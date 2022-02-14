Шикарные гаджеты с AliExpress, которые нужно брать прямо сейчас

Готов поспорить: у вас в «Избранном» на AliExpress есть множество товаров, которые вы хотите приобрести, но никак не решаетесь. Это происходит по разным причинам: сомневаешься в их качестве, думаешь, а пригодятся ли они. А еще на некоторые вещи попросту не хочется тратить деньги. Последний вариант, пожалуй, самый актуальный. Сегодня я хочу вам рассказать о товарах, за которыми давно наблюдаю, но никак не решаюсь купить, но именно сегодня на них действует скидка — откладывать покупку точно не стану. Возможно, они пригодятся и вам. Присаживайтесь поудобнее, готовьте ваши денежки — мы начинаем делать выгодные покупки прямо сейчас!

Недорогие беспроводные наушники

Мы часто говорим о том, как выбрать беспроводные наушники и делаем упор на известных производителях. Почему Baseus? Во-первых, это надежно. Во-вторых, без того недорогие наушники еще подешевели. В них есть абсолютно все, что вам нужно, а работают они отлично с любым смартфоном. Да и отзывы говорят сами за себя.

Цена: 1860 рублей

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Чехол для Samsung S21 FE

Уверен, у вас много чехлов для смартфона. Среди них должен быть один — самый надежный и высококачественный. Какой купить? Конечно же, это чехол от Nillkin с приятной текстурой. Сейчас появился вариант для нового Samsung S21 FE, но у продавца можно выбрать и чехол для S21 Ultra. Кстати, пока со скидкой!

Цена: 800 рублей

Купить классный чехол для Samsung

Кабель-удлинитель USB 3.0

Использование любого гаджета или умного устройства должно быть удобным. Но производители пока не делают доступными USB-разъемы: к ним всегда приходится искать особый подход. Упростите себе задачу, установив USB-удлинитель: подойдет для зарядки или для передачи данных, а длину можно выбрать до 3 метров. На данный момент на товар действует скидка — успейте купить!

Цена: от 286 рублей

Удлинитель для USB

Чехлы для телефона Самсунг

Уже обзавелись новым Samsung Galaxy S22 или только планируете? Задумайтесь о том, где взять хороший чехол! Дорогое устройство должно быть упаковано в самый лучший аксессуар — нам на помощь приходит ультратонкий удобный чехол от Nillkin. На выбор есть несколько цветов, да еще и сразу на все три новых модели.

Цена: 712 рублей

Купить чехол для Samsung

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Мощный адаптер для зарядки

Наши друзья из Telegram-канала «Сундук Али-Бабы» плохого не посоветуют: на этот раз я подглядел у них отличный адаптер для зарядки сразу нескольких устройств. Он выдает мощность до 30 Вт, благодаря чему можно быстро подзарядить любой гаджет в доме. На товар действует приятная скидка, а на Telegram-канал наших коллег я настоятельно рекомендую вам подписаться!

Цена: 626 рублей

Купить адаптер для зарядки

Недорогой саундбар для телевизора

Читатели нашего Telegram-чата по достоинству отметили саундбар Redmi в одной из наших предыдущих подборок. К сожалению, не всем по карману такой аксессуар. Есть ли аналог? Да, и сразу в три раза дешевле! Его можно использовать в качестве колонки или часов, а также подключать к нему любое устройство.

Цена: 994 рубля

Недорогая Bluetooth-колонка

Недорогая электрическая зубная щетка

В последние годы вопрос личной гигиены встал особняком для нашего общества. Многие задумались и о том, о чем нужно всегда переживать — например, о гигиене полости рта. Да, она тоже может быть высокотехнологичной и недорогой. Зубная щетка Xiaomi — то, что пригодится каждому. Щетка имеет защиту от воды IPX7 и не травмирует ваши десны, а еще она легкая и удобная — можно взять с собой в поездку.

Цена: от 760 рублей

Купить зубную щетку Xiaomi

USB-хаб для компьютера

Еще один удобный способ вывести USB-порт на видное место. Хотите подключить смартфон и другие аксессуары к ПК? Нет проблем. У этого USB-хаба сразу 3 порта USB 2.0 и сверху расположен порт USB 3.0. Подходит для самых разных устройств и даже для зарядки. Сейчас на товар действует приятная скидка — такое нельзя пропускать!

Цена: 617 рублей

Купить USB-концентратор для ПК

Другим нельзя, а нам можно! Samsung продолжает крутить рекламу в телефонах

Какой повербанк купить

Портативная зарядка — один из трех гаджетов (помимо смартфона и наушников), без которого точно не стоит выходить из дома. Нашли для вас отличный вариант от ROMOSS: у него сразу несколько разъемов и емкость 30 000 мА*ч, благодаря чему можно заряжать сразу несколько устройств. Сейчас товар продается со скидкой, но может подорожать в любой момент!

Цена: 1937 рублей

Мощный повербанк для телефона

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Перчатки для телефона

Удивительно, но зима пролетела очень быстро. К сожалению, холода не планируют отступать, поэтому лучше запастись терпением и удобными перчатками Xiaomi: с их помощью ваши руки всегда будут в тепле, а еще вы сможете пользоваться смартфоном. Мои друзья обзавелись такими и отзываются хорошо. Главное — выберите подходящий размер.

Цена: 859 рублей

Купить перчатки для телефона

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