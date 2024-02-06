Стильные и полезные товары с АлиЭкспресс с высоким рейтингом, которые ты можешь купить дешево прямо сейчас

АлиЭкспресс — настоящая кладовая самых разных товаров. Некоторые полезны в быту, а другие — попросту красивы, поэтому могут смело украсить ваше рабочее место, жилище или просто поднять вам настроение. Однако есть и крутые находки, которые совмещают в себе набор крутых характеристик, стильный внешний вид и даже низкую цену. Именно такие мы и отыскали для вас на этой неделе: в нашей свежей подборке вы найдете самые разные товары с высокой оценкой! Есть и различные мелочи, упрощающие жизнь, и даже крутая техника, которая обойдется вам очень дешево!

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Недорогой планшет на Андроид

Недорогие Андроид-планшеты — настоящее спасение для тех, кому нужна замена ПК, но нет денег на iPad. Например, эта модель идеально подойдет для работы: в ней 6 Гб оперативки, 128 Гб хранилища и неплохой IPS-экран на 10 дюймов. При своей цене ничто не выдает в нем дешевизну — только взгляните на стильный дизайн! Такой хороший планшет не стыдно взять даже в подарок!

Цена: 7440 рублей

Дешевый планшет

Компактная беспроводная колонка

Интерьер вашего дома явно не испортит эта компактная блютуз-колонка Anker: эта проверенная временем модель отлично звучит и имеет мощный аккумулятор, которого хватит надолго. Есть кнопки управления на корпусе, а также петля, благодаря которой колонку можно повесить в любом удобном месте. Пользователи оставили немало хвалебных отзывов, в объективности которых нет сомнений.

Цена: 3400 рублей

Колонка Anker

Диспенсер для зубной пасты

Хотите освежить вашу ванную? Настоятельно рекомендую этот функциональный диспенсер для зубной пасты: все, что нужно — установить тюбик, а гаджет выдавит нужную порцию средства автоматически! Все щетки можно хранить и дезинфицировать в одном месте, если выбрать более продвинутую модификацию. Товар с высокой оценкой нужно брать прямо сейчас — потом будет дороже!

Цена: от 1880 рублей

Диспенсер для зубной пасты

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Стильная подставка для кружки

Сделать рабочее место немного уютнее можно за небольшие деньги. Например, если купить подставку для кружки, которая идеально вписывается в любой интерьер. Приспособление не только симпатичное, но и практичное — позволяет сберечь покрытие стола от пятен и царапин.

Цена: 170 рублей

Подставка для кружки

Магнитный держатель для телефона

Симпатичные и практичные гаджеты — они посреди нас! Причем и стоят не так дорого! Вот, например, шикарный держатель для телефона, который крепится прямо к крышке ноутбука. Ему придает полезности еще и складной форм-фактор — можно фактически носить гаджет в кармане куртки! Подставка с АлиЭкспресс — приятная мелочь, которой вам точно не хватало.

Цена: 200 рублей

Держатель для телефона на ноутбук

Настольная лампа с прищепкой

Дополнительное освещение еще никому не помешало! Присмотритесь к этой нереально практичной настольной лампе с прищепкой: она имеет небольшие размеры, а также светильник, разделенный на две части. Фишка еще и в возможности регулировать температуру свечения, подгоняя его под окружающую обстановку.

Цена: 1070 рублей

Удобная настольная лампа

Недорогая гирлянда-занавеска

Разве для праздника нужен повод? Конечно нет! С такой крутой гирляндой-занавеской он будет в вашем доме всегда. Она работает на основе светодиодов и от USB, что намного практичнее обычной вилки. Вдобавок продавец предлагает сразу несколько цветов и разное количество лампочек — выбирайте и заказывайте!

Цена: от 300 рублей

Гирлянда для дома

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Компактный повербанк для телефона

Современные повербанки не отличаются компактными размерами, и все похожи друг на друга. Вот крутой компактный аналог, который должен быть в арсенале каждого: карманная портативная зарядка занимает меньше места, чем беспроводные наушники, а также не требует проводов — все подключается напрямую. Емкость в 5000 мА*ч позволит зарядить смартфон целиком один раз — вам лишь остается подобрать нужный разъём.

Цена: 830 рублей

Маленький повербанк

Крутые беспроводные наушники для телефона

Несмотря на то, что в 2024 беспроводные наушники не выделяются внешним видом, есть и приятные исключения — например, эта гарнитура с шумоподавлением Moondrop с необычным прозрачным кейсом! Однако дизайн — далеко не все, чем примечателен этот вариант. Внутри вас ожидается отличная начинка в виде Bluetooth 5.3 и свыше 16 часов автономности вместе с чехлом.

Цена: 2440 рублей

Блютуз-наушники

Надежный адаптер для зарядки телефона

Искали хороший и недорогой GaN-адаптер для зарядки? Тогда вам точно стоит присмотреться к этому от QERE. Во-первых, у него приятный внешний вид без всяческих надписей и глянцевых вставок, подверженных царапинам. Во-вторых, сразу два разъёма общей мощностью до 65 Вт, что позволяет подключить даже ноутбук. Цена — просто сказка: зарядку для телефона с высоким рейтингом в обычных магазинах сложно найти!

Цена: 1600 рублей

GaN-зарядка для телефона