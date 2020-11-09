Сравнение Xiaomi Mi Band 5 и Honor Band 6. Какой фитнес-браслет купить в 2020

Фитнес-браслеты пользуются несравнимо большей популярностью у владельцев смартфонов на Android, чем смарт-часы. Поэтому производители в большинстве своём пытаются следовать этой конъюнктуре и делать упор именно на трекеры. В результате у пользователей, которые раньше могли выбирать только из разных моделей Xiaomi Mi Band, появился настоящий выбор в виде решений от других популярных брендов. Разбираемся, какой фитнес-браслет лучше всего купить в 2020 году, чтобы извлечь из покупки максимальную пользу и не остаться в накладе.

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Начать предлагаю с самого нового фитнес-браслета, который только-только вышел на рынок, с Honor Band 6. В отличие от конкурентов, он имеет большой экран и выглядит как Apple Watch, которые немного вытянули и сузили. Это оставляет впечатление смарт-часов, потому что на таком экране удобно не только читать входящие сообщения, принимать звонки и рассматривать содержимое множества циферблатов, но и анализировать большой спектр данных.

Чем хорош Honor Band 6

А проанализировать тут, надо сказать, есть что. Honor Band 6 под завязку набит разного рода датчиками – от акселерометра и гироскопа, используемых для подсчёта шагов, до пульсоксиметра, необходимого для проведения замеров уровня кислорода в крови. На мой взгляд, штука очень полезная, ведь в этом случае вам не придётся покупать отдельный пульсоксиметр на палец. Да, они недорогие, особенно на AliExpress, но ведь не будешь же всюду носить с собой клипсу, чтобы от случая к случаю проводить замеры. Не так ли?

Купить на Али

NFC. Он тут есть, но есть и несколько моментов, о которых нужно знать. Во-первых, модуль ближнего поля есть только в специальной версии, которая стоит на 500 рублей дороже классической. Во-вторых, не очень понятно, какую платёжную систему будет использовать Honor Band 6 для оплаты, если вообще будет. Ну, и, в-третьих, Honor вообще не заявляет его как устройство для бесконтактной оплаты. Следовательно, пока такой функции скорее всего не будет.

Стоит ли покупать Honor Band 6 с NFC

Конечно, 500 рублей — это не та сумма, ради которой стоит жадничать. Поэтому, даже если сейчас Honor Band 6 не сможет оплачивать покупки бесконтактным способом, наверное, я бы всё-таки предпочёл доплатить за NFC-версию. Ведь не исключено, что в будущем Honor договорится либо с США, либо с российскими банками и включит NFC в качестве платёжного инструмента. Получается своего рода инвестиция в будущее.

Что лучше: Xiaomi Mi Band 5 или Honor Band 6

Xiaomi Mi Band 5 – не менее классный претендент на покупку. Несмотря на чуть меньшую, чем у предыдущего устройства, диагональ, его дисплей тоже довольно крупен как для фитнес-браслета: 1,1 дюйма против 1,47 – у Honor Band 6. Здесь тоже есть возможность читать сообщения, принимать звонки, анализировать данные, которые браслет собрал в процессе эксплуатации, и даже наслаждаться кучей различных циферблатов. У Хонора тоже есть такая фишка, но у Mi Band ассортимент явно будет шире, учитывая потенциально более широкий охват аудитории.

Купить Mi Band 5

С точки зрения аппаратного наполнения и функциональных возможностей браслеты примерно равны. И тут, и там есть акселерометр, гироскоп, пульсометр и пульсоксиметр для измерения уровня кислорода в крови. Последняя функция очень актуальна для нашего времени, учитывая, что зачастую единственный способ определить пневмонию на ранней стадии – это регулярно замерять насыщение крови кислородом. Автономность у обоих фитнес-браслетов тоже идентична – до 14 дней от одной зарядки.

Почему я лучше куплю фитнес-браслет вместо смарт-часов

С точки зрения цены Mi Band 5, конечно, будет интереснее, чем Honor Band 6. Фитнес-браслет Xiaomi без NFC можно купить плюс-минус за 2200 рублей, а с NFC – за 2600-3000 рублей против 4000 и 4500 рублей у детища Honor. То есть, по сути, можно купить два Xiaomi Mi Band 5 и только один Honor Band 6. В случае, если разговор идёт о том, чтобы снабдить обновками всю семью, Xiaomi, конечно, будет выгоднее и предпочтительнее, учитывая сопоставимую функциональность и более радужные перспективы.

Можно ли платить с Xiaomi Mi Band 5 в России

Правда, у Mi Band 5 NFC ситуация примерно такая же, как и у Honor Band 6. Несмотря на то что глобальная версия Mi Band 4, которая продаётся на Али, поддерживает бесконтактную оплату в России, Mi Band 5 оказался такой привилегии лишён. Всё дело в том, что у «пятёрки» отсутствует глобальная версия, которая бы поддерживала NFC. Поэтому она не имеет ни официальной, ни нелегальной поддержки бесконтактной оплаты в нашей стране.

Если вам важна возможность платить фитнес-браслетом, а кислород в крови вы мерить не привыкли или просто считаете эту функцию бесполезной в своём сценарии использования, то берите только Mi Band 4. Подойдёт даже китайский, который стоит немногим больше 2 тысяч рублей.

О том, как добавить в версию из Поднебесной поддержку российской платёжной системы, я рассказывал в отдельном материале. Впрочем, если заморачиваться не хочется, можно просто взять глобалку Mi Band 4. У неё будет отсутствовать пульсоксиметр, но зато с её помощью можно будет оплачивать покупки в магазинах бесконтактным способом. Тем же, кто готов потерпеть и умеет в инвестиции, я бы рекомендовал брать Mi Band 5 c NFC. Платить бесконтактно его наверняка научат, но позже.