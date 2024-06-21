Шикарные товары с распродажи АлиЭкспресс, которые ты давно хотел. Налетай, пока не разобрали!

На АлиЭкспресс продолжается распродажа, в рамках которой сотни брендов сливают топовые товары по хорошим ценам. Часто бывает так, что скидки липовые, но мы отобрали для вас только те вещи, которые реально подешевели. Акция действует на гаджеты и другие повседневные мелочи, поэтому в нашей подборке вы найдете только то, что пригодится на каждый день. Рюкзак с кодовым замком, наушники, светодиодная лампа, управляемая со смартфона и многое другое — все это отдают по очень приятной цене, а также приправляют скидочным купоном. Не упустите возможность закупиться впрок!

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Сумка для гаджетов

Носить все гаджеты и брать их в поездку намного проще, когда есть такая сумка для мелочей. В нее вы можете закинуть все, начиная с адаптеров для сим-карт и заканчивая зарядками с чехлами. Внутри нее предусмотрен дополнительный кармашек и резинка для удержания устройств, а снаружи — плотная ткань с защитой от влаги.

Цена: 255 рублей

Сумка для гаджетов

Умные весы Xiaomi

Умные весы Xiaomi — ваш путь к успеху. Они не так просты как кажется по той причине, что отображают не только массу тела. Если подключить их к смартфону, можно отслеживать вообще все данные, включая уровень подкожного жира. За подобные измерения фитнес-клубы берут с клиентов немалые суммы, а вы сможете провести их самостоятельно. Продавец с Али еще и быстро доставляет товар, так что, есть смысл обратиться именно к нему.

Цена: 2780 рублей

Умные весы

Городской рюкзак с кодовым замком

Наверняка вы слышали про рюкзак с защитой от краж, но не решались купить его из-за высокой цены? Распродажа АлиЭкспресс в России — отличный повод наконец прикупить вещицу! Нашли для вас потрясную модель с классным дизайном, в которую поместятся все ваши гаджеты. Ткань снаружи защищена от порезов и внешнего воздействия, а еще есть кодовый замок, чтобы у вас наверняка ничего не вытащили. Рюкзак со скидкой ждет вас на Али!

Цена: 2320 рублей

Рюкзак антивандальный

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Карманный складной нож

Все еще не купили перочинный ножик? Так чего же вы ждете! Это не баловство, а реально полезный гаджет на каждый день. Во-первых, с его помощью при его наличии можно выполнять массу различных действий, например, открывать консервные банки и откручивать болты. А во-вторых, складной нож занимает минимум места и просто цепляется к ключам.

Цена: 250 рублей

Карманный нож

Недорогие кроссовки для бега

Лето — время бесплатного фитнеса, поэтому не игнорируйте его. Чтобы привести себя в форму, достаточно купить эти беговые кроссовки. Они сделаны из сетчатого материала, имеют удобную стельку и подошву. Такие можно брать для хайкинга или похода, чтобы ноги не уставали.

Цена: 1930 рублей

Кроссовки для туризма

RGB-подсветка для унитаза

Искали что-то необычное, чем можно прокачать свою квартиру? Тогда присмотритесь к этой подсветке для унитаза! В нее встроена светодиодная лампочка, срабатывающий благодаря датчику движения. Как только вы окажетесь рядом, он сразу же включется! Гаджет защищен от воды и имеет перезаряжаемый аккумулятор, поэтому нет сомнений в его долговечности.

Цена: 790 рублей

Официальный сайт Bliss OS

Зарядное устройство на 65 Вт

У Ugreen редко бывают скидки, но распродажа товаров АлиЭкспресс — исключение из правил. Так, прямо сейчас у вас есть возможность купить мощную зарядку на 65 Вт с четырьмя разъёмами. Мощность делится на все подключенные устройства, а если питание идет только на одно, то на него направляется максимум. Подойдет вообще для всего — даже для ноутбука! Перед покупкой не забудьте использовать купон на скидку.

Цена: 1879 рублей

Зарядка Ugreen

Вышел топовый realme GT 6. Он как дорогой флагман, только стоит меньше 40 тысяч

Светодиодная лампа на потолок

Нашли для вас потрясающий светодиодный светильник для дома. Он очень яркий, несмотря на диаметр в 30 см и толщину 2,5 см. Удобно то, что менять свечение можно с телефона, а сама люстра поддерживает протокол Tuya, который легко интегрируется в умный дом с Алисой. Классная вещь, а на АлиЭкспресс у нее самая лучшая цена!

Цена: 2245 рублей

Светильник для умного дома

Беспроводные наушники для смартфона дешево

Baseus присоединился к распродаже на АлиЭкспресс и предложил скидку, наверное, на сотню товаров, если не больше. Среди них есть любопытные варианты, например, эти блютуз-наушники с мощным аккумулятором и защитой от воды по стандарту IPX5. За 1500 рублей с небольшим вы получаете гарнитуру с мощным басом, а также шумоподавлением при звонках! Осталось выбрать цвет — черный или белый.

Цена: 1510 рублей

Наушники Baseus

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Держатель для очков в машину

Держатель для очков — пожалуй, такой же необходимый для автолюбителя гаджет, как и зарядка. Крепление обито искусственной кожей и надежно держится на солнцезащитном козырьке. А клипса удерживает очки хоть с узкой дужкой, хоть с широкой. Сломать такой аксессуар сложно, поэтому нет сомнений, что вы будете пользоваться им не один год.

Цена: 630 рублей

Держатель очков