ТОП-10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые нужно купить, пока есть деньги

На АлиЭкспресс море различных товаров, среди которых попадаются полезные устройства и не очень. Порой, и сам не знаешь, нужен ли гаджет или нет: откладываешь его в «Избранное» и забываешь. Мысль о том, что нужно было брать, появляется, когда заканчиваются деньги. Чтобы не жалеть об упущенном товаре, заказывайте их сразу, благо сейчас на АлиЭкспресс распродажа — многие товары отдают за бесценок. Выбрали для вас десять крутых гаджетов, которые точно нужно купить, пока есть средства на карте: тут и полезные устройства для дома, для автомобиля, смартфона и компьютера!

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Спортивные смарт часы

Компания Hoco делает уйму вещей на разный вкус и кошелек. В списке гаджетов можно найти спортивные смарт-часы по низкой цене. Что они умеют? Все то, что и более дорогие аналоги: отображают уведомления, синхронизируются с телефоном, считают шаги и другие показатели активности.

Цена: 1830 рублей

Спортивные часы Hoco

Мини пылесос для клавиатуры

Перфорация в клавиатуре постоянно подвергается попаданию мусора, крошек, волосы или пыли. Избавиться от них, не прибегая к перевороту и встряске клавиатуры, поможет мини-пылесос Baseus: он имеет встроенный перезаряжаемый аккумулятор и компактные размеры, сохраняя необходимую мощность для всасывания мусора. Также подойдет для чистки других поверхностей, например, для труднодоступных мест в машине.

Цена: 1220 рублей

Мини-пылесос Baseus

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Недорогие блютуз наушники

Существуют ли недорогие беспроводные наушники? Да их тьма. Но выбирать их нужно очень внимательно: среди всех вариантов выделяется гарнитура от Baseus, которая имеет проверенный форм-фактор, сенсорную панель для управления касанием, хороший аккумулятор и удобный кейс. Пожалуй, лучшие TWS-наушники до 1000 рублей!

Цена: 865 рублей

Наушники Baseus

Подставка для вина

Хотите красиво хранить вино в новом мини-баре, но производитель не положил в комплект специальную полку? Закажите ее на Али! Можно разместить четыре бутылки напитка или сразу стопку банок с прохладительными напитками, чтобы выглядело красиво!

Цена: 110 рублей

Подставка для вина

Диспенсер для пива

Открывать пенное правильно и наливать с умом умеет не каждый: в стакане даже у самых настоящих фанатов частенько оказывается больше пены, чем самой жидкости. Чтобы не растрачивать прохладный напиток богов впустую, возьмите удобный диспенсер: он подойдет и для кваса в алюминиевой банке, и для колы. Можно взять комплект из двух устройств — так будет выгоднее!

Цена: от 780 рублей

Диспенсер для пива

Триммер для волос в носу

Одна из проблем современного мужчины — наличие волос в носу, с которыми выглядишь неопрятно. Чтобы этого избежать, забирайте с полки АлиЭкспресса триммер от Xiaomi: компактный, работает от пальчиковой батарейки и недорогой. Потом спасибо скажете!

Цена: 580 рублей

Триммер для волос в носу Xiaomi

Защитное стекло для Самсунга S22

Найти качественное защитное стекло для Samsung Galaxy S22 очень непросто. Какое выбрать, чтобы оно не отклеилось, не покрылось пузырями и не треснуло через месяц? Отрываю от сердца: купил сразу несколько таких и раздал друзьями. Пользуются уже почти год и не знают проблем.

Цена: 530 рублей

Защитное стекло для Samsung Galaxy S22

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Блютуз приемник в машину

Не каждый автомобиль оборудован мультимедиа с экраном и Android Auto. Чтобы не заморачиваться с установкой новой «головы» просто установите Bluetooth-адаптер от Hoco, который позволяет управлять воспроизведением, отвечать на звонки и даже подключать через разъём смартфон напрямую.

Цена: 500 рублей

Bluetooth-адаптер в машину

Зарядка на несколько устройств

GaN-зарядки — будущее индустрии аксессуаров. Правду говорят, что такие устройства дешевле и долговечнее: мой друг приобрел точно такой же и пользуется без проблем уже второй год, попутно заряжая два гаджета одновременно. Кстати, благодаря суммарным 65 Вт устройства заряжаются довольно быстро.

Цена: 280 рублей

Адаптер для зарядки

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Автомобильный компрессор

Возьмите компактный насос для автомобиля к себе в коллекцию: он не похож на традиционные аналоги! Очень быстро подкачивает колеса, а в более дорогих комплектациях имеет цифровой дисплей. Опять же, намного удобнее тех насосов, которые продаются в магазинах, да еще и дешевле!

Цена: от 1000 рублей

Автомобильный компрессор