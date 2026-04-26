В прошлый раз я уже выкладывал свою корзину с AliExpress — там лежали штуки, которые я только собираюсь заказать, от тактического топора до планшета Lenovo. Сегодня история другая. Собрал 10 недорогих товаров, которые мы с друзьями уже купили, попользовались и пересели на них окончательно. Тут нет случайных позиций или того, что лежит на полке без дела — каждая вещь проверена не одним человеком и реально вошла в повседневную жизнь. Рекомендуем и вам, разбирайте.

Недорогой смартфон с 5G и хорошей камерой

Иногда нужен недорогой смартфон с 5G и нормальной камерой, без флагманских понтов и переплаты за бренд. Эта модель от Motorola закрывает вопрос: AMOLED-экран на 120 Гц, оптика с честной цветопередачей, защита от воды и пыли по стандарту IP68. В руке сидит приятно, корпус не скрипит, а батарея спокойно держит день активного использования. Один из тех малоизвестных аппаратов, после которых начинаешь сомневаться в том, правильно ли сделал, что выкинул сотку на флагман.

Цена: 16 780 рублей

Бюджетный ноутбук для работы и учёбы

Под простые задачи переплачивать за топовое железо смысла нет — если только ноутбук не должен символизировать ваш статус в кафе. Этот бюджетный ноутбук-трансформер на 14 дюймов от Chuwi с 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ справляется со всем, что нужно обычному пользователю: почта, документы, браузер, сериалы вечером и даже какая-то лёгкая игра, если вспомнить молодость. Корпус металлический, экран матовый, клавиатура с подсветкой. Потом пользуешься им много лет и не понимаешь, как додумался взять и не пожалеть на покупку деньги.

Цена: 23 900 рублей

Надежная электрическая зубная щётка

Эту электрическую зубную щётку покупают уже лет десять, и спрос не падает — потому что модель от Oral-B просто работает. Без модных приложений, без bluetooth, без двадцати режимов, в которых всё равно никто не разбирается. Включил, почистил, поставил на зарядку. Зубы становятся чище за неделю, дёсны привыкают за пару дней. Тот случай, когда классика лучше новинок — и почти все мои друзья пользуются именно ей, хотя у каждого второго при этом дома лежит какая-нибудь умная щётка с экраном приложением.

Цена: 1890 рублей

Усилитель Wi-Fi сигнала для дома

В большой квартире одна точка доступа физически не справляется: где-то в дальней комнате интернет уже еле дышит, а на кухне видеозвонок превращается в слайдшоу. Мощный усилитель Wi-Fi сигнала от Xiaomi Mijia ставится в розетку посередине между роутером и проблемной зоной, настраивается за пять минут через приложение и забывается до следующего переезда. Скорость в дальних углах подскакивает в разы. Минус только один — после установки думаешь, почему смотрел футбол на телеке в спальной, мирясь с лагами и перепадами качества.

Цена: 1110 рублей

Компактная зарядка GaN на 100 Вт

Компактная зарядка GaN на 100 Вт — это история, когда одна штука размером со спичечный коробок заменяет весь комод с проводами, который копился годами. Адаптер от UGREEN заряжает ноутбук на полной мощности, телефон по быстрому протоколу, наушники и часы — одновременно и без просадок. В поездку теперь беру только её, и хватает на любой набор техники. Минус один: после неё все остальные ваши зарядки начинают выглядеть как пустая трата денег. Вроде и жалко выбросить, но и пользоваться ими уже стыдно перед собой.

Цена: 2320 рублей

ТОП-5 лучших смартфонов до 20 000 рублей в 2026 году. Советую их всем, кого уважаю

Беспроводные наушники с топовым звуком

Беспроводные наушники для iPhone и Android Nothing Ear (a) — то редкое исключение, когда альтернатива AirPods Pro действительно работает не хуже оригинала. Звук чистый, бас глубокий, активное шумоподавление справляется с метро и шумной кофейней без вопросов. Корпус с прозрачной вставкой выглядит интересно — не как очередной клон с алика, а как самостоятельный продукт со своим характером. И стоят они в три раза дешевле AirPods Pro: сэкономил — считай, заработал!

Цена: 7060 рублей

Спортивный чехол на руку для бега

Когда выходишь на пробежку в спортивных штанах без карманов, телефон деваться особо некуда — кроме как держать его в руке, нелепо размахивая всю дистанцию. Удобный спортивный чехол на руку решает вопрос раз и навсегда: водонепроницаемый, с прозрачным окном для управления экраном, ремешок регулируется под любую руку. Телефон сидит плотно, через ткань всё прекрасно работает — даже Face ID срабатывает, что лично меня каждый раз немного удивляет. Для бега, велосипеда и походов — незаменимая штука. Да еще и долговечная.

Цена: 350 рублей

Петли TRX для домашних тренировок

Абонемент в зал стоит как небольшой отпуск, а ходить туда регулярно получается раз в месяц — обычно в день, когда уже стыдно перед самим собой. Петли TRX для тренировок дома — решение проблемы и экономия в одном флаконе: цепляешь к двери или турнику, и можно прокачивать любую группу мышц с собственным весом. Спина, грудь, ноги, пресс — для всего этого подойдет этот универсальный тренажер. Минус — первые тренировки выходят коварно тяжёлыми, потому что вес собственного тела все стабильно недооценивают. Это я вам как бывший работник фитнеса говорю!

Цена: 1340 рублей

Умные часы с GPS и звонками

Haylou Watch 3 — еще одна клевая находка за последнее время. Умные часы с голосовыми вызовами делают то, чего обычно ждёшь от устройств в три раза дороже: отвечают на звонки прямо с запястья через встроенный микрофон и динамик. Качество звука на удивление приличное, собеседника слышно чётко, тебя тоже не переспрашивают по три раза. Плюс стандартный набор — пульс, шаги, сон, уведомления, AMOLED-экран и автономность около недели. За свои деньги — одни из самых сбалансированных умных часов, не считая новинки от OnePlus, которые сейчас можно купить без мам, пап и кредитов.

Цена: 1970 рублей

Компактный повербанк с зарядкой для Apple Watch

Владельцы Apple Watch меня поймут: каждый раз перед поездкой начинается квест — кабель для часов, адаптер для айфона, ещё что-то для наушников, и полрюкзака уже занято проводами. Нашли для вас реальную мечту, а не просто очередную портативку — компактный повербанк с зарядкой для Apple Watch. Он закрывает вопрос элегантно: магнитный модуль для часов прямо на корпусе, встроенный кабель и дополнительные порты USB-C и USB-A. Наши коллеги с AppleInsider.ru даже выпускали обзор этой портативки — рекомендую заглянуть, там всё расписано по портам и мощности. От себя добавлю одно: с ним поездки реально перестают быть мучением с проводами.

Цена: 2300 рублей

