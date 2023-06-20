ТОП-10 дешевых товаров с АлиЭкспресс, которые можно купить и без распродажи

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Иван Герасимов

Распродажа АлиЭкспресс позади, а это значит, что многие товары вновь подорожали. Однако это вовсе не повод не заходить на популярнейший маркетплейс — некоторые гаджеты стоят дешево и без специальных предложений. При этом продаются не только безделушки, но и отличные товары на каждый день, включая различные примочки для дома, аксессуары для смартфона и крутые устройства, о которых наверняка мечает каждый. Что купить на АлиЭкспресс на это неделе — ответили на извечный вопрос на этой неделе.

ТОП-10 дешевых товаров с АлиЭкспресс, которые можно купить и без распродажи. Вот десятка хороших товаров, которые стоит купить прямо сейчас. Фото.

Вот десятка хороших товаров, которые стоит купить прямо сейчас

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Удобная гипоалергенная подушка

Удобная гипоалергенная подушка. Эта крутая подушка сделает ваш сон крепче. Фото.

Эта крутая подушка сделает ваш сон крепче

Каждый из нас наверняка хотел бы спать с комфортом. Первое, что вам для этого понадобится — удобная гипоалергенная подушка. Нашли для вас отличную из лебяжьего пуха. В комплекте идет сразу две штуки размером 50*70 — в магазине вы такого предложения точно не встретите!

Цена: 1520 рублей

Крутая подушка

Недорогие кроссовки для бега

Недорогие кроссовки для бега. Такие брендовые кроссовки стоят намного дороже, но проще взять их у Xiaomi. Фото.

Такие брендовые кроссовки стоят намного дороже, но проще взять их у Xiaomi

Лето — прекрасное время, чтобы наконец заняться своим здоровьем. Если уже готовы начать жизнь с чистого листа и запланировали пробежку на утро, не забудьте купить эти удобные беговые кроссовки от Xiaomi. Они сделаны из сетчатого материала и имеют мягкую амортизирующую подошву, а также шнурки, которые не развяжутся. Стоят — копейки: вам лишь нужно правильно выбрать нужный размер.

Цена: 1430 рублей

Кроссовки Xiaomi

Хороший вертикальный пылесос

Хороший вертикальный пылесос. Классный вертикальный пылесос продают дешево — успейте купить. Фото.

Классный вертикальный пылесос продают дешево — успейте купить

Летом нужно как можно чаще убираться дома из-за мелкого мусора и различной пыли, которая летит из окон. Поможет вам в этом Enchen Vacuum Cleaner V2 — вертикальный ручной пылесос с трехступенчатой системой фильтрации. У него высокая сила всасывания в 14 кПа, мощность 650 Вт и 0.8-литровый пылесборник. В общем, уборка точно будет приносить радость.

Цена: 3400 рублей

Удобный пылесос

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Мощная зарядка на несколько устройств

Мощная зарядка на несколько устройств. У других производителей такие устройства будут стоить раза в 1.5 дороже. Фото.

У других производителей такие устройства будут стоить раза в 1.5 дороже

GaN-адаптеры стоят слишком дорого? Сэкономьте, купив этот блок для зарядки от Hoco на 5 устройств. Тут есть поддержка USB-A и Type-C с мощностью до 65 Вт. Но фишка в том, что от самого блока идет еще шнур, так что, по сути, он является связующим звеном и не торчит из розетки!

Цена: 2000 рублей

Мощная зарядка

Держатель для телефона в машину

Держатель для телефона в машину. У этого держателя самая простая конструкция, которая делает его долговечнее. Фото.

У этого держателя самая простая конструкция, которая делает его долговечнее

Если у вас в машине нет держателя для телефона, забирайте отличную модель, которая крепится на решетку воздуховода. Такая конструкция — самая надежная в использовании, ведь в ней попросту нечему ломаться!

Цена: 410 рублей

Держатель Baseus

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Недорогой планшет на Андроид

Недорогой планшет на Андроид. Планшет работает на Snapdragon в отличие от дешевых аналогов. Фото.

Планшет работает на Snapdragon в отличие от дешевых аналогов

Купить планшет на Андроид до 10 000 рублей — простая задача для завсегдатаев АлиЭкспресс. Вот, например, прекрасная модель с 8 Гб оперативки и 128 Гб хранилища по умолчанию, которая работает на Андроид 12 по умолчанию. Внутри чип Snapdragon, батарея на 10 000 мА*ч и слот для сим-карты — что еще нужно для счастья за такую сумму?

Цена: 9150 рублей

Хороший планшет

Блютуз наушники для телефона

Блютуз наушники для телефона. Наушники OnePlus стоят очень дешево — им не нужна распродажа. Фото.

Наушники OnePlus стоят очень дешево — им не нужна распродажа

Купить наушники для телефона — не такая уж и сложная задача в 2023 году. Но выбор лучше делать в пользу именитых производителей — например, OnePlus. Модель Buds N оборудована шумоподавлением для звонков, имеет классную форму ножки с широкой сенсорной панелью, а также приятный закругленный кейс. Радует и автономность — 7 часов без подзарядки.

Цена: от 2500 рублей

Наушники OnePlus

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Удобная полка для ванной

Удобная полка для ванной. Полка легко помещается в ограниченном пространстве и экономит место. Фото.

Полка легко помещается в ограниченном пространстве и экономит место

Еще один классный товар с Али — эта выдвижной стеллаж на колесиках. Он узкий, поэтому без проблем поместится между шкафом и стеной. У него есть три полки и крючки по краям — ну как такое может не понравиться? Перед заказом выберите нужную ширину и цвет — у продавца есть сразу несколько вариантов.

Цена: 2970 рублей

Полка для ванной

Усилитель сигнала Wi-Fi

Усилитель сигнала Wi-Fi. Усилитель сигнала очень прост в использовании и дает хорошую скорость. Фото.

Усилитель сигнала очень прост в использовании и дает хорошую скорость

Если сигнал вашего роутера не дотягивается до другой комнаты, то вам нужен усилитель сигнала Wi-Fi. Эта прекрасная модель от Xiaomi быстро настраивается через приложение и доводит сеть до другой комнаты, а всего позволяет подключить несколько десятков устройств.

Цена: 1270 рублей

Усилить Wi-Fi дома

Хороший фен для волос

Хороший фен для волос. Фен для волос имеет высокую мощность и хранится прямо в подставке. Фото.

Фен для волос имеет высокую мощность и хранится прямо в подставке

Ну, и еще один гаджет, без которого явно не обойтись — это фен для волос с ионизацией. Он легкий и достаточно тихий — до 70 дБ. Сушит длинные волосы примерно за 5 минут с мощностью до 1300 Вт, что очень полезно зимой или холодной осенью. Подставка же — отличный способ хранить фен в одном месте, не думая, куда его положить и случайно не уронить.

Цена: 2320 рублей

Фен с подставкой

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