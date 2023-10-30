ТОП-10 лучших товаров с АлиЭкспресс, которые я рекомендую купить до конца 2023. Вы не пожалеете

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Иван Герасимов

2023 год постепенно подходит к концу и уже сейчас можно говорить о том, какие товары с АлиЭкспресс впечатлили больше всего. Естественно, большая часть из них — это гаджеты: несмотря на рост курса валют, некоторые из них не подорожали, что не может не радовать. Так что, я настоятельно рекомендую вам присмотреться к ним и купить прямо сейчас и не ждать лучших времен — их цена нереально привлекательна. Вот список того, что заказать на Али: добавляйте к себе и заказывайте как можно скорее!

ТОП-10 лучших товаров с АлиЭкспресс, которые я рекомендую купить до конца 2023. Вы не пожалеете. Лучше этих товаров вы точно ничего не найдете. Надо брать прямо сейчас! Фото.

Лучше этих товаров вы точно ничего не найдете. Надо брать прямо сейчас!

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Недорогая зарядка для телефона

Недорогая зарядка для телефона. Недорогая GaN-зарядка точно не будет лишней в вашем арсенале. Фото.

Недорогая GaN-зарядка точно не будет лишней в вашем арсенале

Если давно хотели мощную недорогую зарядку сразу на несколько устройств, то настоятельно рекомендую присмотреться к этой. Гаджет имеет компактные размеры и выдает до 30 Вт мощности, не говоря уже о долговечности за счет нитрида галлия, а не обычного кремния. Надо брать!

Цена: 870 рублей

Адаптер для смартфона

Кружка-непроливайка для кофе

Кружка-непроливайка для кофе. Кружка имеет надежную крышку с заглушкой, откуда жидкость не просочится. Фото.

Кружка имеет надежную крышку с заглушкой, откуда жидкость не просочится

Считается, что действительно непроливающихся термокружек для кофе не существует. А вот и нет: нашел для вас действительно крутой термос для горячих напитков из нержавейки внутри и плотно закрывающейся крышкой снаружи. Более того, аксессуар оформлен очень стильно и даже имеет специальную подкладку, чтобы держать кружку и не обжечься. Стоит своих денег!

Цена: 2000 рублей

Крутой термос

Хорошая бритва Xiaomi

Хорошая бритва Xiaomi. Бритва на каждый день имеет компактные размеры и мощный аккумулятор. Фото.

Бритва на каждый день имеет компактные размеры и мощный аккумулятор

Нашел для вас крутую бритву Xiaomi Mijia S500, которая хороша вообще всем. Во-первых, она имеет надежную плавающую головку с защитой от порезов и зажатий, за счет чего гаджет максимально безопасен для всех. Во-вторых, он «сбит» очень круто и имеет компактные размеры по сравнению с аналогами. Есть даже индикатор заряда, а привести батарею в чувство поможет удобная док-станция.

Цена: 2350 рублей

Бритва Xiaomi

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Недорогой вертикальный пылесос

Недорогой вертикальный пылесос. Пылесос имеет не только мощный движок, но и удобную разборную конструкцию. Фото.

Пылесос имеет не только мощный движок, но и удобную разборную конструкцию

Пора приводить свою квартиру в порядок! Не забудьте избавиться от старого пылесоса и купить новый, вертикальный: сейчас как раз отдают модель INSE I5: он имеет силу всасывания аж 18 000 Па, а также удобную легкую конструкцию. Не должно смущать и наличие провода, так как 6 метров длины вам должно хватить для уборки даже в самых отдаленных уголках дома. А еще недорогой пылесос легко разбирается, поэтому его легко превратить в автомобильный.

Цена: 4820 рублей

Хороший пылесос

Хороший планшет на Андроид до 10 000

Хороший планшет на Андроид до 10 000. За планшет с такими характеристиками просят менее 10 000 рублей — это какой-то подарок судьбы! Фото.

За планшет с такими характеристиками просят менее 10 000 рублей — это какой-то подарок судьбы!

