ТОП-10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые я до сих пор не купил и жалею

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Иван Герасимов

Наверняка у каждого в корзине на АлиЭкспресс отложено несколько товаров, покупка которых все время откладывается. В своей корзине я насчитал около 20, но среди них выбрал самые достойные, которыми не зазорно поделиться с вами. Компактная блютуз-колонка, мощная зарядка для гаджетов, конструктор на радиоуправлении, товары для дома и просто хорошие аксессуары — все это я закажу уже в ближайшее время, а возможно, и вы захотите. Сейчас они стоят вполне вменяемых денег даже без распродажи, так что, лучше поторопиться!

ТОП-10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые я до сих пор не купил и жалею. Не купил эти товары с Али и очень жалею. Не повторяйте моих ошибок. Фото.

Не купил эти товары с Али и очень жалею. Не повторяйте моих ошибок

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Мощная зарядка на несколько гаджетов

Мощная зарядка на несколько гаджетов. Этот адаптер — палочка-выручалочка, которая подзарядит гаджеты в нужный момент. Фото.

Этот адаптер — палочка-выручалочка, которая подзарядит гаджеты в нужный момент

Я давно мечтаю о мощной зарядке, которая может вернуть к жизни сразу несколько гаджетов. GaN-адаптер Baseus как раз соответствует моим критериям: в нем сразу 3 разъёма (2 USB-A и 1 Type-C), которые поддерживают Power Delivery и Quick Charge. Общая мощность составляет до 30 Вт — как раз хватит для смарт-часов и смартфона.

Цена: 1540 рублей

Зарядка Baseus

Чехол для телефона на руку

Чехол для телефона на руку. Тренироваться с таким чехлом нереально удобно, особенно, если это бег на улице. Фото.

Тренироваться с таким чехлом нереально удобно, особенно, если это бег на улице

На тренировки я всегда беру с собой исключительно плеер, а мог бы — смартфон. К сожалению, постоянно откладываю в долгий ящик покупку этого наручного чехла, а зря: в него можно сложить не только гаджет с наушниками, но и карты с ключами. Уже добавил в корзину, чтобы не забыть!

Цена: 800 рублей

Спортивный чехол

Компактная блютуз колонка

Компактная блютуз колонка. Колонка Hoco также защищена от воды — можно брать на дачу или на пляж. Фото.

Колонка Hoco также защищена от воды — можно брать на дачу или на пляж

Без Bluetooth-колонки не обходится ни одна вылазка на природу. Hoco — одна из лучших на рынке, так сказать, топ за свои деньги: держит заряд до 5 часов, обладает хорошим объемным звучанием и весит всего 130 г! Есть FM-радио и поддержка карт памяти — все для того, чтобы вы не остались без музыки. Надо брать!

Цена: 1680 рублей

Колонка для телефона

Оказывается, у Samsung есть эксклюзивный процессор Snapdragon. Поэтому их смартфоны мощнее Xiaomi

IP-камера наблюдения для дома

IP-камера наблюдения для дома. Камеру можно расположить в любой точке дома, чтобы следить за порядком. Фото.

Камеру можно расположить в любой точке дома, чтобы следить за порядком

Всегда было интересно, чем занимаются животные, пока меня нет дома. Эта IP-камера наблюдения с высоким разрешением, распознаванием движения и ночным видением в принципе идеально подходит для контроля квартиры и легко подключается к Wi-Fi. Она даже пишет звук, а посмотреть «прямой эфир» можно с любого смартфона.

Цена: 1490 рублей

Веб-камера для дома

Яркий велосипедный фонарь

Яркий велосипедный фонарь. Фонарик с мощной батареей точно вам пригодится во время поездок вечером. Фото.

Фонарик с мощной батареей точно вам пригодится во время поездок вечером

Поставил дешевый велосипедный фонарик и пожалел — этот же намного лучше! У продавца есть сразу несколько комплектаций с большим количеством лампочек и, соответственно, повышенной яркостью. Он и работает дольше, и легко подзаряжается через Type-С. Уже заказал и вам советую!

Цена: от 1600 рублей

Фара для велосипеда

Хорошая приставка на Андроид ТВ

Хорошая приставка на Андроид ТВ. Эта приставка — одна из лучших на рынке. Можно смело брать. Фото.

Эта приставка — одна из лучших на рынке. Можно смело брать

Старый телевизор легко превратить в Смарт ТВ. Более того, это не так дорого как кажется — подойдет эта Андроид-приставка от «народного» бренда Vontar. Есть несколько комплектаций, начиная с 4 Гб оперативки и 32 Гб хранилища. Можно выбрать больше, а также дополнить комплект пультом — все равно дешевле, чем покупать новый телевизор.

Цена: от 2400 рублей

Приставка на Андроид ТВ

Лучшие аксессуары для телевизора на Андроид ТВ, которые я советую купить как можно скорее

Стильная гирлянда из шаров для дома

Стильная гирлянда из шаров для дома. Гирлянда из шариков украсит любую квартиру да и стоит недорого. Фото.

Гирлянда из шариков украсит любую квартиру да и стоит недорого

Чтобы украсить дом, не нужно тратить большого огромную сумму. Вот эта гирлянда из шаров — удачное и недорогое решение: она даже работает от USB! Выглядит очень симпатично, а остается всего-то выбрать длину и яркость светодиодов. Продавец доставит все за считанные дни — как раз будет время придумать, куда ее пристроить.

Цена: от 500 рублей

Разноцветная гирлянда

Конструктор на радиоуправлении

Конструктор на радиоуправлении. От конструктора на радиоуправлении не откажется любой взрослый мужчина! Фото.

От конструктора на радиоуправлении не откажется любой взрослый мужчина!

Давно присмотрел конструктор вездехода на радиоуправлении, но все никак не закажу, и очень жалею! В нем много деталей, а также движок на аккумуляторе: конструкция трансформируется — можно собрать робота. Да и цена приятная — в отечественной рознице за такой гаджет просят заметно больше.

Цена: 2900 рублей

Конструктор экскаватора

Проводные наушники JBL недорого

Проводные наушники JBL недорого. Наушники JBL дешевле всего покупать на Али. Фото.

Наушники JBL дешевле всего покупать на Али

Компания JBL ушла из России, но ее гаджеты можно достать на Али. Например, эти надежные проводные наушники, которым сноса нет: качественное звучание и микрофон, хорошая сборка и кабель, который годами не рвется. Подойдет на каждый день и точно не разочарует хоть при подключении к смартфону, хоть к ноутбуку.

Цена: 400 рублей

Наушники JBL

4 отличных смартфона для студентов и не только

Подставка для ноутбука

Подставка для ноутбука. Подставка выдерживает практически любой ноутбук или планшет. Фото.

Подставка выдерживает практически любой ноутбук или планшет

Windows-ноутбуки имеют свойство греться, причем делают это постоянно. Эта алюминиевая подставка дает необходимый объем воздуха для охлаждения, а также позволяет удобно работать или смотреть фильмы. Угол и высота регулируются, а расположить можно даже планшет без чехла, не боясь, что он поцарапается — снизу установлены специальные подушечки, которые не дают корпусу соприкасаться с подставкой.

Цена: 1870 рублей

Металлическая подставка

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