Шикарные подарки на 8 марта, от которых пользы больше, чем от букета цветов

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Иван Герасимов 0

Несмотря на то, что про 8 марта просто невозможно забыть, некоторые мужчины все же «выпадают» из жизни. Осознание того, что праздник уже на носу приходит буквально за день до него, в результате чего остается лишь два варианта: либо бежать до цветочного магазина и платить за букет в 2-3 раза больше, либо вспомнить, чего не хватает вашей второй половинке из техники. Если вдруг на ум ничего не приходит, то вам пригодится наша подборка: в ней мы собрали самые лучшие подарки на 8 марта, которые обойдутся дешево и прибудут адресату как можно быстрее.

Шикарные подарки на 8 марта, от которых пользы больше, чем от букета цветов. Вот отличные подарки, которые не стыдно подарить на 8 марта. Фото.

Вот отличные подарки, которые не стыдно подарить на 8 марта

Портативный ирригатор — высокий рейтинг

Портативный ирригатор — высокий рейтинг. Этот ирригатор не только чистит зубы, но и массирует десны. Фото.

Этот ирригатор не только чистит зубы, но и массирует десны

Один из самых недооцененных подарков — это ирригатор. Это компактное устройство помогает следить за чистотой полости рта, а также избавиться от кровоточивости десен. Эта хорошая модель имеет резервуар на 300 мл и сразу 6 насадок различного типа.

Зарядить его можно через USB-кабель, а хранить — в специальном чехле. У ирригатора есть 5 режимов чистки, поэтому ваша вторая половинка сможет настроить его для комфортного использования.

Цена: 1750 рублей

Ирригатор недорого

Недорогая капельная кофеварка

Недорогая капельная кофеварка. Капельная кофеварка — классный подарок любителям бодрящего напитка. Фото.

Капельная кофеварка — классный подарок любителям бодрящего напитка

Если ваша вторая половинка не может представить жизни без бодрящего напитка по утрам, то есть смысл купить кофеварку. Проще всего купить капельную — это наиболее универсальный вариант, который подойдет практически любому кофеману. Фишка этой модели в том, что она наполняет сразу две кружки, которые, кстати, включены в комплект!

Цена: 1220 рублей

Кофемашина недорого

Хорошие наушники с шумоподавлением

Хорошие наушники с шумоподавлением. Наушники хорошо сидят в ушах и неплохо звучат! Фото.

Наушники хорошо сидят в ушах и неплохо звучат!

Музыку любят все, поэтому не грех подарить беспроводные наушники на 8 марта любой девушке. Вот отличная модель от Baseus с шумоподавлением и Bluetooth 5.2 для быстрого соединения со смартфоном. У них по 4 микрофона для лучшего качества звонка, а также хорошие аккумуляторы, автономности которых хватит более чем на 4 часа.

Цена: 2380 рублей

Хорошие наушники с шумоподавлением

Какой Самсунг купить в 2023

Какой Самсунг купить в 2023. Samsung Galaxy A33 — классный смартфон по невысокой цене. Фото.

Samsung Galaxy A33 — классный смартфон по невысокой цене

Многие мужчины хотят удивить своих девушек и жен дорогим подарком, например, смартфоном. Но тратиться на флагман вовсе не обязательно: присмотритесь к Samsung Galaxy A33! Это модель с большим экраном, мощной батареей и хорошим железом.

Производительности здесь хватит для любых повседневных задач — смартфон без проблем выбивает свыше 400к очков в бенчмарке. Galaxy A33 делает хорошие снимки на основную 48-мегапиксельную камеру, а еще продается сразу в 4 классных оттенках корпуса!

Цена: 20 800 рублей

Купить Galaxy A33 5G

Какой фен подарить девушке

Какой фен подарить девушке. Ваша вторая половинка точно оценит удобный фен Deerma. Фото.

Ваша вторая половинка точно оценит удобный фен Deerma

Фен для волос — хороший подарок на 8 марта по одной простой причине: это устройство пригодится всегда, поэтому без дела лежать точно не будет. Нашли для вас топовый Deerma DEM-CF10W с необычным дизайном. Мощность фена составляет 1600 Вт, что очень даже хорошо для такой компактной модели, а уровень шума — всего 82 дБ. Это достаточно тихо, поэтому ваша любимая женщина сможет с утра воспользоваться им, не разбудив вас.

Фен Deerma оснащен магнитной насадкой, что исключает вероятность поломки пластиковых креплений, как у дешевых аналогов. Тут есть двухуровневая регулировка температуры, чтобы случайно не пересушить волосы, а также подача холодного воздуха. А еще устройство имеет функцию отключения при перегреве, что делает фен надежнее остальных, которые сразу выходят из строя. В общем, надежная вещь, которую точно оценит ваша вторая половинка!

Цена: 1999 рублей

Купить фен Deerma

Какой вертикальный пылесос выбрать

Какой вертикальный пылесос выбрать. Пылесос Midea весит менее 2 кг, поэтому управлять им сможет даже ребенок. Фото.

Пылесос Midea весит менее 2 кг, поэтому управлять им сможет даже ребенок

Вертикальный ручной пылесос — классный гаджет, который сделает жизнь любой хозяйки немного проще. Рекомендую присмотреться к MIDEA 20S: это компактная модель с большим количеством насадок для разных поверхностей.

Вдобавок сам пылесос весит меньше 2 кг, а система фильтрации оставляет всю пыль внутри. Этот ручной пылесос точно пригодится в хозяйстве, а вам не придется ломать голову, что подарить на 8 марта.

Цена: 2216 рублей

Вертикальный пылесос недорого

Какой фитнес-браслет купить

Какой фитнес-браслет купить. Redmi Band 2 — надежная модель с большим количеством фитнес-функций. Фото.

Redmi Band 2 — надежная модель с большим количеством фитнес-функций

Фитнес-браслет — универсальный подарок на любой праздник. Но если вас по какой-то причине не устраивает Mi Band, то присмотритесь к Redmi Band 2. Он очень похож на Mi Band 7 Pro, но имеет более компактные размеры.

Поддерживает свыше 30 режимов тренировок, умеет считать шаги, поддерживает мониторинг сна и имеет датчик уровня кислорода в крови. Батареи хватит на 14 дней использования, а еще поставляется с ремешками разных цветов, поэтому его можно носить с любым нарядом!

Цена: 2600 рублей

Купить Redmi Band 2

Недорогая электрическая зубная щетка

Недорогая электрическая зубная щетка. Электрическая щетка Xiaomi прослужит вашей даме не один год! Фото.

Электрическая щетка Xiaomi прослужит вашей даме не один год!

Если ни один из предыдущих вариантов вас не устроил, то есть еще одна универсальная вещица — электрическая зубная щётка Xiaomi. Она ультразвуковая, а значит, что на загрязнения будет воздействовать звуковой волной, а не вращением щетины.

Вдобавок это перезаряжаемая щетка, аккумулятора которой хватит надолго. Ну, и самое главное — стоит недорого, а насадки для нее без труда можно найти в любом магазине электроники!

Цена: 1050 рублей

Электрическая щетка Xiaomi

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