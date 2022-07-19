ТОП-10 надёжных товаров с АлиЭкспресс, о которых вы могли не знать

АлиЭкспресс — это настоящее хранилище неизведанных товаров. Их настолько много, что о некоторых и вовсе мы не узнаем никогда, ведь конца и края торговой площадки вообще не видно. Сегодня мы решили сосредоточиться на крутых товарах, которые определенно полезны, но о них мало говорят: в новой подборке найдете аксессуары для смартфона, кое-что для вашего автомобиля, крутые товары для дома и даже гаджеты, о покупке которых вы задумывались, но отказывались из-за цены. По традиции, все с хорошими отзывами и высокими оценками. Приятных покупок!

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Стильный дозатор для мыла

Хотите украсить ванную, но не знаете, с чего бы начать? Установите у себя вот такой классный дозатор для мыла и другие ништячки из набора! Тут есть стаканчики для линз и щеток. Выглядит минималистично, но стильно.

Цена: 1510 рублей

Набор для ванной

Удобный набор отверток

Десятки отверток остались в прошлом, ведь есть набор отверток с различными битами: благодаря им вы всегда сможете подкрутить стул, собрать шкаф или разобрать смартфон. В наборе есть разные насадки, начиная с самых крупных и заканчивая теми, что предназначены для мелкого ремонта.

Цена: 770 рублей

Крутые отвертки дешево

Можно ли использовать Mi Band без телефона

Недорогой дрон с хорошей камерой

Давно хотели квадрокоптер, но переживали, что нормальный будет стоить дорого? Конечно, нет: нашли для вас компактный дрон с хорошей камерой и мощной батареей! Он может держаться в воздухе до 25 минут, а также снимать видео в высоком качестве. В отзывах все довольны. За подробностями ныряйте по ссылке ниже.

Цена: от 1500 рублей

Коптер с хорошей камерой

Тарелка с отделениями

Икея закрылась, но ее дело живет: если не попали на распродажу или удалось ухватить только знаменитую акулу, вот вам классный товар, который был в этом магазине — тарелка с отделениями по смешной цене. Никаких отличий от оригинала плюс это очень удобно: отсеки для основного блюда, салата и соуса.

Цена: 410 рублей

Тарелка как в Икее

Недорогой кабель для зарядки

Внезапно поломался кабель для зарядки? А мы ведь всегда говорим, что их много не бывает! Забирайте классный провод от KUULA: сделан из нейлона, поэтому прослужит вам долго, а заодно определитесь с длиной — есть до 3 метров.

Цена: от 120 рублей

Дешевый кабель для телефона

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Крутые наушники дешево

Хорошие наушники не обязательно стоят дорого: например, вот такие от Lenovo обойдутся дешевле 1000 рублей. Хорошо сидят в ушах, дают качественный звук, имеют Bluetooth 5.2 и хороший аккумулятор. Надо срочно брать!

Цена: 675 рублей

Топовые наушники за копейки

Недорогие смарт-часы 2022

Не каждый готов сильно тратиться на смарт-часы. Да и зачем, если есть недорогие аналоги? Нашли для вас недорогие с защитой от воды, хорошим аккумулятором и синхронизацией с любым смартфоном. На чипе MediaTek они без проблем проработают до 5 дней без оптимизации.

Цена: 1640 рублей

Недорогие смарт-часы

Автомобильный инвертор от прикуривателя

Не в каждом автомобиле есть достаточное количество разъёмов USB, но иногда подзарядить телефоны хотят вообще все пассажиры. Забирайте в коллекцию удобный инвертор, который работает от прикуривателя: можно подключать и USB напрямую, и даже использовать как обычную розетку. Хватит на всех!

Цена: 1820 рублей

Автомобильный инвертор

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Огромный бокал для вина

Говорят, вино нужно пить красиво и наливать в бокал не более трети. Но если вы остались дома одни и за новой порцией бегать лень, то возьмите такой огромный бокал. Он вмещает 3 литра жидкости и без проблем подойдет для воды или в качестве вазы.

Цена: 3450 рублей

Большущий бокал как в кино

Чехол для проводов прикуривания

У каждого водителя должен быть набор для прикуривания автомобиля, но порой провода сложить некуда. Чтобы они не катались по багажнику, используйте удобный чехол: в него влезет много всего, ведь внутри есть дополнительный отсек и основная ниша.

Цена: 610 рублей

Чехол для проводов в автомобиль