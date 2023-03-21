ТОП-10 классных товаров с распродажи АлиЭкспресс, которые вы захотите купить прямо сейчас

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Иван Герасимов

На АлиЭкспресс началась Великая Китайская распродажа, которая продлится до 26 марта. Это значит, что любой желающий сможет наконец купить крутые товары по низкой цене, которые были отложены до лучших времен в корзину. Местами скидка достигает 60-70% — такое пропускать точно нельзя! Если вдруг вы полистали подборку на главной странице маркетплейса и не нашли ничего достойного, загляните в нашу статью: здесь есть 10 отличных товаров со скидкой, которые точно пригодятся.

ТОП-10 классных товаров с распродажи АлиЭкспресс, которые вы захотите купить прямо сейчас. На АлиЭкспресс началась мощная распродажа, которую нельзя пропускать. Фото.

На АлиЭкспресс началась мощная распродажа, которую нельзя пропускать

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Карманный Wi-Fi роутер

Карманный Wi-Fi роутер. Хотспот выдает до 150 мбит/с для комфортного просмотра контента. Фото.

Хотспот выдает до 150 мбит/с для комфортного просмотра контента

Близится весна, а это значит, что к дачному сезону нужно подготовиться заранее. Чтобы не остаться без интернета во время отдыха, вам пригодится карманный роутер: он работает от аккумулятора на 2100 мА*ч и поддерживает все частоты LTE, которые есть в России. Сможете подключить до 10 устройств и ни в чем себе не отказывать!

Цена: 2520 рублей

Карманный хотспот

Гибкий светильник на прищепке

Гибкий светильник на прищепке. Светильник надежно крепится за спинку кровати и гнется в любую сторону. Фото.

Светильник надежно крепится за спинку кровати и гнется в любую сторону

Любите читать книги перед сном? Тогда вам точно пригодится гибкий светильник с прищепкой: он легко крепится на спинку кровати или любую другую поверхность. Питается от USB, а это значит, что под рукой достаточно иметь повербанк вместо розетки. Вдобавок у него есть несколько режимов свечения, в том числе, теплый свет с защитой для глаз.

Цена: 430 рублей

Светильник с прищепкой

Недорогие кроссовки для бега

Недорогие кроссовки для бега. В этих кроссовках можно бегать не только на дорожке в зале, но и на улице. Фото.

В этих кроссовках можно бегать не только на дорожке в зале, но и на улице

Решили начать жизнь с нуля и уже купили абонемент в спортзал? Не торопитесь: для начала нужно хорошенько экипироваться. В этом вам пригодятся хорошие кроссовки с амортизирующей подошвой. Они сделаны из дышащего материала, поэтому ноги не будут потеть. Тренировки пройдут с комфортом!

Цена: 1580 рублей

Кроссовки недорого

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Носки для тренировок

Носки для тренировок. Носки с прорезиненной подошвой не дадут вам подскользнуться во время тренировки. Фото.

Носки с прорезиненной подошвой не дадут вам подскользнуться во время тренировки

Конечно же, помимо кроссовок важно выбрать хорошие носки с резиновой подошвой — так нога не будет скользить ни в кроссовках, ни на полу в спортзале, если решите заняться йогой или пилатесом. Избежите травм и дискомфорта во время занятий спортом.

Цена: 260 рублей

Спортивные носки

Недорогой смартфон на Андроид

Недорогой смартфон на Андроид. Недорогой Редми отдают по очень хорошей цене, которой нет в обычных магазинах. Фото.

Недорогой Редми отдают по очень хорошей цене, которой нет в обычных магазинах

На АлиЭкспресс также подешевели смартфоны: сейчас Redmi 10C предлагают по приятной цене, которой не найти в офлайн рознице. Недорогой смартфон работает на Snapdragon 680 и имеет неплохую камеру на 50 мегапикселей. Заряжать его часто не придется — аккумулятора на 5000 мА*ч хватит надолго. Забирайте, пока цена снова не поднялась!

Цена: 8800 рублей

Купить Redmi 10C

Бинокль с ночным видением

Бинокль с ночным видением. В бинокле также предусмотрен зум, чтобы изображение можно было увеличить. Фото.

В бинокле также предусмотрен зум, чтобы изображение можно было увеличить

Нашли крутой гаджет, который точно пригодится охотникам и туристам — бинокль с ночным видением. Тепловизор позволит пользоваться устройством в ночи, а встроенный слот для флешки — записывать увиденное прямо на съемный носитель. Неожиданный гаджет, но по очень приятной цене!

Цена: 3040 рублей

Бинокль с тепловизором

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Недорогой адаптер для зарядки

Недорогой адаптер для зарядки. Это очень хороший адаптер, о покупке которого вы точно не пожалеете. Фото.

Это очень хороший адаптер, о покупке которого вы точно не пожалеете

Не забудьте порадовать и собственный смартфон: на Али сейчас серьезно подешевели адаптеры для зарядки. Один из лучших — от Hoco — сейчас отдают по смешной цене. Он поддерживает стандарты Power Delivery и Quick Charge, поэтому подойдет для любого устройства. 20 Вт — неплохая мощность за такие деньги!

Цена: 520 рублей

Адаптер Hoco

Хорошая бритва для мужчин

Хорошая бритва для мужчин. Бритву можно брать с собой в поездки — много места она не займет. Фото.

Бритву можно брать с собой в поездки — много места она не займет

Хотите выглядеть превосходно? Вот отличная бритва Xiaomi Mijia с приятным минималистичным дизайном и индикатором заряда. Внутри нее — встроенный аккумулятор, а подзаряжается бритва от Type-C. Ранее бритва стоила в районе 1000 рублей, но сейчас ее отдают еще дешевле. У вас есть пара дней до того, как она снова подорожает.

Цена: 740 рублей

Бритва Xiaomi

Недорогие блютуз наушники

Недорогие блютуз наушники. Наушники Ugreen точно порадуют вас своим качественным звучанием. Фото.

Наушники Ugreen точно порадуют вас своим качественным звучанием

Блютуз-наушники вовсе не обязательно стоят бешеных денег. За две с небольшим тысячи рублей можно купить отличную гарнитуру от Ugreen: у нее мощные аккумуляторы, удачный форм-фактор, поддержка различных аудиокодеков и Bluetooth 5.0 для быстрого подключения. Сможете не только слушать музыку, но и разговаривать по телефону без помех — для этого как раз предусмотрены высококачественные микрофоны.

Цена: 2100 рублей

Наушники Ugreen

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USB-хаб для компьютера

USB-хаб для компьютера. Решить проблему нехватки USB-разъёмов можно с помощью этого концентратора. Фото.

Решить проблему нехватки USB-разъёмов можно с помощью этого концентратора

В современных ноутбуках не так много разъёмов USB, но решается это очень просто — с помощью удобного разветвителя. В нем есть сразу 4 входа USB-A. Сможете одновременно подключить все свои гаджеты, чтобы работать было удобнее.

Цена: 760 рублей

Разветвитель для компьютера

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