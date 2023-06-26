ТОП-10 хороших товаров, которые проще купить на АлиЭкспресс, чем искать в магазинах

В последнее время многие часто говорят о том, что товары на АлиЭкспресс подорожали: из-за этого их выгоднее покупать на отечественных маркетплейсах или в офлайн-рознице. Это не совсем так: на Али по-прежнему можно встретить много хороших вещиц по низким ценам. Как минимум это касается аксессуаров для смартфона, приспособлений для дома и различных умных гаджетов. Отобрали для вас сразу 10 товаров, которые проще купить на китайском маркетплейсе, чем искать в российских магазинах. Поверьте на слово: сэкономите кучу времени и денег.

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Репитер Wi-Fi для дома

Если в одной из ваших комнат плохо ловит Wi-Fi из-за стен, просто установите недалеко от роутера усилитель сигнала. Он устанавливается напрямую в розетку, имеет 4 антенны для лучшего качества сигнала и легко настраивается через приложение. Что удобно — поддерживает как Wi-Fi 2.4 ГГц, так и 5 ГГц.

Цена: 1520 рублей

Усилитель сигнала Wi-Fi

Недорогой телевизор на Андроиде

Если хотите смотреть контент на большом экране, не тратя много денег, то обязательно обратите внимание на этот телевизор Polarline с Android TV. Работает на четырехъядерном процессоре, имеет 1 Гб оперативки и 4 Гб встроенного хранилища, чего должно хватить для всех приложений из Google Play. Он имеет диагональ 32 дюйма, поэтому такой телевизор можно смело поставить в спальную или даже на кухню.

Цена: 10 600 рублей

Телевизор Polarline

Недорогая приставка на Андроид ТВ

Впрочем, тратиться на телевизор, возможно, не стоит, когда есть поистине «народная» Андроид-приставка Tanix W2 по невысокой цене. На борту установлено от 2 до 4 Гб оперативки, а также 16-32 Гб встроенной памяти. Бокс поддерживает видео в HDR и даже комплектуется пультом с гироскопом, а о других возможностях гаджета можно узнать по ссылке ниже.

Цена: 2370 рублей

Смарт-приставка

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Недорогой мощный саундбар

Наверняка в вашей гостиной не хватает мощной колонки или саундбара с хорошим звучанием. Нашли отличный вариант по невысокой цене: работает по Bluetooth, выдает 20 Вт мощности, а еще очень стильно выглядит благодаря корпусу «под дерево». Есть даже встроенный FM-тюнер, а управлять системой можно с помощью пульта.

Цена: 2960 рублей

Саундбар для телевизора

Непроливающаяся термокружка

Говорят, реально непроливающихся термокружек не существует, но это не так! Вот отличная модель, которая обладает продуманной конструкцией и специальной прорезиненной крышкой, которая не даст жидкости вытечь наружу. Внутри даже есть специальный металлический фильтр для того, чтобы чаинки или частицы кофе не мешались во время употребления напитка. В общем, берите — точно не пожалеете!

Цена: 760 рублей

Крутая термокружка

Удобная подушка для сна

Удобная подушка — важнейший компонент хорошего сна. Нашли отличный вариант со средним уровнем мягкости и качественным наполнителем, который со временем не теряет форму. В магазинах такие точно есть, но стоить будут дороже — заказывайте прямо сейчас!

Цена: 1030 рублей

Очень хорошая подушка

Недорогие смарт-часы для телефона

KUMI KU6 Meta — определенно одни из лучших недорогих смарт-часов на рынке. Понравятся они вам не только своей ценой, но и большим экраном, наличием компаса, большим количеством циферблатов, быстрым Bluetooth 5.2, а также точными измерениями данных о здоровье. Пока они продаются со скидкой — не упустите такое выгодное предложение!

Цена: 2400 рублей

Хорошие смарт-часы

Беспроводная зарядка дешево

Наверняка ваш смартфон имеет беспроводную зарядку. Так чего же вы тратите время зря? Вот отличное зарядное устройство Hoco, на которое можно положить свой телефон, пока занимаетесь своими делами: она выдает мощность до 15 Вт, так что, телефон зарядится быстро.

Цена: 900 рублей

Зарядка Hoco

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Крутые блютуз-наушники для смартфона

Искали недорогие беспроводные наушники? Так вот же они! Это Anker Soundcore A20i с мощной батареей и поддержкой быстрой зарядке. Благодаря своему форм-фактору они хорошо сидят в ушах, а еще их легко настроить через приложение. Скорее заказывайте — это топ за свои деньги!

Цена: 2760 рублей

Блютуз-наушники для смартфона

Картхолдер для телефона

Если оплата смартфоном вам не по душе, то это не значит, что нельзя носить банковские карты с собой. Вот отличный картхолдер, который клеится на обратную сторону чехла. Есть RFID-защита, которая обезопасит вас от внезапных списаний, да и со смартфоном аксессуар выглядит очень круто.

Цена: 110 рублей

Кармашек для карт

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