Шикарные подарки на 8 марта, от которых пользы больше, чем от букета цветов

Несмотря на то, что про 8 марта просто невозможно забыть, некоторые мужчины все же «выпадают» из жизни. Осознание того, что праздник уже на носу приходит буквально за день до него, в результате чего остается лишь два варианта: либо бежать до цветочного магазина и платить за букет в 2-3 раза больше, либо вспомнить, чего не хватает вашей второй половинке из техники. Если вдруг на ум ничего не приходит, то вам пригодится наша подборка: в ней мы собрали самые лучшие подарки на 8 марта, которые обойдутся дешево и прибудут адресату как можно быстрее.

Портативный ирригатор — высокий рейтинг

Один из самых недооцененных подарков — это ирригатор. Это компактное устройство помогает следить за чистотой полости рта, а также избавиться от кровоточивости десен. Эта хорошая модель имеет резервуар на 300 мл и сразу 6 насадок различного типа.

Зарядить его можно через USB-кабель, а хранить — в специальном чехле. У ирригатора есть 5 режимов чистки, поэтому ваша вторая половинка сможет настроить его для комфортного использования.

Цена: 1750 рублей

Ирригатор недорого

Недорогая капельная кофеварка

Если ваша вторая половинка не может представить жизни без бодрящего напитка по утрам, то есть смысл купить кофеварку. Проще всего купить капельную — это наиболее универсальный вариант, который подойдет практически любому кофеману. Фишка этой модели в том, что она наполняет сразу две кружки, которые, кстати, включены в комплект!

Цена: 1220 рублей

Кофемашина недорого

Хорошие наушники с шумоподавлением

Музыку любят все, поэтому не грех подарить беспроводные наушники на 8 марта любой девушке. Вот отличная модель от Baseus с шумоподавлением и Bluetooth 5.2 для быстрого соединения со смартфоном. У них по 4 микрофона для лучшего качества звонка, а также хорошие аккумуляторы, автономности которых хватит более чем на 4 часа.

Цена: 2380 рублей

Хорошие наушники с шумоподавлением

Какой Самсунг купить в 2023

Многие мужчины хотят удивить своих девушек и жен дорогим подарком, например, смартфоном. Но тратиться на флагман вовсе не обязательно: присмотритесь к Samsung Galaxy A33! Это модель с большим экраном, мощной батареей и хорошим железом.

Производительности здесь хватит для любых повседневных задач — смартфон без проблем выбивает свыше 400к очков в бенчмарке. Galaxy A33 делает хорошие снимки на основную 48-мегапиксельную камеру, а еще продается сразу в 4 классных оттенках корпуса!

Цена: 20 800 рублей

Купить Galaxy A33 5G

Какой фен подарить девушке

Фен для волос — хороший подарок на 8 марта по одной простой причине: это устройство пригодится всегда, поэтому без дела лежать точно не будет. Нашли для вас топовый Deerma DEM-CF10W с необычным дизайном. Мощность фена составляет 1600 Вт, что очень даже хорошо для такой компактной модели, а уровень шума — всего 82 дБ. Это достаточно тихо, поэтому ваша любимая женщина сможет с утра воспользоваться им, не разбудив вас.

Фен Deerma оснащен магнитной насадкой, что исключает вероятность поломки пластиковых креплений, как у дешевых аналогов. Тут есть двухуровневая регулировка температуры, чтобы случайно не пересушить волосы, а также подача холодного воздуха. А еще устройство имеет функцию отключения при перегреве, что делает фен надежнее остальных, которые сразу выходят из строя. В общем, надежная вещь, которую точно оценит ваша вторая половинка!

Цена: 1999 рублей

Купить фен Deerma

Какой вертикальный пылесос выбрать

Вертикальный ручной пылесос — классный гаджет, который сделает жизнь любой хозяйки немного проще. Рекомендую присмотреться к MIDEA 20S: это компактная модель с большим количеством насадок для разных поверхностей.

Вдобавок сам пылесос весит меньше 2 кг, а система фильтрации оставляет всю пыль внутри. Этот ручной пылесос точно пригодится в хозяйстве, а вам не придется ломать голову, что подарить на 8 марта.

Цена: 2216 рублей

Вертикальный пылесос недорого

Какой фитнес-браслет купить

Фитнес-браслет — универсальный подарок на любой праздник. Но если вас по какой-то причине не устраивает Mi Band, то присмотритесь к Redmi Band 2. Он очень похож на Mi Band 7 Pro, но имеет более компактные размеры.

Поддерживает свыше 30 режимов тренировок, умеет считать шаги, поддерживает мониторинг сна и имеет датчик уровня кислорода в крови. Батареи хватит на 14 дней использования, а еще поставляется с ремешками разных цветов, поэтому его можно носить с любым нарядом!

Цена: 2600 рублей

Купить Redmi Band 2

Недорогая электрическая зубная щетка

Если ни один из предыдущих вариантов вас не устроил, то есть еще одна универсальная вещица — электрическая зубная щётка Xiaomi. Она ультразвуковая, а значит, что на загрязнения будет воздействовать звуковой волной, а не вращением щетины.

Вдобавок это перезаряжаемая щетка, аккумулятора которой хватит надолго. Ну, и самое главное — стоит недорого, а насадки для нее без труда можно найти в любом магазине электроники!

Цена: 1050 рублей

Электрическая щетка Xiaomi