Спорим, не знали? У Google есть свои фитнес-браслеты с измерением ЭКГ

Несмотря на то что у Google есть собственная операционка для смарт-часов, самих смарт-часов в её ассортименте нет. Из рассказов бывших сотрудников компании известно, что она планировала их выпустить, но потом что-то пошло не так, и проект было решено свернуть. С тех пор, если его и пытались возродить, то нам об этом ничего известно не было. Однако отсутствие знания о чём-либо – это ещё не доказательство отсутствия чего-либо. Ведь у Google есть отличные фитнес-браслеты, о существовании которых многие даже не подозревают.

Умные часы или фитнес-браслет: что выбрать?

Немногие знают, что некоторое время назад Google поглотила компанию Fitbit, которая занималась производством фитнес-браслетов, и теперь выпускает их под чутким надзором поискового гиганта. Та сделка была для Google очень сложной, потому что антимонопольные органы США и Европы не хотели давать согласие на это слияние.

Фитнес-браслет Google

Дело в том, что Fitbit была одним из лидеров в своей области, и её поглощение ещё более крупным игроком рынка в лице Google, по мнению компетентных органов, могло бы негативно отразиться на рынке. Но, как бы там ни было, компания получила согласие на выкуп, и теперь она является полновластным владельцем Fitbit.

Фитнес-браслеты Fitbit – это довольно недешёвые гаджеты. Но, в отличие от Xiaomi, они предлагают пользователю более широкий набор функциональных возможностей, сопоставимых с топовыми смарт-часами, и более привлекательный внешний вид. По крайней мере, новейший Fitbit Charge 5 умеет намного больше, чем обычные фитнес-трекеры, так что и просто трекеров его уже не назовёшь.

Датчик стресса в фитнес-браслете. Что это?

Fitbit Charge 5 выглядят как нечто среднее между фитнес-браслетом и смарт-часами. У них довольно большой экран как для фитнес-браслета, но и до смарт-часов он ещё не дотягивает. Сказывается вытянутая форма, характерная для современных трекеров вроде тех, что сегодня выпускают бренды Huawei и Honor.

Экран Fitbit Charge 5 выполнен по AMOLED-технологии и поддерживает функцию Always-On. То есть на его дисплее может постоянно отображаться какая-то информация. Похожую фишку используют последние модели Apple Watch. Правда, они снижают частоту обновления до 1 Гц, чтобы не расходовать ресурс батареи, а Fitbit просто посылает напряжение на отдельные точки матрицы, которые загораются отдельно ото всех остальных.

Фитнес-браслет с ЭКГ и SpO2

Но ближе всего к смарт-часам Fitbit Charge 5 делает даже не экран, а диагностические функции. Этот фитнес-браслет позволяет не только подсчитывать шаги и измерять пульс, но и снимать показания ЭКГ. По факту, он умеет определять признаки мерцательной аритмии, оповещая пользователя о возможных проблемах в работе сердца и необходимости обратиться за консультацией к врачу.

Но это не все диагностические функции фитнес-браслета Fitbit. В дополнение ко всему он умеет анализировать уровень насыщения крови кислородом. По факту, наличие всех этих функций делает его условной копией Apple Watch и других смарт-часов, которые выпускают производители первого эшелона. Да, Fitbit Charge 5 всё ещё не дотягивают до уровня Galaxy Watch Active, которые умеют измерять давление, но и то, что уже есть, — более чем достойно похвалы.

Лучшие дешёвые фитнес-браслеты с АлиЭкспресс

При всём при том Fitbit Charge 5 живут от одной зарядки целую неделю. Правда, при условии, что функция Always-On не будет использоваться. Несмотря на условную энергоэффективность, она потребляет довольно много ресурсов, из-за чего время автономной работы фитнес-браслета снижается с 7 дней до всего лишь 2. Но и это довольно неплохо, учитывая, что автономность Apple Watch измеряется даже не днями, а часами.

Поскольку Fitbit Charge 5 – это не совсем обычный фитнес-браслет хоть с точки зрения функциональных возможностей, хоть с точки зрения своего происхождения и потенциала. Поэтому его розничная цена составляет 180 долларов, или около 13 тысяч рублей на наши деньги. В России электроника Fitbit официально не продаётся, поэтому и новинка к нам в розницу не поступит. Её придётся только заказывать из-за границы.