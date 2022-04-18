Самые крутые товары с AliExpress до 1000 рублей

Поправьте меня, если не прав, но когда совершаешь покупку, всегда стараешься уложиться в нужную сумму. 100, 300, 500 рублей — в 2022 году этих денег крайне мало, чтобы купить что-то необходимое. Повысим ставки до тысячи: выбрали для вас сразу 10 товаров до 1000 рублей, на которые точно не жалко потратить денег. Среди них сможете найти кое-что для дома, для своих домашних питомцев и для смартфона. Наслаждайтесь и обязательно оставляйте комментарии: обсудим самые крутые гаджеты!
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Лучший компактный повербанк
Привыкли к тому, что повербанк занимает много места в рюкзаке? Пришло время от этого избавиться: возьмите компактную портативку к себе в коллекцию! Мощность аккумулятора составляет 3300 мА*ч, что позволит зарядить смартфон более чем на половину, а никаких проводов не нужно. У продавца есть варианты для смартфонов с Type-C, microUSB и даже Lightning.
Цена: 783 рубля
Зарядка для авто
Еще один топчик в нашей подборке — автомобильная зарядка. Выдает до 40 Вт мощности и позволяет подсоединить сразу два устройства с помощью USB. Есть небольшой LED-дисплей, который отображает мощность в данный момент. Кажется, это самый недорогой способ прокачать свою тачку!
Цена: 129 рублей
Автомобильное зарядное устройство
Необычная настольная лампа
Обычные лампы — это круто. А как насчет удобного 3D-проектора? Нашли для вас отличный вариант украшения дома с мотогонщиком: потребляет ничтожно мало энергии, но выглядит впечатляюще. Выбирайте на странице продавца цвет и заказывайте, пока не разобрали!
P.S.: лучший подарок для фанатов игр Gravity Defied и Hill Climb!
Цена: 571 рубль
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Швабра с распылителем
Пожалуй, самый лучший гаджет на сегодня: больше никаких вёдер и тазов во время уборки! Просто наполните резервуар в швабре водой, вовремя опрыскивайте и протирайте пол! В комплекте можно взять сразу несколько щеток про запас — будет очень выгодно!
Цена: от 743 рублей
Игрушка для кота на радиоуправлении
Чем занять домашнее животное, но самому не вставать с дивана? Например, игрушкой на радиоуправлении: в мышку и пульт необходимо вставить батарейки, после чего пустить по полу. Купил своему питомцу такую: развлекаюсь во время обеда сам и не даю заскучать домашнему любимцу!
Цена: 383 рубля
Дешевая электрическая зубная щетка
Кажется, покупать дорогую навороченную зубную щетку нет смысла. Только переплачиваешь за бренд! Вот вам вариант попроще: у нее есть 5 режимов чистки, защита от воды, 4 сменные насадки, а также встроенный аккумулятор, чтобы подзаряжать время от времени. Дешевле уже некуда!
Цена: 583 рубля
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Сумка-холодильник для еды
Близится дачный сезон, а это значит, что нас ждут вкуснейшие шашлыки. Правда, для этого необходимо в сохранности (и свежести) довезти мясо и напитки. Вот вам недорогая сумка холодильник: у нее сразу несколько размеров на выбор, а охлаждать продукты она может до 12 часов. Выбирайте нужный объём и смело помещайте туда наивкуснейший маринад!
Цена: от 624 рублей
Какой кабель для зарядки лучше
Кабель для зарядки — одна из самых нужных вещей в доме. Наушники, смартфоны, планшеты и другие умные устройства — для подзарядки всегда нужен хороший и, самое главное, длинный кабель. Думаю, двух метров вам точно хватит: заказывайте на здоровье и не пожалеете!
Цена: от 163 рублей
Качественный кабель для зарядки
Удобные беспроводные наушники
Наушники для тренировок — вещь сугубо личная. Как выбрать подходящие — мы уже рассказывали. Вот вам неплохой вариант для тренировок: они не выпадут из ушей благодаря креплениям и не сломаются от воды и пыли — спасибо защите IPX5. Также внутри Bluetooth 5.0, что позволит слушать музыку без задержек и разрывов соединения. У наушников удобный кейс — носить его можно даже в шортах.
Цена: 536 рублей
Блютуз-наушники для тренировок
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Компактная блютуз-колонка
Это идеальная колонка по соотношению цена-качество: менее чем за 600 рублей вы получаете гаджет с мощной батареей, кнопками управления на корпусе, поддержкой AUX, microSD и FM-тюнером. А еще у нее хороший звук. Не верите? Посмотрите отзывы покупателей.
Цена: 560 рублей