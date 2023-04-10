Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые захочется купить с первого взгляда

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Иван Герасимов

Большинство покупок на АлиЭкспресс совершаются на эмоциях: зашел посмотреть главную страницу, а по итогу — набрал полную корзину всяких мелочей. Но если вы отчаялись найти что-либо интересное на просторах маркетплейса, то вам точно пригодится наша подборка: в ней мы собрали десяток товаров, в которые влюбляешься с первого взгляда! Здесь есть все: и аксессуары для смартфона, и вещички на каждый день, и кое-что для дома. Традиционно добавили сюда только гаджеты с высокими оценками хорошими отзывами — скорее заглядывайте, что тут есть интересного!

Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые захочется купить с первого взгляда. Нашли очередную десятку хороших товаров, в которые влюбляешься с первого взгляда! Фото.

Нашли очередную десятку хороших товаров, в которые влюбляешься с первого взгляда!

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Стилус для Андроида

Стилус для Андроида. Этот стилус подойдет не только для планшета, но и для смартфона! Фото.

Этот стилус подойдет не только для планшета, но и для смартфона!

Если у вас есть недорогой планшет на Андроид, то наверняка пригодится и хороший стилус. Далеко ходить не нужно — все есть на Али! Вот отличная модель, которая внешне напоминает ручку, но с силиконовым наконечником. При необходимости его можно заменить на шарик, если вам так удобнее!

Цена: 160 рублей

Стилус для планшета

Удобный рюкзак на каждый день

Удобный рюкзак на каждый день. Таких рюкзаков не найти в магазинах да еще и по приятным ценам. Фото.

Таких рюкзаков не найти в магазинах да еще и по приятным ценам

В 2023 году из-за ухода брендов довольно сложно найти хороший рюкзак, но на Али они есть да еще и по невысокой цене! Нашли для вас шикарную модель, которую можно носить с любым образом: сделан из качественного водонепроницаемого материала со всевозможными кармашками и надежной подкладкой. Хотите знать больше? Ныряйте по ссылке ниже!

Цена: 1830 рублей

Рюкзак для всего

Непроливающаяся термокружка

Непроливающаяся термокружка. Не забудьте выбрать понравившийся цвет на странице продавца. Фото.

Не забудьте выбрать понравившийся цвет на странице продавца

Термокружка — топовый подарок не только для кого-то из близких, но и для себя. Вдвойне круто, когда она действительно не протекает. Вот эта — точно надежная: хорошо удерживает тепло, выглядит очень стильно да и стоит по меркам качественного товара не так уж много.

Цена: 950 рублей

Термокружка для горячих напитков

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Блютуз-адаптер в машину

Блютуз-адаптер в машину. Блютуз-адаптер избавит вас от подключения смартфона к магнитоле по проводу. Фото.

Блютуз-адаптер избавит вас от подключения смартфона к магнитоле по проводу

Если в вашей машине до сих пор нет блютуза для воспроизведения музыки, то самое время им обзавестись! Нашли для вас хороший адаптер, благодаря которому музыка зазвучит в вашей тачке без проводов. Адаптер работает на Bluetooth 5.0, так что, ни о каких задержках звука не может быть и речи!

Цена: 930 рублей

Bluetooth-адаптер в твою тачку

Маркер с невидимыми чернилами

Маркер с невидимыми чернилами. Внешне маркер ничем не отличается от обычного, но пользоваться им намного интереснее. Фото.

Внешне маркер ничем не отличается от обычного, но пользоваться им намного интереснее

Грядет вечеринка или вы просто хотите просто подколоть друга? Нет ничего лучше, чем невидимые чернила! Этот маркер намного лучше ручки с такой же функцией, а внешне он не отличается от обычного!

Цена: 330 рублей

Невидимые чернила

Крутые смарт-часы Xiaomi

Крутые смарт-часы Xiaomi. Эти смарт-часы очень хороши — не забудьте добавить в свою корзину! Фото.

Эти смарт-часы очень хороши — не забудьте добавить в свою корзину!

Если хотели обзавестись часами, то эта модель от Xiaomi — то, что нужно. Они умеют считать калории, шаги, принимать звонки, отслеживать самочувствие и поддерживают несколько разных режимов тренировок. У часов большой 1,28-дюймовый экран и мощный аккумулятор, которого должно хватить минимум на неделю активного использования!

Цена: 1770 рублей

Стильные часы Xiaomi

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Недорогой адаптер Hoco

Недорогой адаптер Hoco. Несмотря на свою мощность, адаптер очень компактный. Фото.

Несмотря на свою мощность, адаптер очень компактный

Хотите недорогой зарядник, но боитесь, что вам достанется неликвид? Вот хороший адаптер для зарядки с высоким рейтингом: у него свыше полутора тысяч покупок и около 500 отзывов. Поддерживает Quick Charge 3 и выдает около 18 Вт — большего за такие деньги и не нужно!

Цена: 390 рублей

Адаптер Hoco

Розетка с USB

Розетка с USB. Эта розетка заменит вам сразу несколько адаптеров, а стоить будет намного дешевле. Фото.

Эта розетка заменит вам сразу несколько адаптеров, а стоить будет намного дешевле

А если планируете заряжать сразу несколько устройств, то вам пригодится вот такая розетка с USB: в ней два разъёма типа USB-A и один — Type-C. Она выдает до 20 Вт мощности и без проблем заменит вам сразу несколько адаптеров!

Цена: 1360 рублей

Розетка с Type-C

Bluetooth-наушники для тренировок

Bluetooth-наушники для тренировок. Такие наушники — самый лучший вариант для кардиотренировок или кроссфита. Фото.

Такие наушники — самый лучший вариант для кардиотренировок или кроссфита

Несмотря на то, что сейчас в моде TWS-наушники, многие предпочитают более практичный вариант в виде гарнитуры с ободком. Она идеально подойдет для тренировок, ведь такой гаджет потерять очень сложно. На ободе есть клавиши управления воспроизведением, микрофон и разъём для зарядки. Работает гарнитура Hoco на основе Bluetooth 5.0, а вот остальные характеристики можете найти, нажав на кнопку ниже.

Цена: 850 рублей

Наушники для тренировок

Удобная лампа для чтения

Удобная лампа для чтения. Лампа крепится за любую поверхность — даже за книгу или журнал! Фото.

Лампа крепится за любую поверхность — даже за книгу или журнал!

Если вы фанат чтения бумажных книг, то вы с первого взгляда влюбитесь в эту крутую лампу Baseus. Она крепится за любую поверхность благодаря клипсе: менять яркость можно нажатием на сенсорную кнопку, а заряжать батарею нужно не так часто — хватит на сутки. Ножка гнется в любую сторону для удобного освещения, так что, нет поводов не купить этот полезный гаджет!

Цена: 1410 рублей

Лампа с гибкой ножкой

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