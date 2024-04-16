ТОП-10 лучших товаров с распродажи АлиЭкспресс Оу, май. Их успели купить все, кроме тебя!

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Иван Герасимов

На АлиЭкспресс стартовала новая распродажа под названием «Оу, май». От предыдущих акций она отличается тем, что на ней распродают реально крутые товары, а не всякую мелочевку! Среди выгодных предложений вы можете найти как товары для дома, так и гаджеты, одежду и многое другое. Дошло до того, что в каталоге появилась даже сантехника, которая стоит в обычной рознице чуть ли не в два-три раза дороже! Изучили все предложения и выбрали самые выгодные, которые уже купили сотни, а то и тысячи пользователей АлиЭкспресс. Вполне вероятно, что и вам пора их заказать, пока акция Оу, май не закончилась!

ТОП-10 лучших товаров с распродажи АлиЭкспресс Оу, май. Их успели купить все, кроме тебя! АлиЭкспресс устроил мощную распродажу, где есть вообще всё! Фото.

АлиЭкспресс устроил мощную распродажу, где есть вообще всё!

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ НЕ ВОШЛИ В ПОДБОРКУ, ИЩИ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ"

Водонепроницаемые умные часы

Водонепроницаемые умные часы. Умные часы KOSPET Tank подешевели. Надо брать! Фото.

Умные часы KOSPET Tank подешевели. Надо брать!

Смарт-часы KOSPET Tank — популярная и не самая дешевая модель. Однако благодаря распродаже AliExpress этот гаджет неплохо подешевел: вы получаете мощные смарт-часы со всеми необходимыми функциями в противоударном корпусе. В них входят не только функции отслеживания самочувствия, но и блютуз-звонки, которые можно выполнять прямо с запястья.

Цена: от 8500 рублей

Хорошие смарт-часы

Набор хлопковых полотенец

Набор хлопковых полотенец. Качественные полотенца раздают с хорошей скидкой. По такой цене их не купить в магазинах! Фото.

Качественные полотенца раздают с хорошей скидкой. По такой цене их не купить в магазинах!

Вы видели, сколько стоят товары для дома? Особенно, обыкновенные хлопковые полотенца! Советую купить их на АлиЭкспресс — у продавца есть варианты разных размеров и цветов. Чем они лучше магазинных — так это качеством: в отзывах отмечают, что после длительного использования и стирки полотенца не изнашиваются.

Цена: 430 рублей

Полотенца для кухни

Прочный картхолдер из кожи

Прочный картхолдер из кожи. Картхолдер с крутым дизайном отдают за бесценок. Скорее забирай себе! Фото.

Картхолдер с крутым дизайном отдают за бесценок. Скорее забирай себе!

Все еще носите деньги в карманах или громоздких кошельках? Этот удобный картхолдер не заменит вам Гугл Пэй, но всяко сделает вашу жизнь чуть проще. Это классная вместительная модель с несколькими отсеками, куда можно складывать не только карты, но и наличку или записки с чеками. Снаружи отделан эко-кожей, что придает ему премиальности.

Цена: 470 рублей

Картхолдер

Замок для ящика стола

Замок для ящика стола. Замок с NFC для стола — то, что необходимо каждому из нас. Фото.

Замок с NFC для стола — то, что необходимо каждому из нас

Наверняка вам хочется иметь личный сейф, куда можно закинуть какие-то личные документы и все остальное, что хотелось бы оставить в тайне? Вам в помощь этот электронный замок для ящика. Он легко устанавливается и разблокируется при помощи брелка или карты. Установить защиту можно на что угодно — даже на шкаф или тумбочку. Работает он от батареек, поэтому никаких эксцессов произойти не должно.

Цена: 555 рублей

Электронный замок

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Бритва с триммером Xiaomi

Бритва с триммером Xiaomi. Бритва с триммером от Xiaomi продается с хорошей скидкой. Фото.

