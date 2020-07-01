Смарт-часы на Wear OS ждёт прирост мощности и новых возможностей

Это может показаться странным, но очень многие сегодня искренне недоумевают, откуда взялась операционная система Wear OS. А между тем это та самая Android Wear, которую Google переименовала, чтобы придать платформе для носимых устройств некой самостоятельности, которой ей всегда не хватало. Не сказать, что от этого что-то сильно поменялось. Исчезновение из названия отсылки к Android не только не сделала Wear OS самостоятельнее, а, напротив, превратила её нечто беспомощное и, в сущности, бесперспективное. Но помощь пришла откуда не ждали.

Смарт-часы или фитнес трекер? Что выбрать?

Qualcomm представила процессоры нового поколения для носимых устройств под названием Snapdragon Wear 4100 и Snapdragon Wear 4100+. Они продолжают традиции, заложенные их предшественниками, за тем лишь исключением, что новинки имеют, во-первых, более высокую энергоэффективность, а, во-вторых, обладают большей производительностью. Сказалось усовершенствование технологического процесса. Если раньше при производстве процессоров применялся 28-нм техпроцесс, то теперь – 12-нм.

Новые смарт-часы для Android

Ключевое преимущество Snapdragon Wear 4100 – это, конечно, его производительность. По заявлению Qualcomm, новинка опережает чип предыдущего поколения на 85%. Это очень ощутимый прирост, который окажет положительное влияние на вычислительные способности смарт-часов, которые будут выходить в будущем. А гаджеты с новым чипсетом начнут появляться на рынке уже к концу этого года. Первыми часами, которые смогут похвастать наличием Snapdragon Wear 4100, будут часы от Mobvoi. Правда, что это будет за модель, пока не разглашается.

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Нужна ли часам производительность как таковая? Ведь в игры на них не поиграешь, да и видео не смонтируешь. Но, как показывает практика, именно от этого показателя зависит эффективное исполнение поставленных перед ними задач, в том числе с применением искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря более мощному железу часы смогут более быстро и точно производить разного рода вычисления, например, для постановки диагноза или выявления симптомов конкретного заболевания.

Смарт-часы или фитнес-браслет

Автономность тоже подтянули. Благодаря этому теперь часы на базе Snapdragon Wear 4100 смогут выполнять множество задач, длящихся по несколько часов подряд. Это будет очень актуально для непрерывных скринингов организма. Например, при суточном мониторировании давления, подсчёте пульса или измерении уровня кислорода в крови. Практика показывает, что наибольшая эффективность измерений достигается в том случае, если они проводятся непрерывно на протяжении нескольких часов – 8-10. Некоторые фитнес-браслеты уже это умеют и без специальных чипов.

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Отразятся ли эти нововведения на рынке часов? Думаю, если производители сами этого не захотят, то не отразятся. Всё-таки для успеха мало одного только процессора. Нужно, чтобы часы отличались привлекательным дизайном, имели широкий набор функций и, что немаловажно, стоили вменяемых денег. А то, если посмотреть на рынок сейчас, становится понятно, что никакого смысла приобретать смарт-часы в условиях, когда в продаже есть настолько классные фитнес-браслеты в 5-10 раз дешевле, попросту нет. Вот и думай теперь, а зачем вообще этот процессор был нужен.