ТОП-10 лучших товаров с распродажи АлиЭкспресс Оу, май. Их успели купить все, кроме тебя!

На АлиЭкспресс стартовала новая распродажа под названием «Оу, май». От предыдущих акций она отличается тем, что на ней распродают реально крутые товары, а не всякую мелочевку! Среди выгодных предложений вы можете найти как товары для дома, так и гаджеты, одежду и многое другое. Дошло до того, что в каталоге появилась даже сантехника, которая стоит в обычной рознице чуть ли не в два-три раза дороже! Изучили все предложения и выбрали самые выгодные, которые уже купили сотни, а то и тысячи пользователей АлиЭкспресс. Вполне вероятно, что и вам пора их заказать, пока акция Оу, май не закончилась!

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Водонепроницаемые умные часы

Смарт-часы KOSPET Tank — популярная и не самая дешевая модель. Однако благодаря распродаже AliExpress этот гаджет неплохо подешевел: вы получаете мощные смарт-часы со всеми необходимыми функциями в противоударном корпусе. В них входят не только функции отслеживания самочувствия, но и блютуз-звонки, которые можно выполнять прямо с запястья.

Цена: от 8500 рублей

Хорошие смарт-часы

Набор хлопковых полотенец

Вы видели, сколько стоят товары для дома? Особенно, обыкновенные хлопковые полотенца! Советую купить их на АлиЭкспресс — у продавца есть варианты разных размеров и цветов. Чем они лучше магазинных — так это качеством: в отзывах отмечают, что после длительного использования и стирки полотенца не изнашиваются.

Цена: 430 рублей

Полотенца для кухни

Прочный картхолдер из кожи

Все еще носите деньги в карманах или громоздких кошельках? Этот удобный картхолдер не заменит вам Гугл Пэй, но всяко сделает вашу жизнь чуть проще. Это классная вместительная модель с несколькими отсеками, куда можно складывать не только карты, но и наличку или записки с чеками. Снаружи отделан эко-кожей, что придает ему премиальности.

Цена: 470 рублей

Картхолдер

Замок для ящика стола

Наверняка вам хочется иметь личный сейф, куда можно закинуть какие-то личные документы и все остальное, что хотелось бы оставить в тайне? Вам в помощь этот электронный замок для ящика. Он легко устанавливается и разблокируется при помощи брелка или карты. Установить защиту можно на что угодно — даже на шкаф или тумбочку. Работает он от батареек, поэтому никаких эксцессов произойти не должно.

Цена: 555 рублей

Электронный замок

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Бритва с триммером Xiaomi

Xiaomi делает отличные смартфоны и умные гаджеты, но среди них и полезные товары для повседневной жизни. Например, этот крутой триммер для бороды со скидкой. Он имеет компактные размеры, встроенный аккумулятор, защиту от воды и сеточку с защитой от защемления. Разобраться с ним очень просто, а еще он нереально долговечный и функциональный, а без распродажи стоит намного дороже.

Цена: 3790 рублей

Бритва Xiaomi

Стильная полка для дома

Разгрузите свои шкафы в доме и расставьте вещи на эту удобную полку. Распродажа на АлиЭкспресс — отличный повод ее купить! Она сделана из металла, а спереди декорирована деревом, поэтому подойдет для любого интерьера. Есть настенные полки разной длины — они способны выдержать вес огромного количества косметики и бытовой химии. Выберите нужную перед заказом.

Цена: 2890 рублей

Полка для дома

Хорошие беспроводные наушники

Все еще хотите купить беспроводные наушники, но душа так и просит дорогую модель? А есть ли смысл, когда можно выбрать гарнитуру Edifier на распродаже АлиЭкспресс по бросовой цене? Они работают на базе Bluetooth 5.1, держат заряд до 30 часов и позволяют подключаться сразу к двум устройствам! Вас также ждет отличное звучание за счет 40-мм драйвера, качественные амбушюры из эко-кожи, которых приятно касаться.

Цена: 2920 рублей

Наушники Edifier

Портативный монитор на 15 дюймов

Не слышали про портативные мониторы? Многое упустили! Фактически для пользователей придумали планшеты, к которым можно подключать мини-ПК, смартфоны и другие устройства, чтобы пользоваться софтом на большом экране. 15,6-дюймового экрана должно хватить для любых задач! Монитор Unew поддерживает высокое разрешение и имеет 300 нит яркости, а также имеет подставку. Срочно забирайте, пока он продается со скидкой!

Цена: 8770 рублей

Переносной монитор

Смеситель для ванной и кухни

АлиЭкспресс — это не только место покупки гаджетов, но и других товаров. Например, качественной сантехники! Смотрите, какой смеситель из нержавейки мы для вас нашли! Он сделан из качественного материала, а также не шумит не скрипит. Установка займет не так много времени, а благодаря дизайну он подойдет хоть для ванной, хоть для кухни.

Цена: 1700 рублей

Хороший смеситель

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Беспроводная клавиатура с мышью

Один из главных хитов распродажи на Али — клавиатура с мышью от Baseus. Компактная периферия для ПК неплохо скинула в цене, поэтому не откладывайте ее покупку на потом! Продавец предлагает купить беспроводную клавиатуру с удобными клавишами вместе с мышью или же по отдельности. Они подходят не только для ПК, но и для смартфона.

Цена: 2950 рублей

Комплект из клавиатуры и мыши