Реально полезные товары с AliExpress, которые лучше взять прямо сейчас

АлиЭкспресс — настоящая сокровищница товаров на все случаи жизни. Вот только при просмотре предложений на главной странице кажется, будто бы ничего толкового и нет. К счастью, это не так: достаточно полазить по поиску, чтобы найти какие-то классные вещички, которых у вас еще не было. Вот и мы нашли кое-что, а заодно решили поделиться с вами: в новой подборке вы найдете классные наушники, аксессуары для смартфона, а также недорогую, но хорошую технику

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Тряпочка из микрофибры как у Apple

Apple продает свою тряпочку из микрофибры по бешеной цене. Зачем тратиться на нее, если есть ровно такой же аналог на Али? Берите, чтобы протирать смартфон, планшет или монитор ноутбука!

Цена: 90 рублей

Тряпочка из микрофибры

Дешевый планшет на Андроид

На Али всегда можно найти не только чехольчики и проводки, но и добротные планшеты. Нашли для вас Teclast P30 Air по смешной цене: у него экран10 дюймов, Android 12 по умолчанию, 4 Гб оперативки и чип MediaTek. Чем еще хорош этот планшет — читайте, нажав на кнопку ниже!

Цена: 8780 рублей

Недорогой планшет на Андроид

Xiaomi Mi Band 7 Pro со скидкой

Не так давно Xiaomi представила очередное поколение своего браслета под названием Smart Band 7 Pro: у него есть GPS, большой экран, защита от воды и многое другое. Вообще, он больше похож на смарт-часы, нежели на фитнес-браслет. Забирайте, пока не подорожало!

Цена: 3950 рублей

Mi Band 7 Pro дешево

Набор переходников для телефона

Переходники, провода, скрепки для сим-карт и другие мелкие аксессуары для смартфона все время теряются. Не хотите искать их или покупать новые? Возьмите комплект, где все уже хранится в одном удобном чехольчике!

Цена: 530 рублей

Набор переходников

Недорогие проводные наушники

Несмотря на то, что проводные наушники потихоньку уходят в прошлое, они все равно очень полезны. Особенно, когда разряжаются беспроводные: забирайте недорогие вакуумные. Стоят копейки, а звук не хуже, чем у фирменных Sennheiser!

Цена: 100 рублей

Недорогие наушники

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Мощный повербанк недорого

На Али продается тьма повербанков, среди которых сложно выбрать хороший, но не очень дорогой. Забирайте портативку от Baseus по акции: специальная цена действует ровно до субботы, после чего придется заплатить за банку на 10000 мА*ч с несколькими разъемами в два раза больше!

Цена: 1600 рублей

Хороший повербанк со скидкой

Кнопочная раскладушка

Мы не раз писали о том, насколько полезны кнопочные телефоны даже сегодня. Приятно, что сейчас они стоят сущие копейки: у этой трубки от F+ есть встроенный плеер, Bluetooth, аккумулятор на 750 мА*ч и даже две сим-карты. Забирайте — точно пригодится!

Цена: 1290 рублей

Кнопочная раскладушка

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Блютуз передатчик для магнитолы

Если у вас крутая тачка, но без дисплея с Android Auto или CarPlay, то вам совершенно не обязательно использовать провод для AUX или перелопачивать всю торпеду под мультимедиа: установите передатчик, который будет транслировать звук со смартфона в магнитолу! Классная вещь с Bluetooth 5.0, которая всегда пригодится!

Цена: 1490 рублей

Bluetooth-трасмиттер для машины

Видеорегистратор с мощным аккумулятором

Видеорегистратор 70mai Smart Dash Cam — один из лучших на рынке. Это не просто камера, висящая на стекле, а самый настоящий умный гаджет: записывает видео в высоком разрешении, различает дорожные знаки, имеет широкий угол обзора и даже умеет включать аварийную запись автоматически. Нужно брать, пока есть в наличии!

Цена: 2790 рублей

Крутой видеорегистратор

Удобная маска для сна

И еще одна полезная вещь, которая позволит вам отлично выспаться — это маска для сна. Сделана она из очень мягкого материала, который не просвечивает и не портится. Лямки надежные — во сне маска не сползет. Проверено! Настоятельно рекомендую к покупке!

Цена: 330 рублей

Маска для сна