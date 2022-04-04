Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые пригодятся этой весной

Каждый год в преддверии весны появляется мысль обновить свой гардероб или набор гаджетов. Что выбрать? Вопрос риторический. Постарались ответить на него и отобрали классные товары с АлиЭкспресса, которые пригодятся в хозяйстве, а также поднимут настроение. Все как вы любите — недорого и со вкусом. Некоторые товары и вовсе со скидкой, поэтому поторопитесь, пока они продаются по низкой цене. В нашей новой подборке найдете товары для смартфона, для дома и даже кое-что из одежды!

Адаптер для зарядки телефона

Если раньше пользовались зарядкой для каждого гаджета по отдельности, то теперь можете не беспокоиться об этом: адаптер сможет подзарядить сразу 4 устройства. Он пригодится в путешествии и при долгих поездках, когда нет возможности возить с собой несколько блоков для зарядки.

Цена: 237 рублей

Недорогой адаптер для зарядки

Ремешок для Mi Band

Если вам не по душе вечно пачкающиеся ремешки для Mi Band, то вам точно стоит попробовать прозрачный силиконовый. Удивительно, но он не изнашивается и не пачкается даже в течение длительного времени использования. Смело забирайте себе: у продавца есть ремешки для любых моделей, а еще промокод GSK9AOEAQ8BK даст скидку при заказе от 375 рублей.

Цена: 271 рубль

Крутые ремешки для Mi Band

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Кожаный картхолдер

Apple Pay и Google Pay больше не работают в России, а это значит, что банковские карты должны быть всегда с собой. Кошелек носить не совсем удобно, а вот картхолдер — просто топчик. Забирайте себе стильный кожаный вариант и не забудьте выбрать цвет на странице продавца.

Цена: 243 рубля

Картхолдер из кожи

Защитная маска Xiaomi

Коронавирус, похоже, отступил, зато пришла весна: сначала аллергиков ожидает пыль, накопившаяся за зиму на дорогах, а чуть позже — пыльца и прочие прелести проснувшейся природы. Покупайте маску Xiaomi: товар многоразовый, проверен временем да еще и с фильтром.

Цена: 556 рублей

Маска с фильтром Xiaomi

Ручка с невидимыми чернилами

Практичный аксессуар поможет вам не только зашифровать свои записи, но и отлично провести время. Например, подрисовать усы заснувшему домочадцу. В ручку с невидимыми чернилами также встроена ультрафиолетовая лампочка, которая позволит прочесть секретную информацию.

Цена: 189 рублей

Ручка с невидимыми чернилами

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Светящийся ошейник для собак

Прогулки с любимым питомцем весенним вечером, плавно перетекающим в ночь, станут намного безопаснее и интереснее. Как не потерять пса, который убежал в чащу? Надевайте на него светящийся ошейник! Он изготовлен из гипоалергенного материала, а еще можно выбрать любой размер из четырех предложенных.

Цена: 408 рублей

Светящийся ошейник для собак

Недорогие беспроводные наушники

Про отличные наушники Redmi Buds 3 Youth Edition вы и так все знаете: в них есть Bluetooth 5.2, весят они 36 г, работают от одного заряда до 5 часов. Сейчас их можно ухватить по приятной цене, чем просто нельзя не воспользоваться.

Цена: 2070 рублей

Наушники Redmi

Необычный диспенсер для мыла

Не знаете, как украсить свой дом? Попробуйте установить прикольный диспенсер для мыла в виде носа! Работает он от одного нажатия, выглядит забавно и стоит недорого.

Цена: 326 рублей

Диспенсер для мыла в виде носа

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Компактная флэшка

Компактные USB-носители очень легко потерять, зато ими очень удобно пользоваться. Прямо сейчас на AliExpress можно приобрести 16 Гб со скидкой. Есть также 32 и 64 Гб.

Цена: от 563 рублей

Компактная флэшка

Носки Xiaomi

Один мой знакомый называет их «носки для богатых»! Тем не менее, лето не за горами, а ваши длинные носки точно не подойдут. Вот вам отличный комплект от Xiaomi из дышащего материала — сразу 5 пар по приятной цене!

Цена: 1245 рублей

Носки Xiaomi