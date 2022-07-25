ТОП-10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые стоят очень дешево

АлиЭкспресс обычно предлагает товары по низкой цене, поэтому мы редко ищем еще более дешевые варианты. А зря: если копнуть глубже, то можно найти те же гаджеты выгоднее. Казалось бы, куда еще дешевле, но переживать не стоит — достаточно взглянуть на отзывы от покупателей и все встанет на свои места. Нашли для вас десяток отличных товаров, которые стоят неприлично дешево. Никакого обмана — все проверено: высокая оценка, большое количество заказов и хорошие отзывы покупателей. Обязательно закупитесь, пока продавец не заметил просчета и не увеличил цену!

❗️ Кстати, еще больше отличных товаров вы сможете найти в Телеграм-канале "Сундук Али-Бабы"

Wi-Fi ретранслятор Xiaomi

Если в вашей квартире несколько комнат, то в одной из них наверняка плохо ловит Wi-Fi. Это связано не с качеством сигнала, а с количеством препятствий в виде дверей и стен. Установите поблизости ретранслятор от Xiaomi: благодаря ему интернет будет ловить везде, тем более, что устройство продают по какой-то смешной цене.

Цена: 860 рублей

Ретранслятор Xiaomi

Водонепроницаемая сумка

Водонепроницаемая сумка — классный аксессуар не только для любителей туризма и активного отдыха, но и для тех, кто частенько отдыхает на пляже или возле речки. С ней ваши вещи не промокнут и не утонут. Обязательно возьмите, потому что такой товар стоит намного дороже.

Цена: 240 рублей

Водонепроницаемая сумка

Хорошая GaN-зарядка на несколько устройств

GaN-адаптеры — это будущее. Благодаря им зарядки должны стать дешевле, а батареи в смартфонах будут умирать не так быстро. Возьмите крутой адаптер на несколько устройств: у него 4 разъёма USB, а мощность достигает 100 Вт.

Цена: 3050 рублей

Купить GaN-адаптер дешево

Дешевый компактный квадрокоптер

Многие мечтают о квадрокоптерах, но думают, что это громоздкие дроны, которые еще и стоят не менее 10-15 тысяч. Это не так! Устройство может быть размером с ладонь, зато в нем есть и 4К-камера, и джойстик для управления, а съёмку можно вести в формате 360 градусов. Такие гаджеты на дороге не валяются да и стоят обычно заметно больше.

Цена: 2830 рублей

Купить квадрокоптер

Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь

Недорогие смарт-часы

А вот уж чего точно не ожидаешь найти дешево — так это крутых смарт-часов. Да, представляете, менее чем за 1000 рублей можно купить хорошие, в которых и защита от влаги, и крупный экран, и мощная батарея. Во всяком случае, пользователи в отзывах не дадут соврать — это топчик за свои деньги.

Цена: 980 рублей

Дешевые смарт-часы

Набор для готовки на природе

Каким бы турист ни был выносливым, но рано или поздно ему захочется плотно поесть. Для этого необязательно носить тонну разных котелков — достаточно одного набора. Например, такой: у продавца в наличии есть разные объёмы и комплектации, но в целом — это намного дешевле, чем в других онлайн-магазинах.

Цена: от 1550 рублей

Походная кухня

Кружка для напитков

Лучший способ не разбить кружку — это купить ее сразу металлической. К счастью, сейчас такие вещи делают очень красивыми. Так что, возьмите себе в коллекцию такую с необычным дизайном: летом в нее идеально наливать охлаждающие напитки, которые не так быстро нагреются.

Цена: 200 рублей

Щетка для животных

В России сделали свою альтернативу Android на базе Linux

Щетка для животных

Не все животные почему-то любят щетки-чесалки из зоомагазинов: кому-то они кажутся удобными, другим — не очень приятно. В общем, тут есть классный вариант на Али: кончики иголок имеют насадки, которые смягчают процесс и не делают больно, а по ситуации можно выставить длину иголок по своему усмотрению. В зоомагазинах чесалки стоят дороже да и подобной функциональности нет.

Цена: 450 рублей

Купить щетку для животных

Mi Band 6 по низкой цене

Один из любимых гаджетов Xiaomi можно ухватить по смешной цене! Прошел ровно год с момента выхода Mi Band 6, а он подешевел почти в два раза. Нужно срочно брать, ведь разницы между прошлогодней версией и Mi Band 7 практически нет. Обратите внимание на то, что у некоторых гаджетов из списка китайская прошивка, что, впрочем, не так уж и страшно.

Цена: от 1990 рублей

Купить Mi Band 6 дешево

Чехол для смартфона на руку

Все еще мучаетесь, бегая по утрам со смартфоном в руке? Перестаньте заниматься вредительством и возьмите себе чехол на руку: в него влезет любой смартфон, есть отверстие, чтобы протянуть наушники, а изнутри установлена дышащая сеточка. Покупатели счастливы, поэтому отзывы отличные!

Цена: 270 рублей

Купить Mi Band 6 дешево