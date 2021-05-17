Стали известны подробности о новых смарт-часах Samsung

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Артем Сутягин 0

Умные часы Samsung сейчас являются, наверное, лучшими в мире после Apple Watch. Уверен, что многие со мной не согласятся и скажут, что они просто лучшие без всяких уточнений и дополнений. Но я пользовался самыми разными моделями обоих брендов и могу смело сказать, что единственный минус Apple Watch — это невозможность работы с другими смартфонами, кроме iPhone. Хотя Samsung тоже идеально работают только в с одноименными телефонами. При этом желательно, чтобы они были новыми. Сейчас готовится к выходу новое поколение часов Samsung Galaxy Watch и Galaxy Watch Active. Пока информации о них мало, но кое-что можно наскрести уже сейчас. Вдруг, именно эта информация нужна вам для того, чтобы принять решение: ждать или не ждать новинку.

Galaxy Watch

Новые часы будут лучше. Есть еще кое-что, что мы можем о них сказать уже сейчас.

Как создают гаджеты

Все гаджеты, прежде чем попасть на прилавки, должны быть представлены производителем. Иногда это сводится к пышной презентации на большой сцене в присутствии десятков или сотен журналистов, а иногда ограничивается простым пресс-релизом. Еще раньше гаджеты должны быть разработаны, собраны и протестированы. И вот где-то между этими двумя этапами присходит регистрации и сертификация. То есть недостаточно просто создать устройство — надо еще получить разрешение на его продажу. Вот на этом этапе и появляется много интересной информации о новинке. Так получилось и в этот раз.

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Samsung Galaxy Watch 4 и Watch Active 4 только что были зарегистрированы в Корее (база данных операторов связи), и этот факт подтвердил их размеры, как сообщает один из информаторов наших коллег из издания Androidheadlines. Что интересно, в списках указаны те же размеры, что и у умных часов предыдущего поколения. Хотя ранее сообщалось, что размеры новинок должны измениться.

Galaxy Watch

Я пользовался такими часами и они были хороши.

Какими будут Galaxy Watch 4

Согласно новым данным, Samsung Galaxy Watch 4 поступит в продажу в вариантах 41 мм (SM-R885N) и 45 мм (SM-R895N). Watch Active 4 будет поставляться в вариантах 39 мм (SM-R865N) и 43 мм (SM-R875N). Эти цифры куда более реальны, так как они подкреплены хоть какими-то доказательствами.

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Из новой информации можно быть почти уверенными только в размерах моделей. Их номера могут отличаться от рынка к рынку из-за того, что являются комплексом характеристик и прочих особенностей, которые могут отличаться в разных странах.

Galaxy Watch

Что-то про новые часы мы уже знаем.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Galaxy Watch 4 поступит в вариантах 42 мм и 46 мм. Watch Active 4 планировалось запустить в вариантах 40 мм и 42 мм. Конечно, разница не такая большая, но когда речь идет о столь миниатюрном корпусе, каждый миллиметр имеет значение.

Сильно ли изменятся новые часы Samsung

Даже если мы, как простые пользователи, не сможем уловить разницу в том, что нас ждет и о чем нам рассказывали ранее, это говорит о многом. Судя по всему, компания стремится сохранить размеры без изменений, по крайней мере, на основе этой регистрации. А связано это может быть как с унификацией, так и со стремлением выдержать тот размер, который хорошо себя зарекомендовал.

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Когда выйдут новые смарт-часы Samsung

Пока у нас нет точной даты презентации новых часов, но с некоторой долей вероятности она состоится в августе. Если это так, то часы могут показать на одном мероприятии с Samsung Galaxy S21 FE и новыми ”раскладушками” — Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Напомню, что Samsung Galaxy Note 21 в этом году не будет. Ранее в этом году руководство компании дало это понять.

Galaxy Watch

Фанатов этих часов хватает. В конце лета компания должна их порадовать.

Заменить Galaxy Note в этом году должен именно Galaxy Z Fold 3. Возможно, в следующем году легендарная линейка вернется, но в ее нынешнем виде она уже далеко не так востребована, как раньше. В комментариях к одной из статей на эту тему и в нашем Telegram-чате было много комментариев, что Note все еще нужен, но если бы он был действительно востребован, компания не стала бы отказываться от него. Сейчас он держится только на преданных фанатах.

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Если он и вернется, то должен переродиться, возможно, в раздвижной смартфон, а пока его функции будет выполнять Galaxy Z Fold 3 со специально разрабатываемым для него стилусом S Pen. Ну, и конечно, не стоит забывать о Galaxy S21 Ultra, который тоже получил поддержку стилуса, пусть и не такую широкую, как в линейке Note. Можно сказать, что она была построена вокруг него, а в линейке ”Galaxy S” этого года S Pen стал просто аксессуаром.

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