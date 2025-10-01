Раскрываем секреты новых беспроводных колонок Tronsmart, которые вот-вот начнут продавать в России

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Герасимов

Бренд Tronsmart — один из немногих, кто регулярно радует россиян новинками. Но не просто выпускает их, а подробно рассказывает об их преимуществах. Вот и сейчас появились новые беспроводные колонки: с 15 октября новые модели Bang 2, T8 и T8 Mini будут доступны для покупки! Устройства подойдут для самых разных целей — от прослушивания дома до дачной вечеринки. Рассказываем, чем они отличаются.

Раскрываем секреты новых беспроводных колонок Tronsmart, которые вот-вот начнут продавать в России. Tronsmart вернулась с громкими новинками! Выбираем лучшую колонку на осень с отличным звуком. Фото.

Tronsmart вернулась с громкими новинками! Выбираем лучшую колонку на осень с отличным звуком

Большая беспроводная колонка для вечеринок

Tronsmart Bang 2 — новая версия легендарной колонки, которая является флагманом. Она оснащена 2.1-канальным звуком на 90 Вт с поддержкой функции SoundPulse. Колонка Tronsmart Bang 2 позиционируется как флагманская модель мощностью 90 Вт, созданная для больших вечеринок под открытым небом. За качество звучания отвечают инновационный овальный мидвуфер, два твитера и пару пассивных излучателей. Такое сочетание обеспечивает насыщенное стереозвучание с глубокой басовой волной, способной заполнить звуком все пространство.

Большая беспроводная колонка для вечеринок. Флагманская колонка Т8 обеспечивает непревзойденное звучание. Фото.

Флагманская колонка Т8 обеспечивает непревзойденное звучание

Колонка не боится активного отдыха: прочный корпус сертифицирован по стандарту IPX6, так что Bang 2 можно смело брать к бассейну или на пляжную вечеринку. Батареи хватает на 26 часов непрерывного звучания, что позволяет музыке играть всю ночь напролёт. Для удобства переноски предусмотрены встроенная ручка и съёмный ремешок, а динамическая LED-подсветка синхронизируется с ритмом треков, превращая любое место в настоящую дискотеку.

Tronsmart Bang 2

Небольшая блютуз-колонка на 40 Вт

Tronsmart T8 — легенда среди портативных колонок! С мощностью 40 Вт и революционным звуком на 360° эта цилиндрическая красавица станет сердцем любой компании у костра или заполнит собой пространство в доме. Она оснащена 2.1-канальной аудиосистемой с отдельным сабвуфером и парой пассивных радиаторов чтобы вы прочувствовали максимально чистое звучание, не теряя в низких частотах. Сертификация IPX7 делает колонку неуязвимой, защищая от воды и пыли. Ну а благодаря мощной батарее она готова радовать вас до 18 часов подряд — хватит на всю ночь и еще останется на утро!

Небольшая блютуз-колонка на 40 Вт. Эту красавица можно смело поставить у себя дома, чтобы наслаждаться музыкой каждый день. Фото.

Эту красавица можно смело поставить у себя дома, чтобы наслаждаться музыкой каждый день

Эргономичный дизайн делает эту колонку идеальным подспорьем в поездках, а вдобавок Tronsmart T8 громкостью удобно управлять благодаря колёсику. Можно установить ремешок-лямку и легко переносить её с места на место, освободив руки. Ну а мягкая RGB-подсветка создаёт крутую атмосферу уюта и тепла вокруг, пока играют ваши любимые треки.

Tronsmart T8

Удобная колонка для дома

Несмотря на свои скромные размеры, колонка Tronsmart T8 Mini создаёт потрясающий 360-градусный звук, который заполняет всё пространство вокруг, позволяя уже знакомой песен раскрыться по новому! Вся суть кроется в продуманной конструкции: широкополосный динамик вкупе с двумя пассивными излучателями создаёт объёмное звучание без перегрузки басов. С защитой IPX7 она готова перемещаться вместе с вами даже в душ — ей не страшны брызги. А с автономностью в 20 часов можно надолго забыть о наличии розетки поблизости.

Удобная колонка для дома. Компактный вариант обойдется дешевле, но ничуть вас не разочарует. Фото.

Компактный вариант обойдется дешевле, но ничуть вас не разочарует

Стильный дизайн с яркой LED-подсветкой, пульсирующей в такт музыке, делает колонку настоящим украшением дома. Через приложение на телефоне вы сможете настроить подсветку под своё настроение. Удобная петля-ручка позволяет носить колонку комфортно и безопасно. Остается лишь выбрать цвет Tronsmart T8 Mini из четырех предложенных вариантов!

Tronsmart T8 Mini

Что удобно — все новинки Tronsmart 2025 года настраиваются через мобильное приложение и поддерживают соединение сразу с двумя устройствами. Ну а благодаря функции True Wireless Stereo можно объединить несколько колонок в стереопару для достижения фирменного звука. Старт продаж намечен на 15 октября 2025, а лично протестировать новые устройства Tronsmart можно будет в магазинах DNS.

Теги
Новости по теме
Samsung научилась выявлять деменцию. Функцию получат смарт-часы и другие Galaxy
Какие сайты будут работать в России при отключении интернета
Как поменять стиль уведомлений в Сбербанк Онлайн на Android
Лонгриды для вас
Qualcomm готовит новый процессор для смарт-часов. Что изменится

Сегмент умных часов давно нуждается в свежих технологических решениях, и Qualcomm, наконец, решил обратить на это внимание. После выхода процессора Snapdragon W5 в 2022 году компания надолго приостановила разработку новых чипов для носимых устройств, что негативно сказалось на всём рынке. Даже флагманские модели, такие как три поколения Google Pixel Watch, были вынуждены работать на одной и той же устаревшей платформе. Теперь же стало известно о скором появлении нового процессора, который должен существенно повысить производительность и энергоэффективность современных смарт-часов.

Читать далее
Самый выгодный мини-ПК для дома и офиса. Обзор Ninkear MBOX11

В эпоху, когда технологии стремительно развиваются, а пространство в наших домах и офисах становится все более ценным, компактные компьютеры приобретают особую популярность. Даже Apple выпустила максимально компактную версию Mac Mini, но стоит она столько, что купят ее совсем немного пользователей. Куда интереснее более дешевые устройства, да еще и на Windows. А главное, от проверенного бренда, о котором мы уже не раз говорили. Сегодня будем говорить о Ninkear MBOX11.

Читать далее
Товары с AliExpress, которые захочется сразу купить и унести домой

Когда не знаешь что купить на AliExpress, но чего-то хочется, наша подборка недорогих находок с AliExpress для дома, авто и рабочего стола придется как никогда кстати. Собрали самое интересное от винтажной магнитной защелки для мебели до пеногенератора для мойки, зарядки для Apple Watch и полезных мелочей вроде липучих стяжек. Все товары, как всегда, выбирали исключительно с хорошими отзывами и высоким рейтингом.

Читать далее
Новости партнеров
Биткоин обвалился до 111 тысяч долларов. Что может спасти рынок криптовалют?
Биткоин обвалился до 111 тысяч долларов. Что может спасти рынок криптовалют?
Секреты iOS 26: какие функции спрятала от вас Apple в обновлении для Айфона
Секреты iOS 26: какие функции спрятала от вас Apple в обновлении для Айфона
Эта зубная паста отбеливает зубы на 100%, но со временем может лишить вас улыбки
Эта зубная паста отбеливает зубы на 100%, но со временем может лишить вас улыбки