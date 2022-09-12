Реально полезные товары с AliExpress, которые лучше взять прямо сейчас

АлиЭкспресс — настоящая сокровищница товаров на все случаи жизни. Вот только при просмотре предложений на главной странице кажется, будто бы ничего толкового и нет. К счастью, это не так: достаточно полазить по поиску, чтобы найти какие-то классные вещички, которых у вас еще не было. Вот и мы нашли кое-что, а заодно решили поделиться с вами: в новой подборке вы найдете классные наушники, аксессуары для смартфона, а также недорогую, но хорошую технику
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Содержание
- 1 Тряпочка из микрофибры как у Apple
- 2 Дешевый планшет на Андроид
- 3 Xiaomi Mi Band 7 Pro со скидкой
- 4 Набор переходников для телефона
- 5 Недорогие проводные наушники
- 6 Мощный повербанк недорого
- 7 Кнопочная раскладушка
- 8 Блютуз передатчик для магнитолы
- 9 Видеорегистратор с мощным аккумулятором
- 10 Удобная маска для сна
Тряпочка из микрофибры как у Apple
Apple продает свою тряпочку из микрофибры по бешеной цене. Зачем тратиться на нее, если есть ровно такой же аналог на Али? Берите, чтобы протирать смартфон, планшет или монитор ноутбука!
Цена: 90 рублей
Дешевый планшет на Андроид
На Али всегда можно найти не только чехольчики и проводки, но и добротные планшеты. Нашли для вас Teclast P30 Air по смешной цене: у него экран10 дюймов, Android 12 по умолчанию, 4 Гб оперативки и чип MediaTek. Чем еще хорош этот планшет — читайте, нажав на кнопку ниже!
Цена: 8780 рублей
Xiaomi Mi Band 7 Pro со скидкой
Не так давно Xiaomi представила очередное поколение своего браслета под названием Smart Band 7 Pro: у него есть GPS, большой экран, защита от воды и многое другое. Вообще, он больше похож на смарт-часы, нежели на фитнес-браслет. Забирайте, пока не подорожало!
Цена: 3950 рублей
Набор переходников для телефона
Переходники, провода, скрепки для сим-карт и другие мелкие аксессуары для смартфона все время теряются. Не хотите искать их или покупать новые? Возьмите комплект, где все уже хранится в одном удобном чехольчике!
Цена: 530 рублей
Недорогие проводные наушники
Несмотря на то, что проводные наушники потихоньку уходят в прошлое, они все равно очень полезны. Особенно, когда разряжаются беспроводные: забирайте недорогие вакуумные. Стоят копейки, а звук не хуже, чем у фирменных Sennheiser!
Цена: 100 рублей
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Мощный повербанк недорого
На Али продается тьма повербанков, среди которых сложно выбрать хороший, но не очень дорогой. Забирайте портативку от Baseus по акции: специальная цена действует ровно до субботы, после чего придется заплатить за банку на 10000 мА*ч с несколькими разъемами в два раза больше!
Цена: 1600 рублей
Кнопочная раскладушка
Мы не раз писали о том, насколько полезны кнопочные телефоны даже сегодня. Приятно, что сейчас они стоят сущие копейки: у этой трубки от F+ есть встроенный плеер, Bluetooth, аккумулятор на 750 мА*ч и даже две сим-карты. Забирайте — точно пригодится!
Цена: 1290 рублей
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Блютуз передатчик для магнитолы
Если у вас крутая тачка, но без дисплея с Android Auto или CarPlay, то вам совершенно не обязательно использовать провод для AUX или перелопачивать всю торпеду под мультимедиа: установите передатчик, который будет транслировать звук со смартфона в магнитолу! Классная вещь с Bluetooth 5.0, которая всегда пригодится!
Цена: 1490 рублей
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Видеорегистратор с мощным аккумулятором
Видеорегистратор 70mai Smart Dash Cam — один из лучших на рынке. Это не просто камера, висящая на стекле, а самый настоящий умный гаджет: записывает видео в высоком разрешении, различает дорожные знаки, имеет широкий угол обзора и даже умеет включать аварийную запись автоматически. Нужно брать, пока есть в наличии!
Цена: 2790 рублей
Удобная маска для сна
И еще одна полезная вещь, которая позволит вам отлично выспаться — это маска для сна. Сделана она из очень мягкого материала, который не просвечивает и не портится. Лямки надежные — во сне маска не сползет. Проверено! Настоятельно рекомендую к покупке!
Цена: 330 рублей