ТОП-10 крутых товаров с AliExpress, которые ищут чаще всего

На AliExpress часто попадаются классные товары, которые действительно могут пригодиться в хозяйстве. К сожалению, иногда попадается откровенное барахло. Мы не хотим рассказывать вам о ерунде, поэтому проанализировали, что ищут пользователи чаще всего и отобрали действительно нужные штуки: оказалось, чаще всего людям нужны товары для дома, здоровья или смартфона. Не будем спорить — вещи и вправду необходимые. Отобрали для вас самый сок — срочно читайте, добавляйте в «Избранное», а лучше заказывайте прямо сейчас, пока действует скидка!

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Многофункциональный нож

Лето уже наступило, а это значит, что сезон сплавов и посиделок на даче уже открыт. Добавьте к этому еще появление грибов в начале августа, а также сбор урожая. Под рукой всегда должен быть надежный, но компактный инструмент: швейцарский нож с разными лезвиями всегда выручит вас, где бы вы ни находились!

Цена: 590 рублей

Швейцарский нож дешево

Умная подушка Xiaomi

Вас обманули в магазине, сказав что ортопедическая подушка избавит от болей в шее и плохого сна? Кажется, пришло время довериться специалистам Xiaomi: забирайте к себе в арсенал классную подушку с эффектом памяти. Она сохраняет форму вашей головы, состоит из качественного материала и легко чистится, если вдруг сладко заснете с открытым ртом.

Цена: 1885 рублей

Умная подушка Xiaomi

Дозатор зубной пасты

Чтобы не искать тюбик, упавший под ванну или стиральную машинку, просто пристройте его в дозатор: он работает от батарейки и «начислит» вам зубной пасты, когда вы ее поднесете в выемку! Отличный гаджет, который пригодится всегда.

Цена: 350 рублей

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Удобный рюкзак Xiaomi

Нас часто спрашивают в нашем Телеграм-чате: а нет ли удобного рюкзака на каждый день? Почему вы о них не пишете? Спрашивали — отвечаем: вот вам классный рюкзак Xiaomi. Сделан из водостойкого материала, не пачкается, быстро сохнет после попадания влаги. Внутри есть только один отсек для важных документов, но отлично подойдет тем, кому нужно носить с собой все и сразу. Выбирайте нужный объём и добавляйте в корзину!

Цена: от 600 рублей

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Правда ли, что бюджетный Android не хуже iPhone. Мнение фанатов Samsung

Гарнитура на одно ухо с микрофоном

Люди, у которых дел выше крыши не выбирают AirPods или Galaxy Buds — им проще пользоваться проверенным вариантом. Гарнитура на одно ухо — то, что нужно водителю или спортсмену на каждый день. Благодаря конструкции удобно сидит в ухе, а микрофоны работают превосходно — вам не придется громко говорить или кричать, чтобы вас услышали.

Цена: 780 рублей

Удобная гарнитура для телефона

Длинный кабель Type-C

В нашей жизни становится все больше умных домашних гаджетов, которым необходимо питание. К сожалению, количество розеток в доме не увеличивается в такой же прогрессии. Что делать? Ловите длинный кабель Type-C: есть 2 метра или 3 на выбор, чтобы лишний раз не протягивать удлинитель до умной колонки.

Цена: 300 рублей

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Чего точно не стоит делать со смартфоном после покупки

Недорогая GaN-зарядка

GaN-зарядки — наше будущее. Они дешевле в производстве, надежнее в использовании. Как говорится, готовь сани летом: пока эти зарядные устройства не стали ультрапопулярными, нужно срочно забирать себе вот такую. В этом адаптере два разъёма, что позволит зарядить, например, телефон и планшет.

Цена: 600 рублей

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Самый удобный светильник

Посреди ночи нет желания лишний раз тянуться до выключателя — и это нормально. Чтобы избавиться от лишних телодвижений, просто возьмите себе в коллекцию такой светильник. Он представлен в трех вариантах, среди которых есть устройство с датчиком движения. Встанете посреди ночи — он сразу включится, но не ослепит вас.

Цена: от 600 рублей

Удобный светильник Baseus

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Недорогие блютуз-наушники

Одни из самых популярных наушников стали еще дешевле: забирайте Redmi AirDots по специальной цене, пока не подорожало. В них есть все, что необходимо: управление нажатием, хороший аккумулятор, качественный звук и удобная конструкция. Подойдут вообще для любого занятия, кроме водных видов спорта.

Цена: от 660 рублей

Redmi AirDots со скидкой

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7

Новейший браслет Xiaomi уже появился в продаже! Когда он появится в России — большой вопрос. Зато мы рассказывали о том, как он изменился. Так что, нет причин себе отказывать в приобретении нового гаджета. У продавца уже есть версия для России — не забудьте выбрать на странице!

Цена: 3200 рублей

Новый фитнес-браслет Xiaomi