Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые пригодятся этой весной

Каждый год в преддверии весны появляется мысль обновить свой гардероб или набор гаджетов. Что выбрать? Вопрос риторический. Постарались ответить на него и отобрали классные товары с АлиЭкспресса, которые пригодятся в хозяйстве, а также поднимут настроение. Все как вы любите — недорого и со вкусом. Некоторые товары и вовсе со скидкой, поэтому поторопитесь, пока они продаются по низкой цене. В нашей новой подборке найдете товары для смартфона, для дома и даже кое-что из одежды!
Содержание
Адаптер для зарядки телефона
Если раньше пользовались зарядкой для каждого гаджета по отдельности, то теперь можете не беспокоиться об этом: адаптер сможет подзарядить сразу 4 устройства. Он пригодится в путешествии и при долгих поездках, когда нет возможности возить с собой несколько блоков для зарядки.
Цена: 237 рублей
Ремешок для Mi Band
Если вам не по душе вечно пачкающиеся ремешки для Mi Band, то вам точно стоит попробовать прозрачный силиконовый. Удивительно, но он не изнашивается и не пачкается даже в течение длительного времени использования. Смело забирайте себе: у продавца есть ремешки для любых моделей, а еще промокод GSK9AOEAQ8BK даст скидку при заказе от 375 рублей.
Цена: 271 рубль
В России убрали безлимитный интернет. Какой тариф выбрать
Кожаный картхолдер
Apple Pay и Google Pay больше не работают в России, а это значит, что банковские карты должны быть всегда с собой. Кошелек носить не совсем удобно, а вот картхолдер — просто топчик. Забирайте себе стильный кожаный вариант и не забудьте выбрать цвет на странице продавца.
Цена: 243 рубля
Защитная маска Xiaomi
Коронавирус, похоже, отступил, зато пришла весна: сначала аллергиков ожидает пыль, накопившаяся за зиму на дорогах, а чуть позже — пыльца и прочие прелести проснувшейся природы. Покупайте маску Xiaomi: товар многоразовый, проверен временем да еще и с фильтром.
Цена: 556 рублей
Ручка с невидимыми чернилами
Практичный аксессуар поможет вам не только зашифровать свои записи, но и отлично провести время. Например, подрисовать усы заснувшему домочадцу. В ручку с невидимыми чернилами также встроена ультрафиолетовая лампочка, которая позволит прочесть секретную информацию.
Цена: 189 рублей
Что такое Qualcomm Snapdragon Sight, о котором все говорят
Светящийся ошейник для собак
Прогулки с любимым питомцем весенним вечером, плавно перетекающим в ночь, станут намного безопаснее и интереснее. Как не потерять пса, который убежал в чащу? Надевайте на него светящийся ошейник! Он изготовлен из гипоалергенного материала, а еще можно выбрать любой размер из четырех предложенных.
Цена: 408 рублей
Недорогие беспроводные наушники
Про отличные наушники Redmi Buds 3 Youth Edition вы и так все знаете: в них есть Bluetooth 5.2, весят они 36 г, работают от одного заряда до 5 часов. Сейчас их можно ухватить по приятной цене, чем просто нельзя не воспользоваться.
Цена: 2070 рублей
Необычный диспенсер для мыла
Не знаете, как украсить свой дом? Попробуйте установить прикольный диспенсер для мыла в виде носа! Работает он от одного нажатия, выглядит забавно и стоит недорого.
Цена: 326 рублей
Диспенсер для мыла в виде носа
Android-смартфон с Lightning и iPhone с USB-C. Я ничего не перепутал
Компактная флэшка
Компактные USB-носители очень легко потерять, зато ими очень удобно пользоваться. Прямо сейчас на AliExpress можно приобрести 16 Гб со скидкой. Есть также 32 и 64 Гб.
Цена: от 563 рублей
Носки Xiaomi
Один мой знакомый называет их «носки для богатых»! Тем не менее, лето не за горами, а ваши длинные носки точно не подойдут. Вот вам отличный комплект от Xiaomi из дышащего материала — сразу 5 пар по приятной цене!
Цена: 1245 рублей
Еще больше товаров по приятным ценам вы найдете в Телеграм-канале "Сундук Али-Бабы"!