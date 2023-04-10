Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые захочется купить с первого взгляда

Большинство покупок на АлиЭкспресс совершаются на эмоциях: зашел посмотреть главную страницу, а по итогу — набрал полную корзину всяких мелочей. Но если вы отчаялись найти что-либо интересное на просторах маркетплейса, то вам точно пригодится наша подборка: в ней мы собрали десяток товаров, в которые влюбляешься с первого взгляда! Здесь есть все: и аксессуары для смартфона, и вещички на каждый день, и кое-что для дома. Традиционно добавили сюда только гаджеты с высокими оценками хорошими отзывами — скорее заглядывайте, что тут есть интересного!

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Стилус для Андроида

Если у вас есть недорогой планшет на Андроид, то наверняка пригодится и хороший стилус. Далеко ходить не нужно — все есть на Али! Вот отличная модель, которая внешне напоминает ручку, но с силиконовым наконечником. При необходимости его можно заменить на шарик, если вам так удобнее!

Цена: 160 рублей

Стилус для планшета

Удобный рюкзак на каждый день

В 2023 году из-за ухода брендов довольно сложно найти хороший рюкзак, но на Али они есть да еще и по невысокой цене! Нашли для вас шикарную модель, которую можно носить с любым образом: сделан из качественного водонепроницаемого материала со всевозможными кармашками и надежной подкладкой. Хотите знать больше? Ныряйте по ссылке ниже!

Цена: 1830 рублей

Рюкзак для всего

Непроливающаяся термокружка

Термокружка — топовый подарок не только для кого-то из близких, но и для себя. Вдвойне круто, когда она действительно не протекает. Вот эта — точно надежная: хорошо удерживает тепло, выглядит очень стильно да и стоит по меркам качественного товара не так уж много.

Цена: 950 рублей

Термокружка для горячих напитков

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Блютуз-адаптер в машину

Если в вашей машине до сих пор нет блютуза для воспроизведения музыки, то самое время им обзавестись! Нашли для вас хороший адаптер, благодаря которому музыка зазвучит в вашей тачке без проводов. Адаптер работает на Bluetooth 5.0, так что, ни о каких задержках звука не может быть и речи!

Цена: 930 рублей

Bluetooth-адаптер в твою тачку

Маркер с невидимыми чернилами

Грядет вечеринка или вы просто хотите просто подколоть друга? Нет ничего лучше, чем невидимые чернила! Этот маркер намного лучше ручки с такой же функцией, а внешне он не отличается от обычного!

Цена: 330 рублей

Невидимые чернила

Крутые смарт-часы Xiaomi

Если хотели обзавестись часами, то эта модель от Xiaomi — то, что нужно. Они умеют считать калории, шаги, принимать звонки, отслеживать самочувствие и поддерживают несколько разных режимов тренировок. У часов большой 1,28-дюймовый экран и мощный аккумулятор, которого должно хватить минимум на неделю активного использования!

Цена: 1770 рублей

Стильные часы Xiaomi

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Недорогой адаптер Hoco

Хотите недорогой зарядник, но боитесь, что вам достанется неликвид? Вот хороший адаптер для зарядки с высоким рейтингом: у него свыше полутора тысяч покупок и около 500 отзывов. Поддерживает Quick Charge 3 и выдает около 18 Вт — большего за такие деньги и не нужно!

Цена: 390 рублей

Адаптер Hoco

Розетка с USB

А если планируете заряжать сразу несколько устройств, то вам пригодится вот такая розетка с USB: в ней два разъёма типа USB-A и один — Type-C. Она выдает до 20 Вт мощности и без проблем заменит вам сразу несколько адаптеров!

Цена: 1360 рублей

Розетка с Type-C

Bluetooth-наушники для тренировок

Несмотря на то, что сейчас в моде TWS-наушники, многие предпочитают более практичный вариант в виде гарнитуры с ободком. Она идеально подойдет для тренировок, ведь такой гаджет потерять очень сложно. На ободе есть клавиши управления воспроизведением, микрофон и разъём для зарядки. Работает гарнитура Hoco на основе Bluetooth 5.0, а вот остальные характеристики можете найти, нажав на кнопку ниже.

Цена: 850 рублей

Наушники для тренировок

Удобная лампа для чтения

Если вы фанат чтения бумажных книг, то вы с первого взгляда влюбитесь в эту крутую лампу Baseus. Она крепится за любую поверхность благодаря клипсе: менять яркость можно нажатием на сенсорную кнопку, а заряжать батарею нужно не так часто — хватит на сутки. Ножка гнется в любую сторону для удобного освещения, так что, нет поводов не купить этот полезный гаджет!

Цена: 1410 рублей

Лампа с гибкой ножкой

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