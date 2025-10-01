Раскрываем секреты новых беспроводных колонок Tronsmart, которые вот-вот начнут продавать в России

Бренд Tronsmart — один из немногих, кто регулярно радует россиян новинками. Но не просто выпускает их, а подробно рассказывает об их преимуществах. Вот и сейчас появились новые беспроводные колонки: с 15 октября новые модели Bang 2, T8 и T8 Mini будут доступны для покупки! Устройства подойдут для самых разных целей — от прослушивания дома до дачной вечеринки. Рассказываем, чем они отличаются.

Большая беспроводная колонка для вечеринок

Tronsmart Bang 2 — новая версия легендарной колонки, которая является флагманом. Она оснащена 2.1-канальным звуком на 90 Вт с поддержкой функции SoundPulse. Колонка Tronsmart Bang 2 позиционируется как флагманская модель мощностью 90 Вт, созданная для больших вечеринок под открытым небом. За качество звучания отвечают инновационный овальный мидвуфер, два твитера и пару пассивных излучателей. Такое сочетание обеспечивает насыщенное стереозвучание с глубокой басовой волной, способной заполнить звуком все пространство.

Колонка не боится активного отдыха: прочный корпус сертифицирован по стандарту IPX6, так что Bang 2 можно смело брать к бассейну или на пляжную вечеринку. Батареи хватает на 26 часов непрерывного звучания, что позволяет музыке играть всю ночь напролёт. Для удобства переноски предусмотрены встроенная ручка и съёмный ремешок, а динамическая LED-подсветка синхронизируется с ритмом треков, превращая любое место в настоящую дискотеку.

Tronsmart Bang 2

Небольшая блютуз-колонка на 40 Вт

Tronsmart T8 — легенда среди портативных колонок! С мощностью 40 Вт и революционным звуком на 360° эта цилиндрическая красавица станет сердцем любой компании у костра или заполнит собой пространство в доме. Она оснащена 2.1-канальной аудиосистемой с отдельным сабвуфером и парой пассивных радиаторов чтобы вы прочувствовали максимально чистое звучание, не теряя в низких частотах. Сертификация IPX7 делает колонку неуязвимой, защищая от воды и пыли. Ну а благодаря мощной батарее она готова радовать вас до 18 часов подряд — хватит на всю ночь и еще останется на утро!

Эргономичный дизайн делает эту колонку идеальным подспорьем в поездках, а вдобавок Tronsmart T8 громкостью удобно управлять благодаря колёсику. Можно установить ремешок-лямку и легко переносить её с места на место, освободив руки. Ну а мягкая RGB-подсветка создаёт крутую атмосферу уюта и тепла вокруг, пока играют ваши любимые треки.

Tronsmart T8

Удобная колонка для дома

Несмотря на свои скромные размеры, колонка Tronsmart T8 Mini создаёт потрясающий 360-градусный звук, который заполняет всё пространство вокруг, позволяя уже знакомой песен раскрыться по новому! Вся суть кроется в продуманной конструкции: широкополосный динамик вкупе с двумя пассивными излучателями создаёт объёмное звучание без перегрузки басов. С защитой IPX7 она готова перемещаться вместе с вами даже в душ — ей не страшны брызги. А с автономностью в 20 часов можно надолго забыть о наличии розетки поблизости.

Стильный дизайн с яркой LED-подсветкой, пульсирующей в такт музыке, делает колонку настоящим украшением дома. Через приложение на телефоне вы сможете настроить подсветку под своё настроение. Удобная петля-ручка позволяет носить колонку комфортно и безопасно. Остается лишь выбрать цвет Tronsmart T8 Mini из четырех предложенных вариантов!

Tronsmart T8 Mini

Что удобно — все новинки Tronsmart 2025 года настраиваются через мобильное приложение и поддерживают соединение сразу с двумя устройствами. Ну а благодаря функции True Wireless Stereo можно объединить несколько колонок в стереопару для достижения фирменного звука. Старт продаж намечен на 15 октября 2025, а лично протестировать новые устройства Tronsmart можно будет в магазинах DNS.