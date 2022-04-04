Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые пригодятся этой весной

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Иван Герасимов 0

Каждый год в преддверии весны появляется мысль обновить свой гардероб или набор гаджетов. Что выбрать? Вопрос риторический. Постарались ответить на него и отобрали классные товары с АлиЭкспресса, которые пригодятся в хозяйстве, а также поднимут настроение. Все как вы любите — недорого и со вкусом. Некоторые товары и вовсе со скидкой, поэтому поторопитесь, пока они продаются по низкой цене. В нашей новой подборке найдете товары для смартфона, для дома и даже кое-что из одежды!

Собрали отличные гаджеты, которые вам пригодятся в апреле!

Адаптер для зарядки телефона

Адаптер для зарядки — всегда нужная вещь в доме

Если раньше пользовались зарядкой для каждого гаджета по отдельности, то теперь можете не беспокоиться об этом: адаптер сможет подзарядить сразу 4 устройства. Он пригодится в путешествии и при долгих поездках, когда нет возможности возить с собой несколько блоков для зарядки.

Цена: 237 рублей

Недорогой адаптер для зарядки

Ремешок для Mi Band

Попробуйте прозрачные ремешки для Mi Band! Они очень крутые и долговечные

Если вам не по душе вечно пачкающиеся ремешки для Mi Band, то вам точно стоит попробовать прозрачный силиконовый. Удивительно, но он не изнашивается и не пачкается даже в течение длительного времени использования. Смело забирайте себе: у продавца есть ремешки для любых моделей, а еще промокод GSK9AOEAQ8BK даст скидку при заказе от 375 рублей.

Цена: 271 рубль

Крутые ремешки для Mi Band

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Кожаный картхолдер

Кажется, это теперь самый популярный аксессуар в России

Apple Pay и Google Pay больше не работают в России, а это значит, что банковские карты должны быть всегда с собой. Кошелек носить не совсем удобно, а вот картхолдер — просто топчик. Забирайте себе стильный кожаный вариант и не забудьте выбрать цвет на странице продавца.

Цена: 243 рубля

Картхолдер из кожи

Защитная маска Xiaomi

Маска с фильтром пригодится вам даже весной

Коронавирус, похоже, отступил, зато пришла весна: сначала аллергиков ожидает пыль, накопившаяся за зиму на дорогах, а чуть позже — пыльца и прочие прелести проснувшейся природы. Покупайте маску Xiaomi: товар многоразовый, проверен временем да еще и с фильтром.

Цена: 556 рублей

Маска с фильтром Xiaomi

Ручка с невидимыми чернилами

В ручку уже встроен фонарик — сможете прочесть написанное!

Практичный аксессуар поможет вам не только зашифровать свои записи, но и отлично провести время. Например, подрисовать усы заснувшему домочадцу. В ручку с невидимыми чернилами также встроена ультрафиолетовая лампочка, которая позволит прочесть секретную информацию.

Цена: 189 рублей

Ручка с невидимыми чернилами

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Светящийся ошейник для собак

С таким ошейником ваш хвостатый друг точно не пропадет!

Прогулки с любимым питомцем весенним вечером, плавно перетекающим в ночь, станут намного безопаснее и интереснее. Как не потерять пса, который убежал в чащу? Надевайте на него светящийся ошейник! Он изготовлен из гипоалергенного материала, а еще можно выбрать любой размер из четырех предложенных.

Цена: 408 рублей

Светящийся ошейник для собак

Недорогие беспроводные наушники

Прямо сейчас наушники Redmi продаются по специальной цене!

Про отличные наушники Redmi Buds 3 Youth Edition вы и так все знаете: в них есть Bluetooth 5.2, весят они 36 г, работают от одного заряда до 5 часов. Сейчас их можно ухватить по приятной цене, чем просто нельзя не воспользоваться.

Цена: 2070 рублей

Наушники Redmi

Необычный диспенсер для мыла

Долговечный и очень неожиданный аксессуар для ванной

Не знаете, как украсить свой дом? Попробуйте установить прикольный диспенсер для мыла в виде носа! Работает он от одного нажатия, выглядит забавно и стоит недорого.

Цена: 326 рублей

Диспенсер для мыла в виде носа

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Компактная флэшка

Компактный носитель продается по низкой цене — нужно брать!

Компактные USB-носители очень легко потерять, зато ими очень удобно пользоваться. Прямо сейчас на AliExpress можно приобрести 16 Гб со скидкой. Есть также 32 и 64 Гб.

Цена: от 563 рублей

Компактная флэшка

Носки Xiaomi

Комплект носков — то, что нужно в преддверии теплого времени года

Один мой знакомый называет их «носки для богатых»! Тем не менее, лето не за горами, а ваши длинные носки точно не подойдут. Вот вам отличный комплект от Xiaomi из дышащего материала — сразу 5 пар по приятной цене!

Цена: 1245 рублей

Носки Xiaomi

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