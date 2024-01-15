ТОП-10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые сильно подешевели после Нового года. Налетай!

АлиЭкспресс радовал нас скидками на протяжении всего 2023 года. Однако сразу после праздников многие заметили, что цены на товары подросли без видимых на то причин. Возможно, это действительно так, но есть и те вещицы, которые неплохо подешевели! Теперь их может купить себе каждый из нас, даже если до зарплаты еще далеко. Крутой рюкзак, разные зарядки для гаджетов, лучший фитнес-браслет 2023 года и многое другое — торопись забрать все это себе, пока продавцы не успели поднять цены!

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Адаптер GaN с быстрой зарядкой

Адаптер для зарядки — атрибут любого современного владельца смартфона. При этом многие думают, что долговечные GaN-адаптеры стоят бешеных денег, но это не так! Вот отличная модель с двумя разъёмами Type-C и пиковой мощностью в 30 Вт — этого достаточно для любого смартфона или планшета.

Цена: 780 рублей

Адаптер для зарядки

Компактный кнопочный телефон

Практика показывает, что кнопочные телефоны пользуются спросом даже в 2024 году. Это безопасный и долговечный гаджет: вот такую модель можно купить для ребенка! Недорогой мобильник позволит оставаться на связи и даже поддерживает карты памяти!

Цена: 1160 рублей

Кнопочный телефон

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Беспроводная зарядка 3-в-1

Заряжайте все свои гаджеты одновременно! Наиболее универсальна эта беспроводная зарядка: она подойдет и для смартфонов, и для наушников. Сверху даже есть крепление для смарт-часов, поэтому гаджет можно смело подарить фанату Apple.

Цена: 1550 рублей

Беспроводная зарядка

Фитнес-браслет Mi Band 8

В 2023 году Xiaomi представила Mi Band 8 — объективно лучший фитнес-браслет на рынке. Нет сомнений, что и в 2024 году он будет актуален: знакомый форм-фактор, мощная батарея, дисплей с 60 Гц — все это может стать вашим почти за 3000 рублей.

Цена: 3080 рублей

Mi Band дешево

Хорошая беспроводная колонка

Несмотря на обилие беспроводных колонок на АлиЭкспресс, далеко не все они высокого качества. Однако хорошие все-таки есть: например, эта от Tribit с двумя встроенными динамиками по 8 Вт и сабвуфером. За связь здесь отвечает Bluetooth 5.0, за защиту от воды — сертификация IP67. Есть кнопки для управления воспроизведением, а также мощный аккумулятор на 4400 мА*ч, которого хватит на сутки работы.

Цена: 4130 рублей

Беспроводная колонка

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Чехол на руку для смартфона

В Новом году вы наверняка захотите начать жизнь с чистого листа, например, заняться спортом. Уже купили абонемент в зал? Тогда не забудьте и этот чехол для смартфона на руку, чтобы не задумываться о том, куда его сложить. Он надежно крепится и позволяет сложить в кармашки различную мелочь вроде карточек и наушников. Доставка платная, но это все равно дешевле, чем покупать в обычном магазине.

Цена: 80 рублей (без учета доставки)

Спортивный чехол

Стильный прикроватный будильник

Этот прикроватный будильник — не просто стильный аксессуар, но и довольно надежный гаджет, который поможет вам не проспать работу или тренировку. В основе лежит яркий LED-дисплей с кучей различных индикаторов, который видно даже из другого конца комнаты. А еще он отличается устойчивой ножкой и сенсорным управлением, расположенным на верхней части.

Цена: 1280 рублей

Крутой будильник

Дешевые беспроводные наушники

Hoco — эксперт в области создания недорогих гаджетов, отличающихся высоким качеством. Не верите? Тогда попробуйте эти беспроводные наушники: они ничем не хуже AirPods, совместимы с любым смартфоном, а стоят — чуть ли не в 10 раз дешевле. Отличный подарок самому себе, не так ли?

Цена: 1490 рублей

Наушники Hoco

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Крутой недорогой рюкзак

Ну, а все вещи на тренировку без проблем поместятся в этот стильный рюкзак. В его дизайне нет ничего особенного, зато внутри — масса места! Несколько карманов идеально подходят для того, чтобы сложить разные мелочи.

Цена: 1580 рублей

Рюкзак на каждый день

Резинка для фитнеса

Кстати, если собой заняться хочется, но в зал идти нет ни сил, ни желания, рекомендую вот такие резинки для фитнеса. С их помощью сможете привести мышцы в тонус в домашних условиях. Цена — просто сказка, а пользы — хоть отбавляй. Взяв несколько резинок разной жесткости сможете увеличивать нагрузку и сэкономить на абонементе в фитнес-клуб.

Цена: 310 рублей

Резинки для тренировок