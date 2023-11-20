ТОП-10 хороших товаров с AliExpress, которые стали дешевле после распродажи

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Иван Герасимов

Распродажа 11.11 на АлиЭкспресс подошла к концу, а значит, что многие товары снова подорожали. Однако этот тезис применим явно не ко всем: есть ряд вещей, которые скинули в цене сразу после окончания акции! В целом, это довольно нормальное явление, так как во время скидок некоторые продавцы увеличивают стоимость, а снижают ее уже после окончания распродажи. Нашли как минимум 10 товаров на каждый день — они реально подешевели после 11.11! Повербанки, аксессуары для телефона, товары для дома и многое другое — смотрите, что дешево купить на Али без скидок.

ТОП-10 хороших товаров с AliExpress, которые стали дешевле после распродажи. Эти товары с Али подешевели после распродажи! Фото.

Эти товары с Али подешевели после распродажи!

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Беспроводные наушники с хорошим звуком

Беспроводные наушники с хорошим звуком. Наушники 1More славятся качественной сборкой и хорошим звучанием. Фото.

Наушники 1More славятся качественной сборкой и хорошим звучанием

1More Sonoflow — отличные беспроводные наушники с поддержкой Hi-Res, LDAC и активным шумоподавлением. Батареи способна проработать до 50 часов с включенным ANC и до 70 — с отключенным. В комплекте предусмотрен удобный чехол, поэтому гарнитура определенно стоит своих денег и не требует скидок!

Цена: 5000 рублей

Крутые наушники для телефона

Адаптер для быстрой зарядки

Адаптер для быстрой зарядки. Недорогая зарядка еще и очень мощная — надо брать! Фото.

Недорогая зарядка еще и очень мощная — надо брать!

Нужна мощная недорогая зарядка на несколько устройств? Настоятельно рекомендую присмотреться к этой: хоть она и имеет компактные размеры, выдает до 30 Вт мощности и позволяет подключить до двух гаджетов. А еще она легкая и долговечная, так как сделана из нитрида галлия, а не кремния.

Цена: 1400 рублей

Адаптер для зарядки

Настольная лампа PlayStation

Настольная лампа PlayStation. Лампа в стиле PS понравится даже тем, у кого нет приставки. Фото.

Лампа в стиле PS понравится даже тем, у кого нет приставки

Нашли идеальный подарок для геймеров и тех, кто просто любит необычные аксессуары — лампа PlayStation в фирменными значками навигации! Она не только круто выглядит, но еще и подсвечивается разными цветами. Гаджет качественно выполнен, не пахнет пластиком и подойдет даже тем, кто не фанатеет от игр.

Цена: 850 рублей

Крутая настольная лампа

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Светодиодная гирлянда на Новый год

Светодиодная гирлянда на Новый год. Гирлянда — не только украшение на праздники, но и просто на каждый день. Фото.

Гирлянда — не только украшение на праздники, но и просто на каждый день

Новый год уже не за горами, поэтому можно начинать украшать квартиру к праздникам. Сделать ее по-праздничному яркой поможет эта светодиодная мерцающая гирлянда. Несмотря на платную доставку, она все равно дешевле и качественнее, чем в обычных магазинах, а еще у продавца есть разные модели отличающиеся по длине.

Цена: от 333 рублей

Недорогая гирлянда

Хороший защитный чехол на Самсунг

Хороший защитный чехол на Самсунг. Чехол закрывает блок камер, который подвержен царапинам больше всего. Фото.

Чехол закрывает блок камер, который подвержен царапинам больше всего

Nillkin делает поистине крутые чехлы для смартфонов. Эта модель для Samsung — не исключение: он сделан из приятного наощупь материала и имеет защиту краев от ударов. Вдобавок аксессуар закрывает камеру специальной створкой, а также проверяется на сайте на оригинальность при помощи серийного номера!

Цена: 900 рублей

Чехол на Самсунг

Недорогая электробритва Xiaomi

Недорогая электробритва Xiaomi. Не знаете, что подарить мужчине? Выбирайте бритву! Фото.

Не знаете, что подарить мужчине? Выбирайте бритву!

Какой подарок купить мужчине? Не уверены, что он фанат современных гаджетов, тогда доверьтесь классике и подарите эту удобную электробритву с тремя бреющими головками и триммером! Они подвижны и поддерживают защиту от зажатий, а снизу корпуса расположен индикатор заряда батареи. Бритва Xiaomi не боится воды от воды, поэтому точно не выйдет из строя, находясь в ванной.

Цена: 1550 рублей

Бритва Xiaomi недорого

Игровая механическая клавиатура с подсветкой

Игровая механическая клавиатура с подсветкой. Клавиатура подойдет и геймерам, и тем, кто просто любит крупные олдскульные клавиши. Фото.

Клавиатура подойдет и геймерам, и тем, кто просто любит крупные олдскульные клавиши

АлиЭкспресс полон интересных гаджетов, которые редко встретишь в обычных магазинах. Чего стоит эта клавиатура с большими кнопками и sRGB подсветкой! У клавиш большой ход, а еще она легко модифицируется под нужды геймеров. В отзывах все в восторге, поэтому обязан порекомендовать ее вам, так как она неплохо скинула в цене после распродажи 11.11!

Цена: 2550 рублей

Клавиатура с подсветкой

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Недорогой рюкзак на каждый день

Недорогой рюкзак на каждый день. В рюкзак поместится ноутбук до 17 дюймов — для него есть отдельный отсек. Фото.

В рюкзак поместится ноутбук до 17 дюймов — для него есть отдельный отсек

Выбор рюкзаков на Али огромен, но реально хороших моделей крайне мало. Вот исключение из правил — отличная модель на каждый день с большим количеством отсеков. Этот недорогой рюкзак можно носить с любой одеждой, носить в нем ноутбук и даже прокладывать кабель для зарядки через специальное отверстие! Не забудьте использовать купон на скидку, чтобы покупка была еще выгоднее!

Цена: 2650 рублей

Хороший рюкзак

Мощный повербанк с быстрой зарядкой

Мощный повербанк с быстрой зарядкой. Мощный повербанк отдают с хорошей скидкой. Фото.

Мощный повербанк отдают с хорошей скидкой

Увидели в магазине дешевый повербанк? Не спешите его покупать: вполне вероятно, что он даже не поддерживает быструю зарядку! Вот портативка с мощностью до 65 Вт и стандартом Power Delivery. Емкость составляет 30 000 мА*ч — за счет нее и нескольких разъемов сможете «прикурить» и свой смартфон, и гаджеты друзей!

Цена: 3950 рублей

Мощный повербанк

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Какой фитнес-браслет купить в 2023

Какой фитнес-браслет купить в 2023. Mi Band 8 Pro определенно стоит купить в 2023 году. Фото.

Mi Band 8 Pro определенно стоит купить в 2023 году

Xiaomi недавно представила Mi Band 8 Pro — лучший фитнес-браслет 2023 года. Уже спустя несколько месяцев он подешевел до уровня прошлогодней версии и его определенно стоит купить! Менее чем за 5к рублей вы получаете большой AMOLED-экран с 60 Гц, высокую автономность, встроенный GPS и точное отслеживание всех показателей здоровья. Такому устройству

Цена: 4900 рублей

Mi Band 8 Pro дешево

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