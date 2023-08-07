ТОП-10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые я до сих пор не купил и жалею

Наверняка у каждого в корзине на АлиЭкспресс отложено несколько товаров, покупка которых все время откладывается. В своей корзине я насчитал около 20, но среди них выбрал самые достойные, которыми не зазорно поделиться с вами. Компактная блютуз-колонка, мощная зарядка для гаджетов, конструктор на радиоуправлении, товары для дома и просто хорошие аксессуары — все это я закажу уже в ближайшее время, а возможно, и вы захотите. Сейчас они стоят вполне вменяемых денег даже без распродажи, так что, лучше поторопиться!

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Мощная зарядка на несколько гаджетов

Я давно мечтаю о мощной зарядке, которая может вернуть к жизни сразу несколько гаджетов. GaN-адаптер Baseus как раз соответствует моим критериям: в нем сразу 3 разъёма (2 USB-A и 1 Type-C), которые поддерживают Power Delivery и Quick Charge. Общая мощность составляет до 30 Вт — как раз хватит для смарт-часов и смартфона.

Цена: 1540 рублей

Зарядка Baseus

Чехол для телефона на руку

На тренировки я всегда беру с собой исключительно плеер, а мог бы — смартфон. К сожалению, постоянно откладываю в долгий ящик покупку этого наручного чехла, а зря: в него можно сложить не только гаджет с наушниками, но и карты с ключами. Уже добавил в корзину, чтобы не забыть!

Цена: 800 рублей

Спортивный чехол

Компактная блютуз колонка

Без Bluetooth-колонки не обходится ни одна вылазка на природу. Hoco — одна из лучших на рынке, так сказать, топ за свои деньги: держит заряд до 5 часов, обладает хорошим объемным звучанием и весит всего 130 г! Есть FM-радио и поддержка карт памяти — все для того, чтобы вы не остались без музыки. Надо брать!

Цена: 1680 рублей

Колонка для телефона

Оказывается, у Samsung есть эксклюзивный процессор Snapdragon. Поэтому их смартфоны мощнее Xiaomi

IP-камера наблюдения для дома

Всегда было интересно, чем занимаются животные, пока меня нет дома. Эта IP-камера наблюдения с высоким разрешением, распознаванием движения и ночным видением в принципе идеально подходит для контроля квартиры и легко подключается к Wi-Fi. Она даже пишет звук, а посмотреть «прямой эфир» можно с любого смартфона.

Цена: 1490 рублей

Веб-камера для дома

Яркий велосипедный фонарь

Поставил дешевый велосипедный фонарик и пожалел — этот же намного лучше! У продавца есть сразу несколько комплектаций с большим количеством лампочек и, соответственно, повышенной яркостью. Он и работает дольше, и легко подзаряжается через Type-С. Уже заказал и вам советую!

Цена: от 1600 рублей

Фара для велосипеда

Хорошая приставка на Андроид ТВ

Старый телевизор легко превратить в Смарт ТВ. Более того, это не так дорого как кажется — подойдет эта Андроид-приставка от «народного» бренда Vontar. Есть несколько комплектаций, начиная с 4 Гб оперативки и 32 Гб хранилища. Можно выбрать больше, а также дополнить комплект пультом — все равно дешевле, чем покупать новый телевизор.

Цена: от 2400 рублей

Приставка на Андроид ТВ

Лучшие аксессуары для телевизора на Андроид ТВ, которые я советую купить как можно скорее

Стильная гирлянда из шаров для дома

Чтобы украсить дом, не нужно тратить большого огромную сумму. Вот эта гирлянда из шаров — удачное и недорогое решение: она даже работает от USB! Выглядит очень симпатично, а остается всего-то выбрать длину и яркость светодиодов. Продавец доставит все за считанные дни — как раз будет время придумать, куда ее пристроить.

Цена: от 500 рублей

Разноцветная гирлянда

Конструктор на радиоуправлении

Давно присмотрел конструктор вездехода на радиоуправлении, но все никак не закажу, и очень жалею! В нем много деталей, а также движок на аккумуляторе: конструкция трансформируется — можно собрать робота. Да и цена приятная — в отечественной рознице за такой гаджет просят заметно больше.

Цена: 2900 рублей

Конструктор экскаватора

Проводные наушники JBL недорого

Компания JBL ушла из России, но ее гаджеты можно достать на Али. Например, эти надежные проводные наушники, которым сноса нет: качественное звучание и микрофон, хорошая сборка и кабель, который годами не рвется. Подойдет на каждый день и точно не разочарует хоть при подключении к смартфону, хоть к ноутбуку.

Цена: 400 рублей

Наушники JBL

4 отличных смартфона для студентов и не только

Подставка для ноутбука

Windows-ноутбуки имеют свойство греться, причем делают это постоянно. Эта алюминиевая подставка дает необходимый объем воздуха для охлаждения, а также позволяет удобно работать или смотреть фильмы. Угол и высота регулируются, а расположить можно даже планшет без чехла, не боясь, что он поцарапается — снизу установлены специальные подушечки, которые не дают корпусу соприкасаться с подставкой.

Цена: 1870 рублей

Металлическая подставка