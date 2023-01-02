Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые вы точно купите в 2023 году

В 2023 году многие из нас захотят избавиться от вредных привычек или как-то мало-мальски улучшить свою жизнь. Оказывается, для этого вовсе не обязательно выбрасывать все ненужное или отказываться от имеющихся вещей: сделать жизнь лучше помогут крутые товары с Али. При этом они не будут стоить бешеных денег — вы даже сэкономите, так как в обычной рознице эти гаджеты стоят дороже. Нашли для вас отличные товары, которые вам точно пригодятся в 2023 году: заказывайте прямо сейчас, пока они не подорожали!

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Солнцезащитная маска для лица

Зимние виды спорта ничем не хуже летних. Взять обычную прогулку по лесу — это ведь полезно! Только вот во время метели ничего не видно да еще и от снега приходится закрывать лицо. Вот вам отличная маска с защитой от солнца и снега на все лицо: и удобно, и футристично. Всем она напомнила фильм «Судья Дредд»?

Цена: 290 рублей

Солнцезащитная маска

Тренажер для мышц рта

Этот тренажер полезен всем тем, кто хочет улучшить свою дикцию: достаточно покрепче сжать его зубами и начать читать книгу или просто говорить вслух. Препятствие усложняет задачу, но так вы начнете произносить слова намного четче и перестанете их проглатывать, не договаривая до конца. Между прочим, этим методом пользуются даже актеры озвучки и радиоведущие!

Цена: 460 рублей

Тренажер для мышц рта

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Сетевой адаптер с USB

Еще одна классная штука, которая вам упростит жизнь в 2023 году — сетевой адаптер с тремя USB-разъёмами. Два из них — USB-A, еще один — Type-C. Будете подзаряжать устройства от одной розетки и экономить место в багаже во время путешествий!

Цена: 1220 рублей

Адаптер Hoco

Переходник для наушников

В новом году вам наверняка понадобится переходник с миниджека на Type-C: беспроводные наушники — это круто, но и для любимой проводной гарнитуры тоже пора найти применение. Во всяком случае, держать переходник под рукой, чтобы наушниками всегда можно было воспользоваться.

Цена: 150 рублей

Переходник для наушников на Type-C

Фитнес-браслет Mi Band со скидкой

Mi Band — прекрасный подарок не только для близких, но и для себя. Так что, если хотели в новом году заняться спортом или просто заиметь хороший гаджет, то фитнес-браслет Xiaomi — идеальный выбор. Мощная батарея, яркий экран, большое количество функций для отслеживания самочувствия и тренировок — здесь есть все, что нужно. Кстати, у этого продавца гаджет дешевле, чем в обычных магазинах!

Цена: 2450 рублей

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Удобная маска для сна

Если вы пренебрегали все эти годы своим сном, то пришло время это исправить. Купите маску для сна: она легкая, с дышащим материалом и углублениями для глаз, а ремешок позволит настроить ее так, чтобы голова не уставала во сне. Наконец перестанете просыпаться по ночам!

Цена: 370 рублей

Маска для сна

Многофункциональный нож

Чтобы под рукой всегда были нужные инструменты, прикупите в свою коллекцию аксессуаров удобный нож с инструментами. Штопор, ложка, открывашка, вилка — далеко не все инструменты, которые здесь есть. Опять же, у продавца нож очень качественный и недорогой.

Цена: 760 рублей

Швейцарский нож

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Зимние наушники

Любите ходить без шапки? Ну поберегите хотя бы уши! Вот хорошие зимние наушники: подойдут и для мужчин, и для женщин. Есть несколько цветов, поэтому не забудьте добавить в корзину понравившийся вариант.

Цена: 140 рублей

Зимние наушники

Яндекс.Станция дешево

Умная колонка постепенно превращается в самый популярный гаджет: как бы ее не ругали, но это и вправду удобно — нужно всего лишь опробовать ее! Нашли для вас идеальный стартовый вариант: Яндекс.Станция Лайт с Алисой. Звук не самый лучший, зато микрофоны без проблем услышат вашу речь даже в другой комнате. Огромный плюс — симпатичный дизайн и простое управление.

Цена: 4990 рублей

Умная колонка с Алисой

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Компактный увлажнитель воздуха

Качество воздуха со временем явно не становится лучше. Чтобы это исправить, воспользуйтесь хотя бы недорогим увлажнителем: он не осилит площадь целой комнаты, но будет делать воздух немного лучше возле вашей кровати или рабочего места. Классный бонус — подсветка сверху, так что, это еще и прикольный ночник!

Цена: 560 рублей

Увлажнитель воздуха

В 2023 году выпускали не только хорошие смартфоны, но и плохие. Можно сказать, ужасные. Отобрали несколько вариантов — ни в коем случае их не покупайте!