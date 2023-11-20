ТОП-10 хороших товаров с AliExpress, которые стали дешевле после распродажи

Распродажа 11.11 на АлиЭкспресс подошла к концу, а значит, что многие товары снова подорожали. Однако этот тезис применим явно не ко всем: есть ряд вещей, которые скинули в цене сразу после окончания акции! В целом, это довольно нормальное явление, так как во время скидок некоторые продавцы увеличивают стоимость, а снижают ее уже после окончания распродажи. Нашли как минимум 10 товаров на каждый день — они реально подешевели после 11.11! Повербанки, аксессуары для телефона, товары для дома и многое другое — смотрите, что дешево купить на Али без скидок.

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Беспроводные наушники с хорошим звуком

1More Sonoflow — отличные беспроводные наушники с поддержкой Hi-Res, LDAC и активным шумоподавлением. Батареи способна проработать до 50 часов с включенным ANC и до 70 — с отключенным. В комплекте предусмотрен удобный чехол, поэтому гарнитура определенно стоит своих денег и не требует скидок!

Цена: 5000 рублей

Крутые наушники для телефона

Адаптер для быстрой зарядки

Нужна мощная недорогая зарядка на несколько устройств? Настоятельно рекомендую присмотреться к этой: хоть она и имеет компактные размеры, выдает до 30 Вт мощности и позволяет подключить до двух гаджетов. А еще она легкая и долговечная, так как сделана из нитрида галлия, а не кремния.

Цена: 1400 рублей

Адаптер для зарядки

Настольная лампа PlayStation

Нашли идеальный подарок для геймеров и тех, кто просто любит необычные аксессуары — лампа PlayStation в фирменными значками навигации! Она не только круто выглядит, но еще и подсвечивается разными цветами. Гаджет качественно выполнен, не пахнет пластиком и подойдет даже тем, кто не фанатеет от игр.

Цена: 850 рублей

Крутая настольная лампа

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Светодиодная гирлянда на Новый год

Новый год уже не за горами, поэтому можно начинать украшать квартиру к праздникам. Сделать ее по-праздничному яркой поможет эта светодиодная мерцающая гирлянда. Несмотря на платную доставку, она все равно дешевле и качественнее, чем в обычных магазинах, а еще у продавца есть разные модели отличающиеся по длине.

Цена: от 333 рублей

Недорогая гирлянда

Хороший защитный чехол на Самсунг

Nillkin делает поистине крутые чехлы для смартфонов. Эта модель для Samsung — не исключение: он сделан из приятного наощупь материала и имеет защиту краев от ударов. Вдобавок аксессуар закрывает камеру специальной створкой, а также проверяется на сайте на оригинальность при помощи серийного номера!

Цена: 900 рублей

Чехол на Самсунг

Недорогая электробритва Xiaomi

Какой подарок купить мужчине? Не уверены, что он фанат современных гаджетов, тогда доверьтесь классике и подарите эту удобную электробритву с тремя бреющими головками и триммером! Они подвижны и поддерживают защиту от зажатий, а снизу корпуса расположен индикатор заряда батареи. Бритва Xiaomi не боится воды от воды, поэтому точно не выйдет из строя, находясь в ванной.

Цена: 1550 рублей

Бритва Xiaomi недорого

Игровая механическая клавиатура с подсветкой

АлиЭкспресс полон интересных гаджетов, которые редко встретишь в обычных магазинах. Чего стоит эта клавиатура с большими кнопками и sRGB подсветкой! У клавиш большой ход, а еще она легко модифицируется под нужды геймеров. В отзывах все в восторге, поэтому обязан порекомендовать ее вам, так как она неплохо скинула в цене после распродажи 11.11!

Цена: 2550 рублей

Клавиатура с подсветкой

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Недорогой рюкзак на каждый день

Выбор рюкзаков на Али огромен, но реально хороших моделей крайне мало. Вот исключение из правил — отличная модель на каждый день с большим количеством отсеков. Этот недорогой рюкзак можно носить с любой одеждой, носить в нем ноутбук и даже прокладывать кабель для зарядки через специальное отверстие! Не забудьте использовать купон на скидку, чтобы покупка была еще выгоднее!

Цена: 2650 рублей

Хороший рюкзак

Мощный повербанк с быстрой зарядкой

Увидели в магазине дешевый повербанк? Не спешите его покупать: вполне вероятно, что он даже не поддерживает быструю зарядку! Вот портативка с мощностью до 65 Вт и стандартом Power Delivery. Емкость составляет 30 000 мА*ч — за счет нее и нескольких разъемов сможете «прикурить» и свой смартфон, и гаджеты друзей!

Цена: 3950 рублей

Мощный повербанк

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Какой фитнес-браслет купить в 2023

Xiaomi недавно представила Mi Band 8 Pro — лучший фитнес-браслет 2023 года. Уже спустя несколько месяцев он подешевел до уровня прошлогодней версии и его определенно стоит купить! Менее чем за 5к рублей вы получаете большой AMOLED-экран с 60 Гц, высокую автономность, встроенный GPS и точное отслеживание всех показателей здоровья. Такому устройству

Цена: 4900 рублей

Mi Band 8 Pro дешево