Пульт с аэромышью, маска для сна, датчик для Алисы и другие полезные мелочи с АлиЭкспресс до 1000 рублей

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Иван Герасимов

Многие считают, что на АлиЭкспресс постоянно проходят распродажи, поэтому ценность маркетплейса снижается. А вот и нет: только взгляните — спустя неделю скидок цены вернулись на свои места! Однако кое-в-чем скептики правы — в том, что на AliExpress есть дешевые товары даже сейчас. Им не страшны ни повышение цен, ни колебания курсов валют — они всегда выгодны, что подтверждается обилием положительных отзывов и высокой оценкой. Выбрали лучшие товары до 1000 рублей, которые вы наверняка оцените по достоинству и закажете!

Пульт с аэромышью, маска для сна, датчик для Алисы и другие полезные мелочи с АлиЭкспресс до 1000 рублей. Собрали 10 полезных мелочей с Али до 1000 рублей! Фото: worldfirst.com. Фото.

Собрали 10 полезных мелочей с Али до 1000 рублей! Фото: worldfirst.com

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Пульт с блютузом для Смарт ТВ

Пульт с блютузом для Смарт ТВ. Классный пульт, который превращается в аэромышь! Фото.

Классный пульт, который превращается в аэромышь!

Возьмите себе отличный пульт для Андроид ТВ: модель G20S Pro оснащена блютузом и также имеет в комплекте адаптер 2,4 ГГц. В него встроен гироскоп, поэтому можно использовать его как аэромышь для управления ТВ. На пульте расположены все необходимые кнопки, включая вызов Гугл Ассистента.

Цена: 900 рублей

Хороший пульт

Держатель для смартфона в машину

Держатель для смартфона в машину. У продавца есть несколько моделей держателей для авто. Фото.

У продавца есть несколько моделей держателей для авто

А вот и сразу целая россыпь держателей для смартфона в автомобиль! И все по одной цене! Можете выбрать любой кронштейн в машину: как обычный, который удерживает смартфон справа и слева, так и понадежнее, где есть крепления для нижней части телефона. У всех продуманная конструкция и обилие положительных отзывов!

Цена: 370 рублей

Держатель для смартфона

Недорогая зарядка для смартфона

Недорогая зарядка для смартфона. Зарядка Hoco подойдет для любых гаджетов, так как у нее сразу два разъёма. Фото.

Зарядка Hoco подойдет для любых гаджетов, так как у нее сразу два разъёма

Менее чем за 1000 рублей на АлиЭкспресс можно купить хорошее зарядное устройство. Не верите? Так вот же отличная модель от Hoco! Зарядка поддерживает Quick Charge 3.0 и Power Delivery, поэтому будет совместима с любым смартфоном. Мощность — 20 Вт, а также два разъёма и LED-индикатор на корпусе. Берем?

Цена: 920 рублей

Зарядка Hoco

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Защитная маска с фильтром

Защитная маска с фильтром. Эта маска с фильтром защитит вас ближайшей осенью от самых неприятных болезней. Фото.

Эта маска с фильтром защитит вас ближайшей осенью от самых неприятных болезней

Несмотря на то, что коронавирус (вроде как) остался позади, другие болезни по типу ОРВИ никуда не делись. Тем более, что скоро осень. Возьмите эту маску с фильтром на холодное время года, особенно, если часто бываете в общественных местах. Сменный фильтр с углем очищает воздух, удаляя бактерии и неприятные запахи. Иммунитет будет вам премного благодарен за такую покупку!

Цена: 800 рублей

Маска с фильтром

Недорогая маска для сна

Недорогая маска для сна. Маска защитит ваши глаза от света извне и поможет выспаться. Фото.

Маска защитит ваши глаза от света извне и поможет выспаться

В отпуске да и просто на выходных крайне важно хорошо выспаться. Эта маска для сна будет актуальна всегда — и летом, и зимой. Она надежно закрывает глаза от света извне, но не давит на них благодаря небольшим углублениям. На выбор есть несколько цветов — выбирайте маску для сна, какую желаете!

Цена: 165 рублей

Маска для сна

Салфетка для клавиатуры ноутбука

Салфетка для клавиатуры ноутбука. Салфетка для клавиатуры ноутбука — настоящее спасение для тех, кто носит ноутбук в сумке. Фото.

Салфетка для клавиатуры ноутбука — настоящее спасение для тех, кто носит ноутбук в сумке

Со временем на экране практически любого ноутбука отпечатываются клавиши, царапая поверхность. Избавиться от них не выйдет, а вот предотвратить — запросто. В этом вам поможет полноразмерная салфетка для клавиатуры из микрофибры: она прикрывает кнопки и не дает им коснуться экрана по всей его площади. Вдобавок салфетка подойдет для протирки пыли, так что, даже с платной доставкой такая мелочь вам явно пригодится.

Цена: 140 рублей (без учета доставки)

Салфетка для ноутбука

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Меламиновые губки для дома

Меламиновые губки для дома. Меламиновые губки отлично впитывают жидкость и выручат вас, если вы испачкаете стены или мебель. Фото.

Меламиновые губки отлично впитывают жидкость и выручат вас, если вы испачкаете стены или мебель

Пролили газировку на стену или диван? Скорее оттирайте при помощи этих меламиновых губок. Они отлично впитывают жидкость и предотвращают ее распространение. Материал сильно отличается от обычных губок для мытья посуды и выручает в самый неподходящий момент!

Цена: от 210 рублей

Меламиновые губки

Электронные кухонные весы

Электронные кухонные весы. Кухонные весы выдерживают до 5 кг веса и позволяют взвесить продукты в нужных пропорциях. Фото.

Кухонные весы выдерживают до 5 кг веса и позволяют взвесить продукты в нужных пропорциях

Решили начать жизнь с чистого листа и правильно питаться? Не забудьте купить кухонные весы. Этот гаджет поможет вам делать равномерные порции, чтобы не перебрать углеводов и попросту не переедать. К тому же, весы для кухни выручат вас при элементарной заготовке варенья, чтобы не переборщить с сахаром! Сплошная польза да и только!

Цена: 800 рублей

Кухонные весы

Датчик температуры для Алисы

Датчик температуры для Алисы. Температурный датчик от Aqara позволяет поддерживать нужную атмосферу в доме. Фото.

Температурный датчик от Aqara позволяет поддерживать нужную атмосферу в доме

Чтобы контролировать температуру и влажность в доме, вам понадобится гигрометр. А еще удобнее иметь датчик с ZigBee для подключения к умному домуу Aqara как раз есть такой. Он подключается к Алисе и легко размещается в любой части квартиры, занимая минимум места. Классная вещь, а комплектом — дешевле!

Цена: от 950 рублей

Датчик температуры и влажности

Недорогая гирлянда для дома

Недорогая гирлянда для дома. Не нужно дожидаться праздников — украсьте свой дом уже сейчас! Фото.

Не нужно дожидаться праздников — украсьте свой дом уже сейчас!

Имея всего 1000 рублей, а то и меньше, вы можете запросто украсить свой дом, купив недорогую гирлянду с USB. Мы нашли продавца, у которого в наличии модели разной длины и цвета: самая дешевая обойдется всего в 118 рублей! Скорее выбирайте подходящую и делайте заказ, не забыв использовать купон на скидку.

Цена: от 118 рублей

Дешевая гирлянда

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