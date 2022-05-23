Прикольные мелочи с AliExpress, которые нужно купить прямо сейчас

На АлиЭкспрессе регулярно попадаются на глаза приятные товары, которые, порой, сложно отнести к категории гаджетов: я регулярно откладываю их отдельно, чтобы потом рассказать вам о них. Накопилась очередная партия прикольных товаров, которые пригодятся на все случаи жизни: тут вам и кое-что для компьютера, и для дома, для ремонта. Можете быть уверены: все проверено, работает и стоит своих денег. У товаров высокие оценки, хорошие отзывы — всё как вы любите! Вооружайтесь своими картами и заказывайте, пока не разобрали!

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Браслет для Mi Band

Пожалуй, самый стильный аксессуар, который когда-либо находили на Алике: выполнен из натуральных тканей, отлично сидит на руке и не натирает ее, есть для разных моделей, а носить можно, наверное, с любой одеждой. Обязательно добавьте в корзину!

Цена: 122 рубля

Плетеный браслет для Mi Band

Пленка для тонировки окна

Скоро лето, хотя, на первый взгляд, так и не скажешь! Тем не менее, уверены, нам предстоят десятки солнечных дней. Чтобы оградить себя от избытка ультрафиолета, лучше заранее обклеить окна в квартире вот такой пленкой: есть несколько цветов и размеров, а для клейки нужно просто снять верхний прозрачный слой.

Цена: 564 рубля

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Лампочка для умного дома

Умный дом — наше всё! Для этого даже не нужны дорогие аксессуары — подойдут добротные аналоги. Возьмите лампу Tuya: она ничем не отличается от оригинальной лампочки Яндекса. Если вдруг будут проблемы с настройкой — вот инструкция.

Цена: 334 рубля

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Недорогие блютуз-наушники

Redmi Buds — топовые наушники, которые стоят неоправданно дешево: именно поэтому их нужно брать прямо сейчас и, желательно, сразу двое. Это отличный подарок на все случаи жизни, который не стыдно подарить.

Цена: 990 рублей

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Каким телефоном пользуется Билл Гейтс. Такого даже я не ожидал

Переходник Lightning Type-C для наушников

Говоря о мелочах, в первую очередь на ум приходит что-то компактное и простое. На все случаи жизни. Поэтому ловите недорогой переходник с Type-C на Lightning — вдруг под рукой будет iPhone, но не будет зарядника для него.

Цена: 57 рублей

Переходник для Type-C

Док-станция Xiaomi

В современных ноутбуках крайне мало разъёмов. Увы, за это приходится платить отдельно. Заметьте: платить, а не переплачивать! В вашем арсенале пополнение: компактный хаб на несколько USB 3.0 и HDMI. Пригодится всегда, поэтому добавьте в корзину.

Цена: 1776 рублей

Док-станция Xiaomi

Отвертка Xiaomi

Отвертка — инструмент, который может починить, наверное, больше половины вещей в доме. А отвертка от Xiaomi — еще больше. У нее реверсивный механизм, а также встроенный набор бит, за счет чего пользоваться ей очень удобно. Большой плюс — быстрая доставка из России, поэтому такая вещица вам тоже пригодится.

Цена: 1190 рублей

Отвертка Xiaomi

Усилитель сигнала Wi-Fi

Пользователи, у которых роутер расположен в одной комнате, а сами они сидят в другой, прекрасно понимают, насколько тяжела жизнь: интернет постоянно тупит, телевизор с Wi-Fi — тоже. Решение простое: достаточно установить усилитель и сигнал будет отличный по всему периметру дома.

Цена: 637 рублей

Усилитель для Wi-Fi

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Дождевик для обуви

Нет ничего хуже, чем попасть под дождь в новых белых кедах: грязь оседает на ткани и не вымывается, а обувь еще предстоит сушить. Избежать этого можно с помощью дождевика: он тянется, не рвется, а еще есть несколько цветов. Взял себе такой в прошлом году и ношу до сих пор — кеды в полном порядке!

Цена: 201 рубль

Купить дождевик для обуви

Термометр для еды

Я всегда говорю своим друзьям, что не люблю горячие напитки или еду: из-за этого приходится ждать, пока остынет, или разбавлять кофе холодной водой. Если вам тоже не хочется проверять нёбо на прочность, лучше измерьте температуру таким термометром: он идеально подходит для еды, напитков и даже для измерения температуры тела. В общем, такой гаджет в вашей квартире точно не пропадет.

Цена: 273 рубля

Термометр для еды