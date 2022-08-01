ТОП-10 дешевых товаров с АлиЭкспресс, которые я купил сам и вам советую

Не каждый решается делать крупные покупки на Али, но вот заказать прикольную мелочевку любит каждый. Я — один из таких людей. За время, пока пользуюсь АлиЭкспресс, на глаза попадались разные штуки, в основном, конечно, качественные. Сегодня решил рассказать вам о 10 крутых товарах с Али, которые стоят очень дешево — некоторые из них сейчас даже дешевле, чем несколько месяцев назад. Все опробовал лично и хочу посоветовать их вам. Кстати, на часть из них сейчас действует скидка, так что, не откладывайте в долгий ящик.

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Дешевые проводные наушники

Взял себе в коллекцию дешевые проводные наушники: они всегда пригодятся, особенно, когда пользуешься МР3-плеером или работаешь с ноутбуком. У них хороший звук и неплохой микрофон, которого достаточно для записи голосовых или разговоров по видеосвязи.

Цена: 70 рублей

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Держатель для бутылки на велосипед

Давно искал хороший держатель для бутылки с водой на велосипед и нашел: дешевый, крепко держится и не дребезжит, когда едешь по кочкам. Минус — он сделан из пластика, поэтому не пытайтесь в него засунуть полуторалитровую бутылку с минералкой.

Цена: 110 рублей

Держатель для бутылки на велосипед

Набор для маникюра дешево

Чем взрослее становишься, тем больше понимаешь, что грызть ногти — отвратительная привычка. Взял себе недорогой комплект для маникюра. Он очень выгодный: в магазине одни ножницы стоят под 200 рублей, а тут сразу все инструменты из прочного материала. Возьмите, чтобы потом не покупать втридорога.

Цена: 650 рублей

Набор для маникюра

Дешевые смарт-часы

Нашел, пожалуй, самые дешевые смарт-часы на Али. Знаете, чем они отличаются от Mi Band? Ничем: все те же функции по контролю за здоровьем, уведомления, отдельное приложение. Разницы не заметил! Выглядят круто — обязательно возьмите.

Цена: 300 рублей

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Большой набор батареек

Пальчиковые батарейки никуда не делись из нашей жизни, а Али — лучший вариант купить их побольше и подешевле. Обычная батарейка, которой хватит надолго, обычно стоит около 50 рублей, тогда как на Али батарейки ZMI стоят 980 рублей за упаковку из 24 штук. Выгодно!

Цена: 980 рублей

Набор пальчиковых батареек

Настольные часы для дома

Классный зеркальный будильник купил себе просто так: показалось, что в нем есть что-то хорошее. Не ошибся: тут и радио, и термометр, и таймер. В общем, крутая штука, которая сойдет в качестве подарка другу. Сейчас она стоит даже дешевле, чем три месяца назад.

Цена: от 1460 рублей

Классные часы с проекцией

Охлаждающий коврик для животных

В жару животные не знают куда себя деть. Даже в ванной недостаточно прохладно! Взял им классный коврик: у него дышащее покрытие, благодаря чему лежать на нем классно даже в жару. А еще он легкий, так что, самостоятельные питомцы сами смогут перетащить его в удобное место.

Цена: 340 рублей

Удобная лежанка для кота

Полотенце для похода

Согласитесь, как-то не очень хочется класть на пляже обычное полотенце на песок? Именно для этого на Али есть удобное полотенце для похода: мягкое, удобное, спина на нем не потеет. А еще легко отряхивается от песка или травы.

Цена: 260 рублей

Купить полотенце для кемпинга

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Дешевая USB-флэшка

Купил себе дешевую флэшку, чтобы всегда была под рукой: занимает мало места, благодаря чему соседние порты в компьютере свободны. Выгоднее всего брать вариант от 32 Гб и больше — сейчас у продавца как раз распродажа. Единственный минус — флэшка без USB 3.0, хотя за такую стоимость это и не нужно.

Цена: 180 рублей

Дешевая флэшка

Лучшая термокружка с Алиэкспресс

Купил уже три таких термокружки: одну — себе, две другие — друзьям. Все довольны! Сам пользуюсь ею уже 4 года и не нашел минусов: не проливается, снаружи не греется, крышка удобная. Возьмите и себе.

Цена: от 550 рублей

Купить термокружку

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