Самые крутые товары с AliExpress до 1000 рублей

Поправьте меня, если не прав, но когда совершаешь покупку, всегда стараешься уложиться в нужную сумму. 100, 300, 500 рублей — в 2022 году этих денег крайне мало, чтобы купить что-то необходимое. Повысим ставки до тысячи: выбрали для вас сразу 10 товаров до 1000 рублей, на которые точно не жалко потратить денег. Среди них сможете найти кое-что для дома, для своих домашних питомцев и для смартфона. Наслаждайтесь и обязательно оставляйте комментарии: обсудим самые крутые гаджеты!

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Лучший компактный повербанк

Привыкли к тому, что повербанк занимает много места в рюкзаке? Пришло время от этого избавиться: возьмите компактную портативку к себе в коллекцию! Мощность аккумулятора составляет 3300 мА*ч, что позволит зарядить смартфон более чем на половину, а никаких проводов не нужно. У продавца есть варианты для смартфонов с Type-C, microUSB и даже Lightning.

Цена: 783 рубля

Удобная портативная зарядка

Зарядка для авто

Еще один топчик в нашей подборке — автомобильная зарядка. Выдает до 40 Вт мощности и позволяет подсоединить сразу два устройства с помощью USB. Есть небольшой LED-дисплей, который отображает мощность в данный момент. Кажется, это самый недорогой способ прокачать свою тачку!

Цена: 129 рублей

Автомобильное зарядное устройство

Необычная настольная лампа

Обычные лампы — это круто. А как насчет удобного 3D-проектора? Нашли для вас отличный вариант украшения дома с мотогонщиком: потребляет ничтожно мало энергии, но выглядит впечатляюще. Выбирайте на странице продавца цвет и заказывайте, пока не разобрали!

P.S.: лучший подарок для фанатов игр Gravity Defied и Hill Climb!

Цена: 571 рубль

3D-лампа для дома

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Швабра с распылителем

Пожалуй, самый лучший гаджет на сегодня: больше никаких вёдер и тазов во время уборки! Просто наполните резервуар в швабре водой, вовремя опрыскивайте и протирайте пол! В комплекте можно взять сразу несколько щеток про запас — будет очень выгодно!

Цена: от 743 рублей

Швабра с распылетелем

Игрушка для кота на радиоуправлении

Чем занять домашнее животное, но самому не вставать с дивана? Например, игрушкой на радиоуправлении: в мышку и пульт необходимо вставить батарейки, после чего пустить по полу. Купил своему питомцу такую: развлекаюсь во время обеда сам и не даю заскучать домашнему любимцу!

Цена: 383 рубля

Мышь на радиоуправлении

Дешевая электрическая зубная щетка

Кажется, покупать дорогую навороченную зубную щетку нет смысла. Только переплачиваешь за бренд! Вот вам вариант попроще: у нее есть 5 режимов чистки, защита от воды, 4 сменные насадки, а также встроенный аккумулятор, чтобы подзаряжать время от времени. Дешевле уже некуда!

Цена: 583 рубля

Недорогая электрическая щетка

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Сумка-холодильник для еды

Близится дачный сезон, а это значит, что нас ждут вкуснейшие шашлыки. Правда, для этого необходимо в сохранности (и свежести) довезти мясо и напитки. Вот вам недорогая сумка холодильник: у нее сразу несколько размеров на выбор, а охлаждать продукты она может до 12 часов. Выбирайте нужный объём и смело помещайте туда наивкуснейший маринад!

Цена: от 624 рублей

Сумка-холодильник для поездок

Какой кабель для зарядки лучше

Кабель для зарядки — одна из самых нужных вещей в доме. Наушники, смартфоны, планшеты и другие умные устройства — для подзарядки всегда нужен хороший и, самое главное, длинный кабель. Думаю, двух метров вам точно хватит: заказывайте на здоровье и не пожалеете!

Цена: от 163 рублей

Качественный кабель для зарядки

Удобные беспроводные наушники

Наушники для тренировок — вещь сугубо личная. Как выбрать подходящие — мы уже рассказывали. Вот вам неплохой вариант для тренировок: они не выпадут из ушей благодаря креплениям и не сломаются от воды и пыли — спасибо защите IPX5. Также внутри Bluetooth 5.0, что позволит слушать музыку без задержек и разрывов соединения. У наушников удобный кейс — носить его можно даже в шортах.

Цена: 536 рублей

Блютуз-наушники для тренировок

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Компактная блютуз-колонка

Это идеальная колонка по соотношению цена-качество: менее чем за 600 рублей вы получаете гаджет с мощной батареей, кнопками управления на корпусе, поддержкой AUX, microSD и FM-тюнером. А еще у нее хороший звук. Не верите? Посмотрите отзывы покупателей.

Цена: 560 рублей

Недорогая Bluetooth-колонка