Бритва с триммером от Xiaomi продается с хорошей скидкой

Xiaomi делает отличные смартфоны и умные гаджеты, но среди них и полезные товары для повседневной жизни. Например, этот крутой триммер для бороды со скидкой. Он имеет компактные размеры, встроенный аккумулятор, защиту от воды и сеточку с защитой от защемления. Разобраться с ним очень просто, а еще он нереально долговечный и функциональный, а без распродажи стоит намного дороже.

Цена: 3790 рублей

Бритва Xiaomi

Стильная полка для дома

Стильная полка для дома. Крутая полка для вашей квартиры точно не будет лишней. Фото.

Крутая полка для вашей квартиры точно не будет лишней

Разгрузите свои шкафы в доме и расставьте вещи на эту удобную полку. Распродажа на АлиЭкспресс — отличный повод ее купить! Она сделана из металла, а спереди декорирована деревом, поэтому подойдет для любого интерьера. Есть настенные полки разной длины — они способны выдержать вес огромного количества косметики и бытовой химии. Выберите нужную перед заказом.

Цена: 2890 рублей

Полка для дома

Хорошие беспроводные наушники

Хорошие беспроводные наушники. Бренд Edifier постепенно захватывает рынок — успейте купить, пока не подорожали. Фото.

Бренд Edifier постепенно захватывает рынок — успейте купить, пока не подорожали

Все еще хотите купить беспроводные наушники, но душа так и просит дорогую модель? А есть ли смысл, когда можно выбрать гарнитуру Edifier на распродаже АлиЭкспресс по бросовой цене? Они работают на базе Bluetooth 5.1, держат заряд до 30 часов и позволяют подключаться сразу к двум устройствам! Вас также ждет отличное звучание за счет 40-мм драйвера, качественные амбушюры из эко-кожи, которых приятно касаться.

Цена: 2920 рублей

Наушники Edifier

Портативный монитор на 15 дюймов

Портативный монитор на 15 дюймов. Монитор весит очень мало и его буквально можно носить в портфеле. Фото.

Монитор весит очень мало и его буквально можно носить в портфеле

Не слышали про портативные мониторы? Многое упустили! Фактически для пользователей придумали планшеты, к которым можно подключать мини-ПК, смартфоны и другие устройства, чтобы пользоваться софтом на большом экране. 15,6-дюймового экрана должно хватить для любых задач! Монитор Unew поддерживает высокое разрешение и имеет 300 нит яркости, а также имеет подставку. Срочно забирайте, пока он продается со скидкой!

Цена: 8770 рублей

Переносной монитор

Смеситель для ванной и кухни

Смеситель для ванной и кухни. Этот смеситель — далеко не вся сантехника, которую можно достать на Али со скидкой. Фото.

Этот смеситель — далеко не вся сантехника, которую можно достать на Али со скидкой

АлиЭкспресс — это не только место покупки гаджетов, но и других товаров. Например, качественной сантехники! Смотрите, какой смеситель из нержавейки мы для вас нашли! Он сделан из качественного материала, а также не шумит не скрипит. Установка займет не так много времени, а благодаря дизайну он подойдет хоть для ванной, хоть для кухни.

Цена: 1700 рублей

Хороший смеситель

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Беспроводная клавиатура с мышью

Беспроводная клавиатура с мышью. На распродаже АлиЭкспресс можно купить хорошую периферию для ПК со скидкой. Фото.

На распродаже АлиЭкспресс можно купить хорошую периферию для ПК со скидкой

Один из главных хитов распродажи на Али — клавиатура с мышью от Baseus. Компактная периферия для ПК неплохо скинула в цене, поэтому не откладывайте ее покупку на потом! Продавец предлагает купить беспроводную клавиатуру с удобными клавишами вместе с мышью или же по отдельности. Они подходят не только для ПК, но и для смартфона.

Цена: 2950 рублей

Комплект из клавиатуры и мыши

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