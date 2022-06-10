Размер не имеет значения. Как изменилась Яндекс.Станция 2 и стоит ли ее покупать

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Иван Герасимов 0

Яндекс анонсировал второе поколение умной колонки с Алисой еще в конце прошлого года: с тех пор прошло немало времени, мир сильно изменился, а в свете последних событий надежды на выход новой Яндекс.Станции 2 было все меньше. Представь компания ее на месяц позже, тогда бы она точно не вышла, учитывая те же проблемы Яндекса. В любом случае, IT-гигант запустил процесс выпуска заранее, а пользователи не остались без новинки, в которую я, признаюсь, влюбился с первого взгляда. Правильно ли было встречать по одёжке и тратить почти 17 тысяч рублей, желая получить новую Яндекс.Станцию одним из первых? Я ни о чем не жалею и сейчас расскажу почему.

Первые впечатления об использовании Яндекс.Станции 2. Это было круто!

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Фишки Яндекс Станции 2

Когда меня спрашивают про увлечения, первым делом, конечно же, называю работу в редакции AndroidInsider.ru, затем тренировки, а потом (с недавних пор) умные устройства Яндекса. Умные колонки привлекают донельзя: они все друг от друга отличаются, хотя принадлежат к одной семье.

Яндекс.Станция 2 даже упакована иначе: плотная красивая коробка с крышкой, запломбированная в стиле Apple, уплотнители внутри, аккуратно сложенный адаптер питания с пластиковыми клипсами — от распаковки новой умной колонки кайфа явно больше, чем от Айфона. К сожалению, в Яндексе почему-то решили баловать пользователей клейкими стикерами только в младших версиях, но зато в подарок вы получаете аж полгода Яндекс.Плюса в подарок — тоже неплохо и в хозяйстве пригодятся.

Новая колонка запакована очень аккуратно, будто отправляется на праздник!

Новая колонка заметно меньше и легче предыдущего поколения, поэтому уронить ее не составит труда. Будьте внимательны, если в доме есть кошка-непоседа. При включении LED-панель поражает красивой анимацией, которую можно поменять или сделать ярче в приложении «Умный дом». Она не такая яркая, как лава-лампа в JBL Pulse, но в темноте также создает приятную атмосферу. Привыкайте к тому, что она «танцует» в такт вашему любимому треку.

Анимация начинает жить собственной жизнью, если колонка бездействует больше 5 минут

Некоторые вначале негативно отреагировали на то, что из Яндекс.Станции 2 пропала знаменитая «крутилка». Но, скажу вам, сенсорное управление — топ. Никаких лишних движений, быстрый отклик на нажатие. Да и вообще, если Яндекс.Станция стоит где-то далеко, то прикасаться вы к ней будете редко, благо Алиса стала реагировать на команды еще быстрее и без задержек — опять же, заметят только те, кто пользуется голосовым помощником на колонке каждый день.

Топовые фишки Яндекс.Станции, о которых вы могли не знать

Какую Яндекс Станцию выбрать

За два года у меня было три Яндекс.Станции, каждая из которых хороша по-своему. Не оправдала себя только Яндекс.Станция Мини первого поколения: той вложенной суммы, в которую она мне обошлась перед пандемией, мне жалко спустя годы. Колонка получилась откровенно глючной, а хуже оказался лишь сенсор, управлять которым могла даже кошка. Яндекс.Станция Лайт — неплохая версия для начинающих, не лишенная своих изъянов.

Станция Лайт

Отдал Лайт своей подруге, словно от сердца оторвал. Но быстро о ней забыл

Как мы шутим с коллегой, журналистом AndroidInsider.ru Артёмом Сутягиным, глюки Яндекс.Станции Лайт входят в стоимость и не требуют настроек. До прошлого года я и вовсе пользовался только маленькими колонками, но раскошелился на базовую Яндекс.Станцию, к которой вообще не было никаких претензий, особенно, когда разработчики добавили в нее возможность управления эквалайзером — она наконец раскрылась на все сто.

Видеошоты в Яндекс.Музыке и анимация во второй Яндекс.Станции — две вещи, на которые можно смотреть бесконечно

Правда, после распаковки Яндекс.Станции 2 и первых 20 минут прослушивания музыки стало ясно: компания выпустила достойное продолжение умного устройства. Объёмный звук, низкие частоты, которые чувствуются даже не в самых мощных треках, быстрое реагирование колонки на голосовую команду и даже на управление Яндекс.Музыкой со смартфона. Я, конечно, слышал первые отзывы, что новинка звучит не хуже первой и не лучше, но верить, как вы понимаете, никому нельзя. Возможно, даже себе.

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Качество звука Яндекс Станции

В то, что качество звучания новой Яндекс.Станции разительно отличается от первого поколения, я убедился на второй день. Пока ждал доставку Яндекс.Станции 2, я предвзято ждал меньшего, хотя где-то внутри была небольшая надежда на сюрприз: к счастью, так и вышло. Я провел с новой колонкой целый день, а с утра включил первую Яндекс.Станцию, которую перенес в спальную: с первых же секунд звучания трека я почуял неладное — звук совершенно не тот! Басы не чувствуются, объёмного звучания, которое растекается по всей комнате, не хватает.

Аудиофилы сразу заметят, что звук сильно изменился

И тут же стало понятно — мне не послышалось и не почудилось, что Яндекс.Станция 2 звучит лучше и чище, несмотря на обратное мнение многих блогеров. Апериодическая решетка, похоже, и вправду решает, оставляя все искажения в треках внутри колонки и выдавая слушателю отшлифованный до блеска звук. А еще инженеры Яндекса не соврали про Room Correction: фишка с датчиками, которые сканируют пространство и подстраивают звучание под внешние условия, и вправду работает, а если это маркетинговый трюк, то я вправду на него купился, хотя обмануть диджея с почти 15-летним стажем крайне тяжело.

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Стоит ли покупать Яндекс Станцию 2

Не хочу никому навязывать покупку колонки, но как по мне, это топовая вещь для дома: умная, мощная, красивая и слышит отовсюду. Кстати, мощность Яндекс.Станции 2 уменьшили с 50 до 30 Вт, но это все мелочи. За всё время я включал первую Яндекс.Станцию на полную мощность, наверное, никогда, а когда она играла посреди ночи примерно на 1/3 громкости, ко мне пришел сосед и попросил сделать потише. В обновленной Яндекс.Станции 30 Вт вполне достаточно для того, чтобы разбудить соседа снова, поэтому называть снижение мощности ухудшением как минимум опрометчиво.

Вместе с колонкой «схуднула» и коробка. И ее стало удобнее открывать

И главное: стоит ли ее покупать? Решать исключительно вам. Я настолько красочно описал все фишки Яндекс.Станции 2 своему лучшему другу, что он заказал ее уже на следующий день, хотя сутками ранее был убежден, что ему и первой Яндекс.Станции достаточно. Практически везде она стоит без малого 17 000 рублей (мы с коллегами прогнозировали, что она подорожает чуть ли не до 30 000 рублей) — это вполне приемлемая сумма, о которой, я уверен, вы забудете уже на следующий день, пока будете вдумчиво вслушиваться в звучание новой колонки, чтобы найти еще больше отличий.

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