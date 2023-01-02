Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые вы точно купите в 2023 году

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Иван Герасимов 0

В 2023 году многие из нас захотят избавиться от вредных привычек или как-то мало-мальски улучшить свою жизнь. Оказывается, для этого вовсе не обязательно выбрасывать все ненужное или отказываться от имеющихся вещей: сделать жизнь лучше помогут крутые товары с Али. При этом они не будут стоить бешеных денег — вы даже сэкономите, так как в обычной рознице эти гаджеты стоят дороже. Нашли для вас отличные товары, которые вам точно пригодятся в 2023 году: заказывайте прямо сейчас, пока они не подорожали!

Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые вы точно купите в 2023 году. Эти 10 товаров вы явно захотите купить в новом году! Фото.

Эти 10 товаров вы явно захотите купить в новом году!

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Солнцезащитная маска для лица

Солнцезащитная маска для лица. Маска пригодится не только для спорта, но и для обычных прогулок во время метели. Фото.

Маска пригодится не только для спорта, но и для обычных прогулок во время метели

Зимние виды спорта ничем не хуже летних. Взять обычную прогулку по лесу — это ведь полезно! Только вот во время метели ничего не видно да еще и от снега приходится закрывать лицо. Вот вам отличная маска с защитой от солнца и снега на все лицо: и удобно, и футристично. Всем она напомнила фильм «Судья Дредд»?

Цена: 290 рублей

Солнцезащитная маска

Тренажер для мышц рта

Тренажер для мышц рта. Этот тренажер прост в использовании, а хранится в отдельной коробочке. Фото.

Этот тренажер прост в использовании, а хранится в отдельной коробочке

Этот тренажер полезен всем тем, кто хочет улучшить свою дикцию: достаточно покрепче сжать его зубами и начать читать книгу или просто говорить вслух. Препятствие усложняет задачу, но так вы начнете произносить слова намного четче и перестанете их проглатывать, не договаривая до конца. Между прочим, этим методом пользуются даже актеры озвучки и радиоведущие!

Цена: 460 рублей

Тренажер для мышц рта

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Сетевой адаптер с USB

Сетевой адаптер с USB. Адаптер помогает заряжать сразу несколько устройств с помощью разъёмов. Фото.

Адаптер помогает заряжать сразу несколько устройств с помощью разъёмов

Еще одна классная штука, которая вам упростит жизнь в 2023 году — сетевой адаптер с тремя USB-разъёмами. Два из них — USB-A, еще один — Type-C. Будете подзаряжать устройства от одной розетки и экономить место в багаже во время путешествий!

Цена: 1220 рублей

Адаптер Hoco

Переходник для наушников

Переходник для наушников. Переходник длиннее обычных вариантов и надежнее за счет более качественного кабеля. Фото.

Переходник длиннее обычных вариантов и надежнее за счет более качественного кабеля

В новом году вам наверняка понадобится переходник с миниджека на Type-C: беспроводные наушники — это круто, но и для любимой проводной гарнитуры тоже пора найти применение. Во всяком случае, держать переходник под рукой, чтобы наушниками всегда можно было воспользоваться.

Цена: 150 рублей

Переходник для наушников на Type-C

Фитнес-браслет Mi Band со скидкой

Фитнес-браслет Mi Band со скидкой. Mi Band отлично работает с любым смартфоном на Андроид или с Айфоном. Фото.

Mi Band отлично работает с любым смартфоном на Андроид или с Айфоном

Mi Band — прекрасный подарок не только для близких, но и для себя. Так что, если хотели в новом году заняться спортом или просто заиметь хороший гаджет, то фитнес-браслет Xiaomi — идеальный выбор. Мощная батарея, яркий экран, большое количество функций для отслеживания самочувствия и тренировок — здесь есть все, что нужно. Кстати, у этого продавца гаджет дешевле, чем в обычных магазинах!

Цена: 2450 рублей

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Удобная маска для сна

Удобная маска для сна. Маска поможет хорошенько выспаться в новом году! Фото.

Маска поможет хорошенько выспаться в новом году!

Если вы пренебрегали все эти годы своим сном, то пришло время это исправить. Купите маску для сна: она легкая, с дышащим материалом и углублениями для глаз, а ремешок позволит настроить ее так, чтобы голова не уставала во сне. Наконец перестанете просыпаться по ночам!

Цена: 370 рублей

Маска для сна

Многофункциональный нож

Многофункциональный нож. Нож сделан из нержавеющей стали, поэтому не боится коррозии. Фото.

Нож сделан из нержавеющей стали, поэтому не боится коррозии

Чтобы под рукой всегда были нужные инструменты, прикупите в свою коллекцию аксессуаров удобный нож с инструментами. Штопор, ложка, открывашка, вилка — далеко не все инструменты, которые здесь есть. Опять же, у продавца нож очень качественный и недорогой.

Цена: 760 рублей

Швейцарский нож

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Зимние наушники

Зимние наушники. Наушники идеально подойдут и парням, и девушкам. Фото.

Наушники идеально подойдут и парням, и девушкам

Любите ходить без шапки? Ну поберегите хотя бы уши! Вот хорошие зимние наушники: подойдут и для мужчин, и для женщин. Есть несколько цветов, поэтому не забудьте добавить в корзину понравившийся вариант.

Цена: 140 рублей

Зимние наушники

Яндекс.Станция дешево

Яндекс.Станция дешево. Не хотите переплачивать за большую колонку? Попробуйте начать с самого компактного недорого варианта! Фото.

Не хотите переплачивать за большую колонку? Попробуйте начать с самого компактного недорого варианта!

Умная колонка постепенно превращается в самый популярный гаджет: как бы ее не ругали, но это и вправду удобно — нужно всего лишь опробовать ее! Нашли для вас идеальный стартовый вариант: Яндекс.Станция Лайт с Алисой. Звук не самый лучший, зато микрофоны без проблем услышат вашу речь даже в другой комнате. Огромный плюс — симпатичный дизайн и простое управление.

Цена: 4990 рублей

Умная колонка с Алисой

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Компактный увлажнитель воздуха

Компактный увлажнитель воздуха. Увлажнитель очень тихий, поэтому его можно оставлять работать на ночь. Фото.

Увлажнитель очень тихий, поэтому его можно оставлять работать на ночь

Качество воздуха со временем явно не становится лучше. Чтобы это исправить, воспользуйтесь хотя бы недорогим увлажнителем: он не осилит площадь целой комнаты, но будет делать воздух немного лучше возле вашей кровати или рабочего места. Классный бонус — подсветка сверху, так что, это еще и прикольный ночник!

Цена: 560 рублей

Увлажнитель воздуха

В 2023 году выпускали не только хорошие смартфоны, но и плохие. Можно сказать, ужасные. Отобрали несколько вариантов — ни в коем случае их не покупайте!

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