Настоятельно рекомендую купить этот недорогой планшет на Андроид от Mtouch. Чем он хорош? Да практически всем: здесь неплохой чип от MediaTek на борту, мощности которого хватит для любых повседневных задач, а также стильный дизайн и мощный аккумулятор на 8000 мА*ч. Менее чем за 10 000 рублей вы получаете шустрое устройство с Андроид 13 и даже поддержкой сим-карты!

Цена: 9400 рублей

Планшет дешево

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Чехол для смартфона Xiaomi 12

Чехол для смартфона Xiaomi 12. Чехол от известного производителя надежно защитит ваше новое устройство. Фото.

Чехол от известного производителя надежно защитит ваше новое устройство

Благодаря тому, что Xiaomi недавно представила новую линейку смартфонов, предыдущие модели стали чуть выгоднее. Например, Xiaomi 12. Так что, если планируете купить гаджет, позаботьтесь о его сохранности, заказав этот крутой матовый чехол от Nillkin. Он устойчив к царапинам, не скользит и надежно защищает гаджет от ударов!

Цена: 670 рублей

Чехол для телефона

Противоударные смарт-часы

Противоударные смарт-часы. Смарт-часы с защищенным корпусом и мощным аккумулятором отдают по смешной цене — надо брать! Фото.

Смарт-часы с защищенным корпусом и мощным аккумулятором отдают по смешной цене — надо брать!

Еще один гаджет, который неплохо скинул в цене за последнее время — противоударные смарт-часы с блютуз-звонками. Устройство от Onegra радует не только стильным дизайном, но и мощной батареей, которой хватит на две недели работы. Почему вы точно захотите купить именно эти часы — смотрите по ссылке ниже!

Цена: 2500 рублей

Крутые смарт-часы

Необычные беспроводные наушники

Необычные беспроводные наушники. Наушники не только хорошо сидят в ушах, но и удобно управляются касанием лицевой панели. Фото.

Наушники не только хорошо сидят в ушах, но и удобно управляются касанием лицевой панели

Бренд Hoco не боится экспериментировать и выпускает довольно необычные гаджеты. Например, эти беспроводные наушники-вкладыши! Они удобно крепятся за ухом и хорошо сидят, а также легко управляются благодаря сенсорной панели. Более того, у них компактный чехол и поддержка Bluetooth 5.3 для качественной синхронизации с устройством. В общем, точно оценят те, кому надоело однообразие.

Цена: 1830 рублей

Наушники HOCO

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Недорогой повербанк Baseus

Недорогой повербанк Baseus. Повербанк с мощностью зарядки в 20 Вт стоит дешевле 2000 рублей. Как вам такое? Фото.

Повербанк с мощностью зарядки в 20 Вт стоит дешевле 2000 рублей. Как вам такое?

Куда ни глянь, всюду рекомендуют покупать мощный повербанк на 20-30 000 мА*ч, «чтобы уж наверняка». Не заморачивайтесь и возьмите этот от Baseus: емкости в 10 000 мА*ч как раз хватит на пару зарядок, а мощности в 20 Вт более чем достаточно практически для любого устройства. Маловато — тогда выберите портативную зарядку на 20 000 мА*ч на странице продавца.

Цена: от 1870 рублей

Повербанк Baseus

Мощный смартфон на Андроид

Мощный смартфон на Андроид. Искали хороший смартфон? Тогда вам обязательно нужно присмотреться к новому iQOO. Фото.

Искали хороший смартфон? Тогда вам обязательно нужно присмотреться к новому iQOO

Один из моих любимых гаджетов в 2023 году — это смартфоны iQOO, которые выпускает vivo. Например, свежий Neo8 Pro 5G: в базовой комплектации он имеет 16 Гб оперативки и сразу 256 Гб хранилища. Все это работает на топовом чипе MediaTek 9200+, а еще есть поддержка 144 Гц для дисплея. Дизайн — просто песня, как всегда и делает vivo, ну а купить его можно по сказочной цене. Особенно, учитывая то, что в России флагманы vivo не продаются и постоянно дорожают на Али.

Цена: от 46 000 рублей

iQOO Neo 8 Pro

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