и, желательно, сразу двое. Это отличный подарок на все случаи жизни, который не стыдно подарить.
Цена: 990 рублей
Каким телефоном пользуется Билл Гейтс. Такого даже я не ожидал
Переходник Lightning Type-C для наушников
Говоря о мелочах, в первую очередь на ум приходит что-то компактное и простое. На все случаи жизни. Поэтому ловите недорогой переходник с Type-C на Lightning — вдруг под рукой будет iPhone, но не будет зарядника для него.
Цена: 57 рублей
Док-станция Xiaomi
В современных ноутбуках крайне мало разъёмов. Увы, за это приходится платить отдельно. Заметьте: платить, а не переплачивать! В вашем арсенале пополнение: компактный хаб на несколько USB 3.0 и HDMI. Пригодится всегда, поэтому добавьте в корзину.
Цена: 1776 рублей
Отвертка Xiaomi
Отвертка — инструмент, который может починить, наверное, больше половины вещей в доме. А отвертка от Xiaomi — еще больше. У нее реверсивный механизм, а также встроенный набор бит, за счет чего пользоваться ей очень удобно. Большой плюс — быстрая доставка из России, поэтому такая вещица вам тоже пригодится.
Цена: 1190 рублей
Усилитель сигнала Wi-Fi
Пользователи, у которых роутер расположен в одной комнате, а сами они сидят в другой, прекрасно понимают, насколько тяжела жизнь: интернет постоянно тупит, телевизор с Wi-Fi — тоже. Решение простое: достаточно установить усилитель и сигнал будет отличный по всему периметру дома.
Цена: 637 рублей
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Дождевик для обуви
Нет ничего хуже, чем попасть под дождь в новых белых кедах: грязь оседает на ткани и не вымывается, а обувь еще предстоит сушить. Избежать этого можно с помощью дождевика: он тянется, не рвется, а еще есть несколько цветов. Взял себе такой в прошлом году и ношу до сих пор — кеды в полном порядке!
Цена: 201 рубль
Термометр для еды
Я всегда говорю своим друзьям, что не люблю горячие напитки или еду: из-за этого приходится ждать, пока остынет, или разбавлять кофе холодной водой. Если вам тоже не хочется проверять нёбо на прочность, лучше измерьте температуру таким термометром: он идеально подходит для еды, напитков и даже для измерения температуры тела. В общем, такой гаджет в вашей квартире точно не пропадет.
Цена: 273 рубля