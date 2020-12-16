Работают ли AirPods Max с Android и что можно купить им на замену

Хотите обижайтесь, хотите нет, но я уже давно понял, что пользователям Android – если не всем, то большинству – жизненно необходимо иметь всё такое же, как у владельцев iPhone. Так появились смартфоны с чёлками, квадратными камерами, сканером распознавания лиц и наушники, как две капли воды похожие на AirPods. Скажете, что всё решают производители, а рядовые пользователи тут не при чем? Так вот это полная чушь, потому что, если бы всё это не пользовалось спросом, производители бы давно бросили копировать Apple. Другое дело, что зачастую аналоги могут оказаться предпочтительнее оригинала.

Huawei FreeBuds Pro оказались лучше AirPods Max. Пока «на бумаге»

AirPods Max, которые Apple представила на прошлой неделе, буквально взорвали рынок полноразмерных наушников. Всего за вечер новинку раскупили на несколько месяцев вперёд. Вероятно, покупок было бы ещё больше, если бы только пользователи Android знали, будут ли AirPods Max работать за пределами экосистемы Apple. В конце концов, это логично, поскольку такого рода наушники явно выпускаются для самой широкой аудитории и явно предназначаются не для праздного использования с айфонами. Но от Apple можно ожидать всего. Поэтому лучше знать наверняка.

Совместимость AirPods Max с Android

Как выяснилось, AirPods Max действительно работают с Android. То есть их можно подключить к смартфону на базе ОС от Google, заставить их проигрывать музыку, активировать активный шумодав и режим «Прозрачность», который задействует внешние микрофоны и позволяет во время прослушивания музыки слышать то, что происходит снаружи. Однако часть функциональных возможностей AirPods Max пользователям Android всё-таки останется недоступной.

Быстрое сопряжение и подключение;

Пространственное звучание;

Голосовое управление через Siri;

Зачитывание входящих сообщений;

Адаптивный эквалайзер;

Парное подключение;

Бесшовное переключение между устройствами.

Копия AirPods Pro за 900 рублей с активным шумодавом? Почему бы и нет

Как видите, недостающих функций довольно много, и было бы обидно, заплатив 63 тысячи, получить урезанное устройство. Не так ли? Впрочем, благодаря тому что многие производители стараются превзойти Apple у пользователей Android реально море выбора даже в категории дорогостоящих и по-настоящему продвинутых наушников.

Лучший аналог AirPods Max

Основным претендентом на замену AirPods Max можно смело считать Sony XM4. Честно говоря, мне сложно судить о качестве наушников, потому что сам я предпочитаю не пользоваться ими вообще, слушая музыку из колонок (пара Xiaomi Mi Smart Speaker играет просто бомбически). Поэтому ограничусь только сравнением характеристик и отзывов пользователей Sony XM4.

Сравнение Sony XM4 и AirPods Max

Вес: Sony – 255 г, AirPods – 384,8 г;

Поддержка AAC: Sony – да, AirPods – да;

Поддержка LDAC: Sony – да, AirPods – неизвестно;

Автономность: Sony 38 часов, AirPods – 20 часов;

Голосовое управление: Sony – Google Ассистент, AirPods – Siri;

Импеданс: Sony – 47 Ом, AirPods – неизвестно;

Диапазон частот: 4-40000 Гц, AirPods – неизвестно;

Чувствительность: Sony – 104 дБ, AirPods – неизвестно;

Шнур из бескислородной меди: Sony – да, AirPods – нет;

Цена: Sony – 25-30 тысяч рублей, AirPods – 63 тысячи рублей.

Что лучше: AirPods Max или Sony XM4

Мои AirPods Max приехали пару часов назад, и я понимаю, что рано делать окончательные выводы, но по первым впечатлениям они нравятся мне меньше Sony XM3. Мне не хватает тепла и глубины, характерных для звука в Sony XM3. На мой вкус, Sony выдают гораздо более приятный звук. AirPods Max, кажется, звучат чуть более точно на середине и верхах, но ручная подстройка, которую предлагает Sony, даёт более индивидуализированное звучание. Максимальная громкость тоже выше у XM3, но у них обоих нет искажений. Зато Sony намного удобнее. AiPods Max довольно тяжёлые, из-за чего оказывают ощутимое давление на вашу голову и уши, — написал пользователь Sony XM4.

Google выпустила обновление, которое позволит появиться AirPods для Android

Что касается цены, то здесь разница выглядит очень и очень ощутимой. Ведь если технические характеристики для многих не имеют принципиального значения, то вот предстоящим затратам, которые предстоит понести, пользователи уделяют самое пристальное внимание. Почти двукратная разница и отсутствие ограничений при работе с Android может стать для многих ключевым доводом в пользу Sony XM4. Тем более что Apple в сфере наушников – относительный новичок, а у Sony за плечами многолетний опыт и колоссальное количество наработок.